林昶佐宣布為照顧罕病家人不競選立委連任，會支持中正萬華區本土陣營推的人選
我們想讓你知道的是
林昶佐上個月談及萬華地方選情仍顯得勢在必得，團隊也很積極準備要進入下半年的選戰，如今忽然宣佈不連任，對中正萬華整體選情和台派政壇投下震撼彈。
無黨籍立委林昶佐今（17）日拋出震撼彈，他透過聲明表示，兩年多前他的家庭成員罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待；幾經思考後，宣布不競選2024連任，他將放慢腳步用更多的時間陪伴家人。他表示因為涉及選務不宜再拖，對於接下來2024年的大選，只要本土陣營、民進黨要在中正萬華區推出的立委人選，他都會支持。
林昶佐也說明，過去幾個月原本與團隊緊鑼密鼓準備連任，非常感謝民進黨戰友、各界先進，在地劉耀仁、吳沛憶、洪婉臻3位議員，還有許多跨越藍綠的里長們公開相挺。這幾天他跟黨政及選務高層前輩說明時，大家都反覆勸他再做考慮；他感謝各位相挺，將離開這個崗位，他也很不捨。
林昶佐說，大家的憂慮是，若他不選，台北市中正萬華區選區是否會走回頭路，但他認為，這個決定反而能滾動更多潛在的正能量，加大進步的動力。相信這個被定義為艱困選區的板塊，有好的人選、新的策略，促進新陳代謝，鬆動這個板塊的力道就會更大。
林昶佐表示，他投入政治時曾說要成為有熱情、優秀年輕人的橋梁，讓他們有機會爭取人民支持、推進對國家的願景，聚集、幫助這些年輕夥伴，是他人生重要的階段任務。他還有將近1年任期，仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務絕不打折；2024卸任後，無論他在哪個崗位，讓台灣成為一個正常而有尊嚴的國家，仍是他不變的理想與目標。
中正萬華本土陣營推的人，林昶佐都會支持
林昶佐今天在立法院議場前受訪時表示，主要因為家人的健康狀況，因此經過思考後決定放棄連任，由於事出突然，還沒能向地方一一報告，但因為涉及選務，也不宜再拖。外界關注林昶佐是否交棒給曾有意參選的民進黨台北市議員王世堅，林昶佐表示，最後民進黨、友軍以及本土陣營公推的人不論是誰，他都會支持。
他表示，過去7年自己擔任立委也滿意外的，如今階段性任務走到今天，在自己沒有預期的情況下即將結束。未來就要交棒，只要中正萬華有好的人選、好的策略，相信可以繼續鬆動板塊，讓這塊土地繼續前進，「我非常期待接著全力輔選新的立委候選人」。
林昶佐也提及，民進黨下週就要開始進入立委的初選，他也跟選務高層溝通，盡早讓大家來部署，未來只要民進黨與友軍等本土陣營有共推的對象，無論是誰都會支持。
要離開立委的崗位，他坦言自己的確不捨，去年地方選舉，綠營局勢受傷，但在中正萬華的基層，藍營的里長變少，綠營與無黨籍的里長變多，立委的催票率也是最好，他可以感受到「基層戰鬥力破表」。這也是他猶豫競選連任的原因，但如果未來幾個月他無法全力以赴選舉，也對不起這些朋友，選舉也不會有好結果。
至於決定不在連任前是否曾跟王世堅溝通，林昶佐說，「沒有」，不希望這件事，好像有「林昶佐要交棒給誰」的情況，他還是尊重好的機制，不斷有新陳代謝，對中正萬華、對台灣都是好現象。
被問到如果王世堅參選是否會支持，林昶佐再次強調，他跟王世堅本來就認識，王世堅辦造勢他會去站台，他在立法院辦活動王世堅也會參加，不管任何人，他都會全力輔選，這也是他最近與民進黨溝通時所說的，7、8年來好不容易鬆動的板塊，如何將組織移轉到新的立委參選人上，大家要更緊密合作。
林昶佐國會兩任期，挺過退黨和罷免風波原本仍打算繼續
2015年1月25日，林昶佐在2015年1月與林峯正等人宣布成立時代力量；3月19日，林昶佐宣布參選代表萬華中正區的立法委員。2016年當選第9屆立委，並組成時代力量黨團；在2019年8月1日，因路線及黨內溝通問題等，林昶佐宣布退出時代力量；2020年成功連任。
退出時代力量後，2020年10月16日，林昶佐與立法委員賴品妤、洪申翰、基隆市議員張之豪、台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、苗栗縣議員曾玟學、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、高閔琳等人組成「二〇四六 台灣」。
2021年12月3日，萬華地方發起罷免案，林昶佐的罷免案成立，不過最後投票結果，同意票為54813票、不同意票為43340票、廢票為396票。雖然同意票較多，但因同意票數未達同意罷免門檻未通過。
挺過罷免案之後，林昶佐並未加入大力協助他的民進黨，但仍和民進黨維持友好關係，2022年7月15日，擔任台北市長候選人陳時中競選辦公室副主委、分區總督導。
林昶佐曾多次強調自己無黨籍的身份讓他可以靈活做更多事情，並在國會發起「台灣國會香港友好連線」，名單遍佈各黨派，包括民進黨39名立委、時代力量立委王婉諭及邱顯智、台灣基進立委陳柏惟、民眾黨立委邱臣遠。此外，也有徐志榮、廖國棟、陳玉珍等三名國民黨立委參與。另外長期關注西藏議題的林昶佐也發起「台灣國會西藏連線」。
林昶佐上個月與媒體餐敘時，談及萬華地方選情仍顯得勢在必得，團隊也很積極準備要進入下半年的選戰，如今忽然宣佈不連任，對中正萬華整體選情和台派政壇投下震撼彈；許多支持者都在粉絲專頁留言表達不捨和謝意，也有人呼籲他再多思考看看。
延伸閱讀
- 【圖表分析】林昶佐罷免案「驚險未過」，但綠營全體動員的催票力暗藏隱憂
- 罷免案未達門檻，林昶佐：守住中正萬華區，2022台灣一定充滿更多正能量
- 台派團體力挺、民進黨幫站路口呼籲「反惡罷」，林昶佐：我會努力守住這一席
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。