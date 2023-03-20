【專訪】台灣首位女攀樹師許荏涵：攀樹運動跟日常生活的距離，並沒有那麼遠
我們想讓你知道的是
許荏涵認為，攀樹打開了人與自然連結的通道，在攀樹過程中，與自己最親近的就是眼前的樹木與周遭所處的自然環境，此時除了努力上攀之外，別忘了好好感受與樹木、自然獨處的這一刻，相信你也會發現在這座城市裡，還有許多自然的聲音，以及平時忽略的動植物活動軌跡。
文：shiba tien
攝影：黃政達
圖：許荏涵
攀樹運動在歐美行之有年，是項不分年齡都能安全參與的運動，而台灣隨著近年戶外活動風氣興起，攀樹運動也日漸受到關注，參與者借助繩索攀到樹上觀景、閱讀，甚至放空睡覺、過夜，跟著樹木的脈動感受大自然的生命力。讓我們透過台灣第一位女攀樹師許荏涵的分享認識攀樹之趣，在一步步登高的過程中親近自然，也發掘城市自然生態的另類魅力。
安全進行攀樹，同時學習樹木知識
「2014、2015年左右，台灣興起登山、溯溪、攀岩等戶外運動風潮，攀樹也是在這個時間點進入台灣。」許荏涵回憶起攀樹運動在台灣的開端，那時她的老師、同時也是全台第一位攀樹師翁恒斌，前往香港學習攀樹技藝後，將這項運動帶回台灣推廣。許荏涵說道，專業的攀樹師必須經過國際樹木學會（International Society of Arboriculture）的認證，目前台灣擁有攀樹師證照的只有37位。
攀樹顧名思義是攀爬樹木，但手腳其實不會直接碰觸到樹木枝幹。攀樹者會透過事先固定於樹上的繩結，運用雙手推拉繩結的方式，搭配腳下踩踏繩結的力量，將自己的身體向上推動。許荏涵解釋，攀樹時穿戴的頭盔、吊帶與使用的繩索，都得符合國際安全規範，再加上擁有專業證照的攀樹師指導，攀樹其實是項很安全的運動。
許荏涵補充，攀樹對一般人來說，不僅是種運動體驗，還是一堂認識自然的課程。每次攀樹體驗活動開始前，她除了會解說穿戴設備與攀樹技巧外，也會帶著學員先觀察當天要攀爬的樹木。
「例如在攀爬樟樹時，我會告訴學員，吸入樟樹的味道或是使用天然的樟樹製品，並不會導致蠶豆症發作，但市售的樟腦丸多半為化學合成，容易引起溶血反應，要特別注意；如果攀爬的是樹皮較薄的茄苳樹，就會提醒參加者注意，皮膚容易過敏的人接觸到掉落的樹皮屑可能就會發癢。」除了介紹樹種特色，許荏涵還會從土壤、樹根一路說明到樹頂的樹冠，引領學員認識更多樹木的知識。
身處不同高度，在樹上重新觀察環境
許荏涵常常在帶領學員體驗攀樹的過程中看到從前的自己。許荏涵在大學時第一次體驗攀樹，當時她心中也有許多疑惑與擔心：「這棵樹健康嗎？可以承受我的體重嗎？爬上樹之後要做什麼事？」這一連串的不安感讓她緊張到暈眩，最後只好選擇下樹。
許荏涵說，體驗攀樹的學員中，有人跟當年的自己一樣，因為緊張害怕，上樹後沒有餘裕欣賞風景，之後不免覺得可惜；但也有學員十分享受這項運動，上樹後會躺在事先架設好的吊床上看書，也有人會帶著畫板上去繪畫，更有人就只是躺在吊床上放鬆。
「曾有學員分享，當他躺在吊床上仰望樹冠層，才開始察覺到那天的雲朵是怎麼飄移，風來的時候，則可以觀察樹葉與枝幹隨風搖曳的姿態。此外，也有學員會看到松鼠在樹上活動。」許荏涵認為，不論是在城市或是野外攀樹，上樹後在高處所感受的一切，都是站在地面時所不曾有的經驗。
許荏涵還說道，孩童們上樹之後的反應更是令她印象深刻，曾經有孩童攀上樹後驚呼地大叫：「在樹上看到螞蟻了！」雖然站在地面抬頭看，也有機會看到樹幹上有螞蟻在爬行，但藉由攀樹更近距離觀察生物在樹上的行為，是全然不同的體驗，讓人們可以用新的角度觀察原本熟悉的環境。
從樹木開始感知環境，處處都是自然蹤跡
「其實攀樹運動跟日常生活之間的距離，並沒有那麼遠。」許荏涵說道，自己曾多次受邀到校園辦理攀樹活動，透過教導攀樹技巧及對樹木的觀察，增進孩子們的野外求生技能。
她特別提到，之前有一次到螢橋國中帶領童軍團學生體驗攀樹，她與夥伴意外發現校園中的木棉樹已經死亡變成危木。在與校方溝通並進行評估後，她們再次進入校園利用攀樹技能修剪樹木，並邀請老師帶著學生在安全範圍外觀摩，也讓師生對於樹木有更多面向的了解。
許荏涵還指出，生活周遭的公園也是體驗攀樹的好去處。只要上「台北市政府市民服務大平台」公有場地租借系統搜尋關鍵字「攀樹」，就能看到在台北市公園申請進行攀樹活動的訊息，只需備妥所需資料，就能向台北市工務局公園路燈工程管理處申請攀樹。
此外，在台北市也有許多攀樹活動可參加，像是台北市青少年發展處舉辦的攀樹體驗營，或是陽明山國家公園舉辦的青少年攀樹課程等。不過許荏涵強調，民眾在參與活動前，應先確認是否安排持有證照的攀樹師在場指導，才能確保活動安全。
而安全上樹後，再來就是盡情享受眼前的視野與風景。以大安森林公園為例，在4月中五色鳥育雛築巢期間，在樹下常能聽見五色鳥叫聲，但最多只能透過望遠鏡或相機鏡頭來賞鳥。然而藉由攀樹，人們可在不打擾五色鳥的前提下更靠近樹上的巢穴，用肉眼就能觀察五色鳥的斑斕毛色與餵食雛鳥的生態。
另外，有別於一般高山得在海拔1800至2500公尺才會產生雲霧，形成霧林帶，然而陽明山國家公園平均海拔不到1000公尺，但在東北季風影響下，也有著降水豐沛、雲霧發達的特性，若是前往陽明山攀樹，不用上高山就能看到霧林帶代表植物昆欄樹。
許荏涵認為，攀樹打開了人與自然連結的通道，在攀樹過程中，與自己最親近的就是眼前的樹木與周遭所處的自然環境，此時除了努力上攀之外，別忘了好好感受與樹木、自然獨處的這一刻，相信你也會發現在這座城市裡，還有許多自然的聲音，以及平時忽略的動植物活動軌跡。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。