多間外國航空公司擁抱性別中立，HK Express亦踏出一小步？

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傳統航空業的機組服務人員多為女性，即使近年不少男性加入機組服務人員的行列，仍存在一定的性別定型問題。隨著機組人員工會大力推動多元共融措施，全球航空公司陸續更新政策，取消性別制服要求。香港本地航空公司香港快運（HK Express）亦踏出一步，為空姐提供褲款選擇，一同擁抱性別中立，為不限於性／別小眾的機組人員創造一個更具包容性的空間。

天空上的性別多元化與包容

由2019年開始，維珍航空（Virgin Atlantic Airways）取消了對女性員工的強制化妝要求，並允許女性穿長褲和平底鞋，更在2022年，改變其統一政策，讓機組人員和地勤團隊不再需要穿著性別制服，可自由按個人喜好穿上不同性別設計的制服，以合適的衣服代表自己。

世界上的其他航空公司亦推出類近措施，以英國航空（British Airways）為例，它自去年11月起，允許所有穿制服的員工佩戴睫毛膏、假睫毛和耳環，以及攜帶包括手提包在內的配件。此舉不但容許男士化妝，亦可以塗指甲油，以及將長髮紮成男式髮髻頭（Man Bun）。維珍航空的「以不同的方式看世界」（See The World Differently）活動亦推廣「多元」的元素，容許女性空服員不塗唇膏和男性空服員擦著閃亮的眼妝。

乘客可自由選擇性別代名詞

維珍航空亦指出性別代名詞（pronoun）的重要性，讓職員和乘客按其喜好，自由選用代名詞。為確保機組人員以乘客指定的代名詞為乘客提供服務，地勤人員將會在乘客辦理登機手續時記下相關資料。公司的票務系統亦會引入中性的性別「Mx」，讓乘客在男、女性別以外有其他選擇。事實上，自美國去年推出「X」性別護照，美國主要航空公司已同意在2024年底前更新電腦系統，允許乘客購買帶有「X」性別標記的機票。

航空公司的性別包容性亦反映在機艙廣播詞上。從2021年開始，德國漢莎航空（Lufthansa）將使用不分性別的語言迎接機組人員和乘客。它們歷來一直以「女士們，先生們」歡迎機上旅客，在現時的航班上，乘客將稱為「客人」，而機艙廣播詞或者只是歡快地說一句「機上早安」。多元不僅僅是一個短語，而是一個活生生的現實。

HK Express擁抱性別中立政策 放寬制服要求

在香港，香港快運亦於年初宣佈推出一套全新機艙服務員制服，為女性機艙服務員提供褲款選擇，各人可根據自己個性進行配搭，以服裝表達自我個性，更以運動鞋取代傳統嘅皮鞋。其行政總裁吳潔文亦提到，是次的新制服可幫助他們塑造更具可持續性和包容性的工作場所及文化。

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近年來各家航空公司逐漸鬆綁服裝政策，出「無性別／性別中立」的制服，例如事韓國廉價航空Aero K逐漸鬆綁女性只能穿裙裝的慣例，如韓國廉價航空Aero K推出「無性別」（젠더리스）制服，將長褲作為女性空服員制服的另一種選擇。

維珍新政策帶來幸福感 工作申請率上升100%

維珍航空宣布的性別認同政策，允許其員工，不論性別、性別認同或性別表達，都可以自由選擇穿著男性/女性的服飾上班。這對航班乃至工作場所的性別平權對員工的心理健康和幸福感有正面影響。

根據研究，公司政策使員工能夠在工作場所接受自己的性別認同，可以提高心理健康（49%），提高幸福感（65%），創造更積極的工作場所文化（36%），並增強員工和員工的體驗（24%）。 此外，員工還報告說，如果他們在工作中能夠真實地說自己，他們會感到更被接納，而對僱主的忠誠感也有所增加。

維珍航空執行長Shai Weiss最近透露，自從取消了性別統一要求以來，它們所收到的工作申請增加了一倍。

維珍在卡塔爾取消性別中立安排 航空界的革新取決於各地平權進程

儘管維珍航空推出多項推動性別平等的措施，但為確保機組人員安全，政策並不適用於連接部分保守國家的航線。卡塔爾就是其中之一，考慮到同性關係在該國是非法的，當英格蘭足球隊在世界盃期間乘坐「彩虹航班」時，維珍航空的機組人員沒有穿著性／別小眾友善的制服。由此可見，航空界的革新始終取決於各地平權進程，仍需要多方面合作才能帶來新景象。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin