當「受保護動物」成為禍源：瑞士狼惹農民滿腔怒氣，但判「問題狼」死刑正確嗎？

文：Susan Misicka

翻譯： 張櫻

2022年11月27日晚間時分，瑞士西部的一名野生動物獵區管理人，在捕獵一匹官方認定的頻頻惹出禍端，且難以對付的「問題狼」時，陰差陽錯地誤中副車，開槍打死了另外一匹狼。 此前，一匹逞兇作惡的小狼被當局列入了「獵殺名單」，然而2023年初公佈的，慘遭射殺的狼屍首DNA分析結果顯示，最終在沃州野生動物獵區喪生於槍口之下的，是編號為M95的一匹正處於繁殖交配期的公狼。

同樣在去（2022）年，格勞賓登州和瓦萊州也相繼發生了類似的兩起因張冠李戴、錯認身份而導致的狼致死案件。 在瑞士狼之友協會（Gruppe Wolf Schweiz）看來，這種失誤是完全不可接受的，因為殺死狼群的首領，而非幼狼，會直接導致整個狼群分崩離析，轟然瓦解。

「因此，射殺狼群首領絕非無關緊要的小事一樁」瑞士狼之友協會的董事總經理格克（David Gerke）評價道：「恰恰相反，這是對狼群數量造成直接影響的嚴重干預行為。」目前，他所在的組織（該組織戲謔地自稱為「瑞士大體型食肉動物代言人」）或許會針對上述針對狼群的誤射致死事件向開槍者提起刑事訴訟。

「官方下達的射殺指令就其本身而論是合法的，但上述開槍行為與原指令並不相符。它們顯然違反了狩獵法，理應對其採取罰款或其他處罰措施，」格克解釋道。 此外，他認為還有必要作出進一步的澄清，從而確定具體哪些人應該被起訴。 雖然直接造成失誤的是扣動扳機的野生動物獵區管理人，但格克指出，瑞士狼之友協會「絕不會將發難的槍口瞄準獵區管理人、聚焦於對他們施以懲戒，因為他們只是在照章作業、執行命令而已。」

負責監測瑞士境內食肉動物生態狀況，和野生動物管理的KORA基金會，掌握著初來乍到、剛剛遷徙至瑞士的新來者，以及長期在此棲息繁衍的瑞士狼群折損的確切數字。那匹編號為M95的誤遭射殺的公狼，是自1998年以來被記錄在冊的第105個折損案例；其死亡原因被列為「合法槍殺」。

因過度獵殺而致滅絕

回溯19世紀末期，在瑞士繁衍生息的狼群悉數遭遇大肆獵殺乃至滅絕 ， 一度在這片土地上銷聲匿跡。 直至1995年，一隻形單影隻的灰狼，在阿爾卑斯山區遊蕩時無意間踱步跨越國境，自義大利進入了瑞士，自此狼群悄然回歸。 如今，大約有20個狼群共計180匹左右的狼生活在瑞士境內以及瑞士和法國、義大利接壤的邊境地區。 據KORA估測，截至2025年，瑞士狼群數量將會激增至50個狼群、350匹狼。

狼群重返瑞士、再度復出，也觸發了瑞士各界頗多爭議。 一方面，生態學家對此歡欣鼓舞、讚譽有加，強調食肉動物在促進和維持瑞士本土生物多樣性方面， 發揮了不可或缺的作用。而另一方面，山民們對其恐懼忌憚、滿腔怒氣。 因為狼不僅對野鹿、岩羚羊、野豬這類野味興趣盎然，同時也對牧民圈養的綿羊和山羊虎視眈眈，伺機而動，時刻準備著逞兇而上、大快朵頤一番。

近幾十年來，由農民們飼養的牲畜因狼群襲擊而造成的折損，始終呈現出成倍增長之勢。 回顧1998年至2008年期間，登記在案的牲畜受襲死亡事件共計約1000起；而自2020年以來，僅每年的家畜損失數量就已經達到了這一數字。

因「狼患」而導致牲畜被咬死、從而蒙受損失的農民，可以從公共財政中得到相應的經濟補償。 此外，他們還能獲得一定的財政援助，用於購置安全防護欄和牧羊犬來保護牲畜免遭狼群突襲。

2009年，瑞士畜牧業者與農民因不滿狼群襲擊牲畜案件激增，上街抗議瑞士政府保護狼群的立法｜Photo Credit: GettyImages

減少政策保護的舉措

根據保護動物物種的國際協約 《伯恩公約》 規定，狼隸屬於「受嚴格保護」的動物物種，嚴禁在缺乏狩獵許可的情況下隨意射殺。 然而，瑞士卻曾經先後兩次提議將其地位降級為「受保護」動物，最近一次是在2022年11月召開的《伯恩公約》常務委員會例行會議上。

該公約的分級系統允許「（某種動物物種）在種群規模允許的情況下......對其進行一定的開發利用。」安道爾、冰島、英國以及27個歐盟成員國對該修正案持反對意見，而亞塞拜然、白羅斯、喬治亞、列支敦士登和土耳其則支持該修正案。 摩洛哥、挪威和塞爾維亞在表態時均表示棄權。

2022年12月，瑞士議會經投票表決通過了針對瑞士聯邦《狩獵法》的修正案，從而為針對狼群的射殺行為提供了政策上的便利。 經聯邦政府許可，各州將獲准在9月1日至1月31日期間，對本管轄區內的狼群進行控制和調節。 按照規定，開槍行為，應為了預防家畜遇襲遭受損失、且在不危及狼群整體數量的情況下方可進行。 至於射殺狼群的前提條件，則是行為主體即便採取了合理措施，卻依然無法妥善保護飼養的牲畜。

在2020年的全民公投中，瑞士選民對聯邦議會此前針對《狩獵法》所擬定的修正案予以了否決。 該修正案旨在允許各州，在無需獲得聯邦授權許可的情況下，對野生動物進行射殺。 除非近期再次付諸全民公投，否則最新通過的修正案將如期於2024年正式生效。

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