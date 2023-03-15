「綠能界波克夏」雲豹能源正式掛牌，大咖客戶Google、Gogoro挹注營收，年增率達192%
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雲豹能源2019年協助Google在台灣購買再生能源，隔年順利讓Google在亞洲購買第1度綠電。雲豹能源總經理趙書閔說：「我們具備併購及外商投資合作經驗，是少數可以同時與外資及壽險合作的公司。我們效法波克夏，以強強聯手結盟各領域優秀夥伴。」
台灣再生能源整合服務品牌雲豹能源於今（14）日正式掛牌，以新台幣96元承銷價登上創新板。自創立以來，受惠大咖合作客戶Google、Gogoro，營收吃補連年攀高，去（2022）年合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%。
號稱「綠能界波克夏」的雲豹能源正式掛牌
雲豹能源成立於2016年，是綠色能源投資集團，從事再生能源電廠開發、投資設置、維運管理等3大主軸業務，將永續能源列為核心理念。近年，雲豹能源經營版圖加入風力發電、儲能、售電平台、生質能發電等新投資項目，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，希望能發揮雙贏效果。
號稱「綠能界波克夏」的雲豹能源於14日正式掛牌，以新台幣96元承銷價登上創新板，並邀請旗下桃園永豐雲豹職籃隊超級球星霍華德（Dwight Howard）上台秀球技。
雲豹能源表示，期盼為台灣再生能源創造更高的產業價值，促使企業朝全方位再生能源管理集團邁進，其中，位於高雄的子公司台普威能源，它們的儲能系統為台電目前建置之全台最大20MW儲能系統，2022年年底併網，正式加入系統運轉。
目前，雲豹能源資本額為新台幣11.27億元，自2016年成立以來營收逐年攀高，2022年全年度合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%，營收與本業獲利均創史上新高；每股盈餘4.03元，董事會決議每股配發2.06元現金股利，現金股利發放率達51%。
雲豹能源董事長賴勁麟表示，隨著環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。從成立之初力行實踐ESG，未來持續協助政府加快再生能源發展的腳步，未來會跨足東南亞。
大咖合作夥伴出列：Google、Gogoro
雲豹能源除了著力風力發電、儲能等業務外，還有經營漁電共生水處理及生質能源等，整合上下游產業鏈。
雲豹能源總經理趙書閔說：「我們具備併購及外商投資合作經驗，是少數可以同時與外資及壽險合作的公司。我們效法波克夏，以強強聯手結盟各領域優秀夥伴，在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營。」
目前，集團是以儲能、太陽光電和水處理將是三大營收成長動能。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今（2023）年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。
值得注意的是，雲豹能源2019年協助Google在台灣購買再生能源，隔年成為Google在亞洲購買第1度綠電。還有，攜手資策會、台鹽綠能共同合作「漁電共生」溫室大棚示範場域，成為國指標性漁電共生計畫。
還有，雲豹能源旗下子公司天能綠電也協助Gogoro導入綠電。2022年，和電動機車龍頭Gogoro簽約，年交易300萬度綠電，協助Gogoro完成再生能源布局，同年在與與美光科技簽署購電協議，提供美光5億度綠電，促進美光在全球採購可再生能源，實淨零排放目標。
雲豹能源、上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源，攜手組成第一個由本地開發商與供應鏈合資的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，集結在地開發、供應鏈、技術和建置，推動台灣離岸風電產業之發展。
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核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna