「綠能界波克夏」雲豹能源正式掛牌，大咖客戶Google、Gogoro挹注營收，年增率達192%

台灣再生能源整合服務品牌雲豹能源於今（14）日正式掛牌，以新台幣96元承銷價登上創新板。自創立以來，受惠大咖合作客戶Google、Gogoro，營收吃補連年攀高，去（2022）年合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%。

號稱「綠能界波克夏」的雲豹能源正式掛牌

雲豹能源成立於2016年，是綠色能源投資集團，從事再生能源電廠開發、投資設置、維運管理等3大主軸業務，將永續能源列為核心理念。近年，雲豹能源經營版圖加入風力發電、儲能、售電平台、生質能發電等新投資項目，以「策略聯盟各領域領頭羊」的合作模式，希望能發揮雙贏效果。

號稱「綠能界波克夏」的雲豹能源於14日正式掛牌，以新台幣96元承銷價登上創新板，並邀請旗下桃園永豐雲豹職籃隊超級球星霍華德（Dwight Howard）上台秀球技。

雲豹能源表示，期盼為台灣再生能源創造更高的產業價值，促使企業朝全方位再生能源管理集團邁進，其中，位於高雄的子公司台普威能源，它們的儲能系統為台電目前建置之全台最大20MW儲能系統，2022年年底併網，正式加入系統運轉。

目前，雲豹能源資本額為新台幣11.27億元，自2016年成立以來營收逐年攀高，2022年全年度合併營收為新台幣63億元，年增192%，歸屬母公司淨利4.54億元，年增101%，營收與本業獲利均創史上新高；每股盈餘4.03元，董事會決議每股配發2.06元現金股利，現金股利發放率達51%。

雲豹能源董事長賴勁麟表示，隨著環保趨勢成為國際間共識，台灣作為全球產業鏈的一員也必須緊跟國際腳步，積極發展再生能源應用。從成立之初力行實踐ESG，未來持續協助政府加快再生能源發展的腳步，未來會跨足東南亞。

大咖合作夥伴出列：Google、Gogoro

雲豹能源除了著力風力發電、儲能等業務外，還有經營漁電共生水處理及生質能源等，整合上下游產業鏈。

雲豹能源總經理趙書閔說：「我們具備併購及外商投資合作經驗，是少數可以同時與外資及壽險合作的公司。我們效法波克夏，以強強聯手結盟各領域優秀夥伴，在綠能產業界以獨有的『重資產、輕量化』創新模式經營。」

目前，集團是以儲能、太陽光電和水處理將是三大營收成長動能。除台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今（2023）年全數併網，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億。

值得注意的是，雲豹能源2019年協助Google在台灣購買再生能源，隔年成為Google在亞洲購買第1度綠電。還有，攜手資策會、台鹽綠能共同合作「漁電共生」溫室大棚示範場域，成為國指標性漁電共生計畫。

還有，雲豹能源旗下子公司天能綠電也協助Gogoro導入綠電。2022年，和電動機車龍頭Gogoro簽約，年交易300萬度綠電，協助Gogoro完成再生能源布局，同年在與與美光科技簽署購電協議，提供美光5億度綠電，促進美光在全球採購可再生能源，實淨零排放目標。

雲豹能源、上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源，攜手組成第一個由本地開發商與供應鏈合資的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，集結在地開發、供應鏈、技術和建置，推動台灣離岸風電產業之發展。

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核稿編輯：翁世航