用「擲筊」決定的《天選之人》徵件計畫，神選的藝術家和專家選的有何不同？

2022年中的一次閒聊，作者與藝術宮宮主莊約翰聊到以「擲聖筊」的多寡，來進行藝術徵件的構想；幾個月後《天選之人》徵件計畫誕生，先開放藝術家們登記報名，於某日吉時，大家一起於展場向神明報告自己的展覽計劃，並當場擲筊，獲得聖筊數最多的三人可以免收場地費參與為期一個月的聯展。共有82組進行線上報名33組到場擲筊，最終由周能安、蔡沛軒、洪伊又三位（幸運的？）參與者獲得展出的資格。

本次聯展捨棄了專家評選的徵件慣例，改以民間問事的擲筊形式，將專業的藝術評選工作交由給神明（也有可能是機率）決定，這樣有點搞怪的方式，讓整個徵件聯展從發佈至結束都帶有一點詼諧的氛圍。

然而，特殊的是，本次勝出的三位參展者恰好都為藝術科班出身，在展場中濃厚嚴肅且正統的創作論述，讓期待看到某些惡搞作品的觀眾大吃一驚。本篇以「徵選」為主要的討論核心，著眼於台灣當代的獨特展覽徵件機制，並談論學院出身的藝術家們，在進行創作與策展時的學術轉化現象。

Photo Credit: 薛嘟嘟攝影 《天選之人》徵件

神選與人選

多數我身邊有參與《天選之人》徵件的藝術者，都覺得這樣的擲筊徵選形式是逗趣，並帶有點玩笑性質的，而為了因應這樣不確定自己會不會選中的風險，大家的展覽計畫都寫的十分陽春，並以一種郊遊的心情參與現場擲筊活動。

而因名額有限，只能讓最高聖筊數的三位入選，雖然其他的多數人都是「落選之人」，但當天仍然在有如節慶般的歡樂氛圍中圓滿結束，並沒有任何一個參與者，提出抱怨或是抗議徵件的不公，然而這正是整個活動最令人玩味的地方。

若是以往有專家學者坐鎮的徵件活動，多少會出現事後批評與質疑評選標準的聲音；可能在尋求藝術機會的族群中，一套「公平」的標準是至關重要的，在某些爆料型的社團中，也不時出現徵件舞弊或裙帶關係等醜聞。

以這樣的況狀看來，人們似乎對於「神選」機制特別的寬容，不管是真的有藝術之神挑了這些參展者，還是說勝者是全憑機率的幸運兒，對於多數的落敗者來說，這樣的「選」就與自身的藝術成就沒有關係，若沒有幸運中選也不是對自己計劃案的否定。

而台灣藝術家們對於「被選」這件事可能多少都有經驗。因整體藝文環境較小，多數的創作經費來自政府補助或企業贊助，這導致了創作者在面對觀眾之前，可能會需要先行面對補助的評審與機關團體，而很多時候為了要因應徵件的特殊需求（像是指定的主題與節慶活動），藝術家就需要將自己現有的某個計劃案進行大調整，讓作品看起來比較符合該活動的框架，以便能獲得補助的資源。

這看起來似乎類似於「委託製作」，雖然藝術家仍然保有一定程度的自主權，但為了能獲得更多的展出機會與製作預算，不停地改變創作脈絡與媒材來符合各種徵件比賽，並斜槓著參與各類型的藝文活動，導致多數的台灣創作者都處於一直忙碌，但創作履歷仍不完整的狀況。

若展件是由專家評選出來的，一定存有不同的立場與喜好，而神選呢？在展覽座談時我對三位入選者提了一個問題：你們認為自已只是純粹幸運，還是真的是被藝術之神所選出來的？

這個尖銳的問題，其實反應了多數台灣民眾對宗教的態度，當談及鬼神，多數人保有適當的敬畏之心，但也並不能說有多虔誠，大約就是路過廟宇會順手拜一拜，卻也不知道這尊神明到底是誰的程度。

就這樣台灣的神們就在不斷地被求姻緣、求功名、求財求生子等等的委託中融入大家的生活，民眾與神的距離也就隨著人類的需求，有時進一點有時遠一點，在逢年過節時達到人氣的巔峰。

而特別會提及「神選」這個話題，其實是在開幕時看到展場那一瞬間的感受；本次入選的三位作者，雖然創作資歷深淺不同，但作品議題都圍繞著神明與信仰，展品完整且「份量十足」，而部分展者自身的興趣愛好，也與宗教較為緊密。

這讓人不得不感嘆，若擲筊之時真的有一個藝術之神在把持，那他可是認真的挑了既認同這個主題，也有執行能力的人選，聖筊數最高的入選者周能安表示，這次每個展者的作品，或多或少都有自然和超自然力量的成分，製作層面上也有特別為了這次的展出場地做規劃，這樣用心的準備也的確這個聯展看起來更完整且有整體性。

三位展者恰好都是藝術科班出身，以切入視角而言，呈現了台灣當代藝術所喜好的辯證論述，這讓兩次講座與講評的討論，不斷地出現「學院」這一名詞。而當我們聊到「這一個展覽很學院」時，其背後代表的不只是單指創作者的出身背景，可能還引射了其特殊的呈現與策展風格。

Photo Credit: 莊約翰攝影 《天選之人》講座

Photo Credit: 薛嘟嘟攝影 《天選之人》講座

學院

非藝術科班出身的人也可以從事藝術活動，那學校訓練之下的創作者與所謂的「素人」有何不同？創作者汪正翔提到，科班生因受系統性的教育，對於執行的方式會有較多規範，例如對於電線與展牆的擺置形式，但這是一個相對的概念，一個非科班的藝術家可能會覺得學校出來的展者規矩很多，但他若到了一個商業文創展，可能也會覺得這個地方沒有規章。

會形成這樣的落差其實很能夠理解，藝術科班的學生在經過好幾年的訓練之後，一定會養成該環境的風氣，也可能就算同樣是藝術學院出來的畢業生，也可能因學校的不同而有大相徑庭的工作模式。

然而，當我們使用學院一詞來形容某個藝術展覽，不光是他擁有乾淨的白牆與展燈，在當代的藝術環境下，更多的是指這個展覽擁有某種「學術」的氛圍；不一定是主題特別的艱澀難懂，而可能是這些題材背後的可延伸性，與後續文史資料研究的價值。