低地德文是方言，還是語言？
我們想讓你知道的是
學習德國的地方語言，都需要恆心和耐性。然而掌握了標準德文，一切都不會是難事。用地方語言與當地老年人談話，對方都會把你當成摯友。
港人認識、一直關注各地人權議題的年輕德國女議員蓋延琛（Gyde Jensen），最近在國會上以低地德文演講，倡導關注地方語言及小眾語言。
這天的討論議題，正是如何保育各種地方語言及小眾語言。前者就是指標準德文外各地方語言，例如低地德文、菲斯蘭語（Frisian）、巴伐利亞語；而後者則指德國國內少數民族所講之語言，雖然它在國外未必是小眾語，比如北德丹麥社區所講的丹麥語。
傳統以來，德國人多將這些地方語言稱為方言，德文稱「Dialekt」或「Mundart」。前者即英文「dialect」，後者解作說話的方法，後引申解作方言。德國人聽到這兩字，都會聯想起地區傳統音樂和戲劇，正如台灣歌仔戲和布袋戲一般，卻甚少想到保育的價值，更遑論要用這些方言教育下一代。然而是次國會辯論，以「地區語言」（Regionalsprache）來稱呼，把方言地位提升，亦告知德國人這些語言不是方言，價值與標準德文相等。
外國人來德，多不會主動學習這些地區語言，因為學習標準語已十分費時費力，閒有餘力都去做些其他事。我不認識會說地區語言的港人。然而港式德文，他日或許也可像港式或新加坡式英文一樣，成為被研究的地區變體（regional varieties）。大部分港人的德文都是有亞洲特色的標準德文，正如英文名師蕭叔叔說其英文是「an international accent with British influence」，港人英文亦有Asian influence。
在德國聽到流利港式德文的機會卻很少。因為德文不佳的港人通常都說英文，說不了流利德文；而德文流利者，多在德國長大，口音亦不港式。有次聽到位居德約三年的港人用一口很港式的流利德文與德國人傾談，我馬上豎起耳朵細聽。心裡非常欣賞他，因為他必花了很大努力學習德文，才能說得這樣流暢。
學習德國的地方語言，都需要恆心和耐性。然而掌握了標準德文，一切都不會是難事。用地方語言與當地老年人談話，對方都會把你當成摯友。對語言文化有興趣者，都應該一學居住地的地方語言。標準語就像月餅的表皮，地方語卻如裡面的蓮蓉，精練而芳香。網友「西班牙師奶」，在學會西文後，不妨再學加泰文、西葡邊境所用的加列西亞文，還有終極「大佬」、與歐洲所有語言都無關的巴斯克文，當地人必對你肅然起敬。
說回這次辯論，德國人亦有所討論。有人反對將低地語列入學校課程，理由是太多變體，不同地區有不同用語，會使學生混亂。這並不合理，因為所有語言都有地區變體。按這道理，英文也有英美澳加不同變體，那學校是否也不該教授英文，並取消英文科？要將語言列入課程，必先將其系統化和規範化，有詞典和文法書作標準。現在北德有不少學者正在研究此事，亦有專門協會保育此語言，正在朝這方向邁進，使更多學生能學習。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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