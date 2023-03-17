林昶佐宣布為照顧罕病家人不競選立委連任，會支持中正萬華區本土陣營推的人選

無黨籍立委林昶佐今（17）日拋出震撼彈，他透過聲明表示，兩年多前他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。他表示因為涉及選務不宜再拖，對於接下來2024年的大選，只要本土陣營、民進黨要在中正萬華區推出的立委人選，他都會支持。

林昶佐也說明，過去幾個月原本與團隊緊鑼密鼓準備連任，非常感謝民進黨戰友、各界先進，在地劉耀仁、吳沛憶、洪婉臻3位議員，還有許多跨越藍綠的里長們公開相挺。這幾天他跟黨政及選務高層前輩說明時，大家都反覆勸他再做考慮；他感謝各位相挺，將離開這個崗位，他也很不捨。

林昶佐說，大家的憂慮是，若他不選，台北市中正萬華區選區是否會走回頭路，但他認為，這個決定反而能滾動更多潛在的正能量，加大進步的動力。相信這個被定義為艱困選區的板塊，有好的人選、新的策略，促進新陳代謝，鬆動這個板塊的力道就會更大。

林昶佐表示，他投入政治時曾說要成為有熱情、優秀年輕人的橋梁，讓他們有機會爭取人民支持、推進對國家的願景，聚集、幫助這些年輕夥伴，是他人生重要的階段任務。他還有將近1年任期，仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務絕不打折；2024卸任後，無論他在哪個崗位，讓台灣成為一個正常而有尊嚴的國家，仍是他不變的理想與目標。

中正萬華本土陣營推的人，林昶佐都會支持

林昶佐今天在立法院議場前受訪時表示，主要因為家人的健康狀況，因此經過思考後決定放棄連任，由於事出突然，還沒能向地方一一報告，但因為涉及選務，也不宜再拖。外界關注林昶佐是否交棒給曾有意參選的民進黨台北市議員王世堅，林昶佐表示，最後民進黨、友軍以及本土陣營公推的人不論是誰，他都會支持。

他表示，過去7年自己擔任立委也滿意外的，如今階段性任務走到今天，在自己沒有預期的情況下即將結束。未來就要交棒，只要中正萬華有好的人選、好的策略，相信可以繼續鬆動板塊，讓這塊土地繼續前進，「我非常期待接著全力輔選新的立委候選人」。

林昶佐也提及，民進黨下週就要開始進入立委的初選，他也跟選務高層溝通，盡早讓大家來部署，未來只要民進黨與友軍等本土陣營有共推的對象，無論是誰都會支持。

要離開立委的崗位，他坦言自己的確不捨，去年地方選舉，綠營局勢受傷，但在中正萬華的基層，藍營的里長變少，綠營與無黨籍的里長變多，立委的催票率也是最好，他可以感受到「基層戰鬥力破表」。這也是他猶豫競選連任的原因，但如果未來幾個月他無法全力以赴選舉，也對不起這些朋友，選舉也不會有好結果。

至於決定不在連任前是否曾跟王世堅溝通，林昶佐說，「沒有」，不希望這件事，好像有「林昶佐要交棒給誰」的情況，他還是尊重好的機制，不斷有新陳代謝，對中正萬華、對台灣都是好現象。

被問到如果王世堅參選是否會支持，林昶佐再次強調，他跟王世堅本來就認識，王世堅辦造勢他會去站台，他在立法院辦活動王世堅也會參加，不管任何人，他都會全力輔選，這也是他最近與民進黨溝通時所說的，7、8年來好不容易鬆動的板塊，如何將組織移轉到新的立委參選人上，大家要更緊密合作。

林昶佐國會兩任期，挺過退黨和罷免風波原本仍打算繼續

2015年1月25日，林昶佐在2015年1月與林峯正等人宣布成立時代力量；3月19日，林昶佐宣布參選代表萬華中正區的立法委員。2016年當選第9屆立委，並組成時代力量黨團；在2019年8月1日，因路線及黨內溝通問題等，林昶佐宣布退出時代力量；2020年成功連任。



退出時代力量後，2020年10月16日，林昶佐與立法委員賴品妤、洪申翰、基隆市議員張之豪、台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、高閔琳等人組成「二〇四六 台灣」。



2021年12月3日，萬華地方發起罷免案，林昶佐的罷免案成立，不過最後投票結果，同意票為54813票、不同意票為43340票、廢票為396票。雖然同意票較多，但因同意票數未達同意罷免門檻未通過。



挺過罷免案之後，林昶佐並未加入大力協助他的民進黨，但仍和民進黨維持友好關係，2022年7月15日，擔任台北市長候選人陳時中競選辦公室副主委、分區總督導。



林昶佐曾多次強調自己無黨籍的身份讓他可以靈活做更多事情，並在國會發起「台灣國會香港友好連線」，名單遍佈各黨派，包括民進黨39名立委、時代力量立委王婉諭及邱顯智、台灣基進立委陳柏惟、民眾黨立委邱臣遠。此外，也有徐志榮、廖國棟、陳玉珍等三名國民黨立委參與。另外長期關注西藏議題的林昶佐也發起「台灣國會西藏連線」。

林昶佐上個月與媒體餐敘時，談及萬華地方選情仍顯得勢在必得，團隊也很積極準備要進入下半年的選戰，如今忽然宣佈不連任，對中正萬華整體選情和台派政壇投下震撼彈；許多支持者都在粉絲專頁留言表達不捨和謝意，也有人呼籲他再多思考看看。

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核稿編輯：翁世航