多間外國航空公司擁抱性別中立，HK Express亦踏出一小步？
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在香港，香港快運亦於年初宣佈推出一套全新機艙服務員制服，為女性機艙服務員提供褲款選擇，各人可根據自己個性進行配搭，以服裝表達自我個性，更以運動鞋取代傳統嘅皮鞋。其行政總裁吳潔文亦提到，是次的新制服可幫助他們塑造更具可持續性和包容性的工作場所及文化。
撰文：Kristy｜文字編輯：Claudia｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth
傳統航空業的機組服務人員多為女性，即使近年不少男性加入機組服務人員的行列，仍存在一定的性別定型問題。隨著機組人員工會大力推動多元共融措施，全球航空公司陸續更新政策，取消性別制服要求。香港本地航空公司香港快運（HK Express）亦踏出一步，為空姐提供褲款選擇，一同擁抱性別中立，為不限於性／別小眾的機組人員創造一個更具包容性的空間。
天空上的性別多元化與包容
由2019年開始，維珍航空（Virgin Atlantic Airways）取消了對女性員工的強制化妝要求，並允許女性穿長褲和平底鞋，更在2022年，改變其統一政策，讓機組人員和地勤團隊不再需要穿著性別制服，可自由按個人喜好穿上不同性別設計的制服，以合適的衣服代表自己。
世界上的其他航空公司亦推出類近措施，以英國航空（British Airways）為例，它自去年11月起，允許所有穿制服的員工佩戴睫毛膏、假睫毛和耳環，以及攜帶包括手提包在內的配件。此舉不但容許男士化妝，亦可以塗指甲油，以及將長髮紮成男式髮髻頭（Man Bun）。維珍航空的「以不同的方式看世界」（See The World Differently）活動亦推廣「多元」的元素，容許女性空服員不塗唇膏和男性空服員擦著閃亮的眼妝。
乘客可自由選擇性別代名詞
維珍航空亦指出性別代名詞（pronoun）的重要性，讓職員和乘客按其喜好，自由選用代名詞。為確保機組人員以乘客指定的代名詞為乘客提供服務，地勤人員將會在乘客辦理登機手續時記下相關資料。公司的票務系統亦會引入中性的性別「Mx」，讓乘客在男、女性別以外有其他選擇。事實上，自美國去年推出「X」性別護照，美國主要航空公司已同意在2024年底前更新電腦系統，允許乘客購買帶有「X」性別標記的機票。
航空公司的性別包容性亦反映在機艙廣播詞上。從2021年開始，德國漢莎航空（Lufthansa）將使用不分性別的語言迎接機組人員和乘客。它們歷來一直以「女士們，先生們」歡迎機上旅客，在現時的航班上，乘客將稱為「客人」，而機艙廣播詞或者只是歡快地說一句「機上早安」。多元不僅僅是一個短語，而是一個活生生的現實。
HK Express擁抱性別中立政策 放寬制服要求
在香港，香港快運亦於年初宣佈推出一套全新機艙服務員制服，為女性機艙服務員提供褲款選擇，各人可根據自己個性進行配搭，以服裝表達自我個性，更以運動鞋取代傳統嘅皮鞋。其行政總裁吳潔文亦提到，是次的新制服可幫助他們塑造更具可持續性和包容性的工作場所及文化。
近年來各家航空公司逐漸鬆綁服裝政策，出「無性別／性別中立」的制服，例如事韓國廉價航空Aero K逐漸鬆綁女性只能穿裙裝的慣例，如韓國廉價航空Aero K推出「無性別」（젠더리스）制服，將長褲作為女性空服員制服的另一種選擇。
維珍新政策帶來幸福感 工作申請率上升100%
維珍航空宣布的性別認同政策，允許其員工，不論性別、性別認同或性別表達，都可以自由選擇穿著男性/女性的服飾上班。這對航班乃至工作場所的性別平權對員工的心理健康和幸福感有正面影響。
根據研究，公司政策使員工能夠在工作場所接受自己的性別認同，可以提高心理健康（49%），提高幸福感（65%），創造更積極的工作場所文化（36%），並增強員工和員工的體驗（24%）。 此外，員工還報告說，如果他們在工作中能夠真實地說自己，他們會感到更被接納，而對僱主的忠誠感也有所增加。
維珍航空執行長Shai Weiss最近透露，自從取消了性別統一要求以來，它們所收到的工作申請增加了一倍。
維珍在卡塔爾取消性別中立安排 航空界的革新取決於各地平權進程
儘管維珍航空推出多項推動性別平等的措施，但為確保機組人員安全，政策並不適用於連接部分保守國家的航線。卡塔爾就是其中之一，考慮到同性關係在該國是非法的，當英格蘭足球隊在世界盃期間乘坐「彩虹航班」時，維珍航空的機組人員沒有穿著性／別小眾友善的制服。由此可見，航空界的革新始終取決於各地平權進程，仍需要多方面合作才能帶來新景象。
文章獲授權轉載，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。