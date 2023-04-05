當「受保護動物」成為禍源：瑞士狼惹農民滿腔怒氣，但判「問題狼」死刑正確嗎？
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預計至2025年，棲息於瑞士阿爾卑斯山間的狼群數量將達到350匹，而瑞士相關行政管理部門目前正為獵殺狼群悄然開放綠燈，提供政策便利。而與此同時，繼去年三匹生活在瑞士境內的狼，在缺乏正當理由的前提下相繼遭遇射殺之後，眼下有人正積極採取法律行動對肇事者提起訴訟。
文：Susan Misicka
翻譯：張櫻
2022年11月27日晚間時分，瑞士西部的一名野生動物獵區管理人，在捕獵一匹官方認定的頻頻惹出禍端，且難以對付的「問題狼」時，陰差陽錯地誤中副車，開槍打死了另外一匹狼。此前，一匹逞兇作惡的小狼被當局列入了「獵殺名單」，然而2023年初公佈的，慘遭射殺的狼屍首DNA分析結果顯示，最終在沃州野生動物獵區喪生於槍口之下的，是編號為M95的一匹正處於繁殖交配期的公狼。
同樣在去（2022）年，格勞賓登州和瓦萊州也相繼發生了類似的兩起因張冠李戴、錯認身份而導致的狼致死案件。在瑞士狼之友協會（Gruppe Wolf Schweiz）看來，這種失誤是完全不可接受的，因為殺死狼群的首領，而非幼狼，會直接導致整個狼群分崩離析，轟然瓦解。
「因此，射殺狼群首領絕非無關緊要的小事一樁」瑞士狼之友協會的董事總經理格克（David Gerke）評價道：「恰恰相反，這是對狼群數量造成直接影響的嚴重干預行為。」目前，他所在的組織（該組織戲謔地自稱為「瑞士大體型食肉動物代言人」）或許會針對上述針對狼群的誤射致死事件向開槍者提起刑事訴訟。
「官方下達的射殺指令就其本身而論是合法的，但上述開槍行為與原指令並不相符。它們顯然違反了狩獵法，理應對其採取罰款或其他處罰措施，」格克解釋道。此外，他認為還有必要作出進一步的澄清，從而確定具體哪些人應該被起訴。雖然直接造成失誤的是扣動扳機的野生動物獵區管理人，但格克指出，瑞士狼之友協會「絕不會將發難的槍口瞄準獵區管理人、聚焦於對他們施以懲戒，因為他們只是在照章作業、執行命令而已。」
負責監測瑞士境內食肉動物生態狀況，和野生動物管理的KORA基金會，掌握著初來乍到、剛剛遷徙至瑞士的新來者，以及長期在此棲息繁衍的瑞士狼群折損的確切數字。那匹編號為M95的誤遭射殺的公狼，是自1998年以來被記錄在冊的第105個折損案例；其死亡原因被列為「合法槍殺」。
因過度獵殺而致滅絕
回溯19世紀末期，在瑞士繁衍生息的狼群悉數遭遇大肆獵殺乃至滅絕，一度在這片土地上銷聲匿跡。直至1995年，一隻形單影隻的灰狼，在阿爾卑斯山區遊蕩時無意間踱步跨越國境，自義大利進入了瑞士，自此狼群悄然回歸。如今，大約有20個狼群共計180匹左右的狼生活在瑞士境內以及瑞士和法國、義大利接壤的邊境地區。據KORA估測，截至2025年，瑞士狼群數量將會激增至50個狼群、350匹狼。
狼群重返瑞士、再度復出，也觸發了瑞士各界頗多爭議。一方面，生態學家對此歡欣鼓舞、讚譽有加，強調食肉動物在促進和維持瑞士本土生物多樣性方面，發揮了不可或缺的作用。而另一方面，山民們對其恐懼忌憚、滿腔怒氣。因為狼不僅對野鹿、岩羚羊、野豬這類野味興趣盎然，同時也對牧民圈養的綿羊和山羊虎視眈眈，伺機而動，時刻準備著逞兇而上、大快朵頤一番。
近幾十年來，由農民們飼養的牲畜因狼群襲擊而造成的折損，始終呈現出成倍增長之勢。回顧1998年至2008年期間，登記在案的牲畜受襲死亡事件共計約1000起；而自2020年以來，僅每年的家畜損失數量就已經達到了這一數字。
因「狼患」而導致牲畜被咬死、從而蒙受損失的農民，可以從公共財政中得到相應的經濟補償。此外，他們還能獲得一定的財政援助，用於購置安全防護欄和牧羊犬來保護牲畜免遭狼群突襲。
減少政策保護的舉措
根據保護動物物種的國際協約《伯恩公約》規定，狼隸屬於「受嚴格保護」的動物物種，嚴禁在缺乏狩獵許可的情況下隨意射殺。然而，瑞士卻曾經先後兩次提議將其地位降級為「受保護」動物，最近一次是在2022年11月召開的《伯恩公約》常務委員會例行會議上。
該公約的分級系統允許「（某種動物物種）在種群規模允許的情況下......對其進行一定的開發利用。」安道爾、冰島、英國以及27個歐盟成員國對該修正案持反對意見，而亞塞拜然、白羅斯、喬治亞、列支敦士登和土耳其則支持該修正案。摩洛哥、挪威和塞爾維亞在表態時均表示棄權。
2022年12月，瑞士議會經投票表決通過了針對瑞士聯邦《狩獵法》的修正案，從而為針對狼群的射殺行為提供了政策上的便利。經聯邦政府許可，各州將獲准在9月1日至1月31日期間，對本管轄區內的狼群進行控制和調節。按照規定，開槍行為，應為了預防家畜遇襲遭受損失、且在不危及狼群整體數量的情況下方可進行。至於射殺狼群的前提條件，則是行為主體即便採取了合理措施，卻依然無法妥善保護飼養的牲畜。
在2020年的全民公投中，瑞士選民對聯邦議會此前針對《狩獵法》所擬定的修正案予以了否決。該修正案旨在允許各州，在無需獲得聯邦授權許可的情況下，對野生動物進行射殺。除非近期再次付諸全民公投，否則最新通過的修正案將如期於2024年正式生效。
發生在瑞典的大規模獵殺
其他國家在應對狼群的問題上可謂各行其是，有的甚至採取了更為苛刻、嚴厲的措施。就在最近幾週，瑞典政府允許本國獵人可自行在境內460匹狼中隨意獵殺75匹，這一大規模狼群捕殺之舉頓時引發熱議。而早在去年發表於學術期刊《科學》上的一封公開信中，一支國際專家小組，已聯名對此次危及瑞典狼群數量，且籌劃已久的捕殺行為提出了嚴詞批評。
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核稿編輯：Joanna