2023/04/05,
動物

當「受保護動物」成為禍源：瑞士狼惹農民滿腔怒氣，但判「問題狼」死刑正確嗎？

當「受保護動物」成為禍源：瑞士狼惹農民滿腔怒氣，但判「問題狼」死刑正確嗎？
在歐洲遭毒害致死的灰狼｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

預計至2025年，棲息於瑞士阿爾卑斯山間的狼群數量將達到350匹，而瑞士相關行政管理部門目前正為獵殺狼群悄然開放綠燈，提供政策便利。而與此同時，繼去年三匹生活在瑞士境內的狼，在缺乏正當理由的前提下相繼遭遇射殺之後，眼下有人正積極採取法律行動對肇事者提起訴訟。

文：Susan Misicka
翻譯：張櫻

2022年11月27日晚間時分，瑞士西部的一名野生動物獵區管理人，在捕獵一匹官方認定的頻頻惹出禍端，且難以對付的「問題狼」時，陰差陽錯地誤中副車，開槍打死了另外一匹狼。此前，一匹逞兇作惡的小狼被當局列入了「獵殺名單」，然而2023年初公佈的，慘遭射殺的狼屍首DNA分析結果顯示，最終在沃州野生動物獵區喪生於槍口之下的，是編號為M95的一匹正處於繁殖交配期的公狼。

同樣在去（2022）年，格勞賓登州和瓦萊州也相繼發生了類似的兩起因張冠李戴、錯認身份而導致的狼致死案件。在瑞士狼之友協會（Gruppe Wolf Schweiz）看來，這種失誤是完全不可接受的，因為殺死狼群的首領，而非幼狼，會直接導致整個狼群分崩離析，轟然瓦解。

「因此，射殺狼群首領絕非無關緊要的小事一樁」瑞士狼之友協會的董事總經理格克（David Gerke）評價道：「恰恰相反，這是對狼群數量造成直接影響的嚴重干預行為。」目前，他所在的組織（該組織戲謔地自稱為「瑞士大體型食肉動物代言人」）或許會針對上述針對狼群的誤射致死事件向開槍者提起刑事訴訟。

「官方下達的射殺指令就其本身而論是合法的，但上述開槍行為與原指令並不相符。它們顯然違反了狩獵法，理應對其採取罰款或其他處罰措施，」格克解釋道。此外，他認為還有必要作出進一步的澄清，從而確定具體哪些人應該被起訴。雖然直接造成失誤的是扣動扳機的野生動物獵區管理人，但格克指出，瑞士狼之友協會「絕不會將發難的槍口瞄準獵區管理人、聚焦於對他們施以懲戒，因為他們只是在照章作業、執行命令而已。」

負責監測瑞士境內食肉動物生態狀況，和野生動物管理的KORA基金會，掌握著初來乍到、剛剛遷徙至瑞士的新來者，以及長期在此棲息繁衍的瑞士狼群折損的確切數字。那匹編號為M95的誤遭射殺的公狼，是自1998年以來被記錄在冊的第105個折損案例；其死亡原因被列為「合法槍殺」。

因過度獵殺而致滅絕

回溯19世紀末期，在瑞士繁衍生息的狼群悉數遭遇大肆獵殺乃至滅絕一度在這片土地上銷聲匿跡。直至1995年，一隻形單影隻的灰狼，在阿爾卑斯山區遊蕩時無意間踱步跨越國境，自義大利進入了瑞士，自此狼群悄然回歸。如今，大約有20個狼群共計180匹左右的狼生活在瑞士境內以及瑞士和法國、義大利接壤的邊境地區。據KORA估測，截至2025年，瑞士狼群數量將會激增至50個狼群、350匹狼。

狼群重返瑞士、再度復出，也觸發了瑞士各界頗多爭議。一方面，生態學家對此歡欣鼓舞、讚譽有加，強調食肉動物在促進和維持瑞士本土生物多樣性方面，發揮了不可或缺的作用。而另一方面，山民們對其恐懼忌憚、滿腔怒氣。因為狼不僅對野鹿、岩羚羊、野豬這類野味興趣盎然，同時也對牧民圈養的綿羊和山羊虎視眈眈，伺機而動，時刻準備著逞兇而上、大快朵頤一番。

近幾十年來，由農民們飼養的牲畜因狼群襲擊而造成的折損，始終呈現出成倍增長之勢。回顧1998年至2008年期間，登記在案的牲畜受襲死亡事件共計約1000起；而自2020年以來，僅每年的家畜損失數量就已經達到了這一數字。

因「狼患」而導致牲畜被咬死、從而蒙受損失的農民，可以從公共財政中得到相應的經濟補償。此外，他們還能獲得一定的財政援助，用於購置安全防護欄和牧羊犬來保護牲畜免遭狼群突襲。

GettyImages-93251372
2009年，瑞士畜牧業者與農民因不滿狼群襲擊牲畜案件激增，上街抗議瑞士政府保護狼群的立法｜Photo Credit: GettyImages

減少政策保護的舉措

根據保護動物物種的國際協約《伯恩公約》規定，狼隸屬於「受嚴格保護」的動物物種，嚴禁在缺乏狩獵許可的情況下隨意射殺。然而，瑞士卻曾經先後兩次提議將其地位降級為「受保護」動物，最近一次是在2022年11月召開的《伯恩公約》常務委員會例行會議上。

該公約的分級系統允許「（某種動物物種）在種群規模允許的情況下......對其進行一定的開發利用。」安道爾、冰島、英國以及27個歐盟成員國對該修正案持反對意見，而亞塞拜然、白羅斯、喬治亞、列支敦士登和土耳其則支持該修正案。摩洛哥、挪威和塞爾維亞在表態時均表示棄權。

2022年12月，瑞士議會經投票表決通過了針對瑞士聯邦《狩獵法》的修正案，從而為針對狼群的射殺行為提供了政策上的便利。經聯邦政府許可，各州將獲准在9月1日至1月31日期間，對本管轄區內的狼群進行控制和調節。按照規定，開槍行為，應為了預防家畜遇襲遭受損失、且在不危及狼群整體數量的情況下方可進行。至於射殺狼群的前提條件，則是行為主體即便採取了合理措施，卻依然無法妥善保護飼養的牲畜。

在2020年的全民公投中，瑞士選民對聯邦議會此前針對《狩獵法》所擬定的修正案予以了否決。該修正案旨在允許各州，在無需獲得聯邦授權許可的情況下，對野生動物進行射殺。除非近期再次付諸全民公投，否則最新通過的修正案將如期於2024年正式生效。

發生在瑞典的大規模獵殺

其他國家在應對狼群的問題上可謂各行其是，有的甚至採取了更為苛刻、嚴厲的措施。就在最近幾週，瑞典政府允許本國獵人可自行在境內460匹狼中隨意獵殺75匹，這一大規模狼群捕殺之舉頓時引發熱議。而早在去年發表於學術期刊《科學》上的一封公開信中，一支國際專家小組，已聯名對此次危及瑞典狼群數量，且籌劃已久的捕殺行為提出了嚴詞批評。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。