《華人大補史》：對日抗戰初期，中國士兵每日動物性蛋白質攝取量不及日軍的5％
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日本陸軍為了準備對華作戰，一九三八年四月公布《軍人戰時給予規則細則改正》，提高了日軍兵食的質量標準。規定中除了米與麥飯等主食總量的增加外，蔬菜肉類質量改進也一應俱全。除了多種口糧搭配外，動物性蛋白質的需求，始終維持牛肉三百五十克或四百克的沙丁魚的標準。
文：劉士永（美國匹茲堡大學博士，現任美國匹茲堡大學歷史系教授。研究專長為醫學／公共衛生史、日本殖民醫學、東亞環境史。著有《武士刀與柳葉刀：日本西洋醫學的形成與擴散》、《東亞醫療史：殖民、性別與現代性》、Prescribing Colonization: The Role of Medical Practices and Policies in Japan-Ruled Taiwan, 1895-1945等專著）
抗戰爆發後，現代營養學研究移往從未受關注且更為貧困的西南大後方，進而為戰爭需要發展出一套新的論述方向。
一九三八年底，一群由聖約翰大學等上海地區高校所組成的隊伍抵達雲南省會昆明，而前協和醫學院吳憲團隊、上海雷士德研究所營養學家侯祥川（一八九九－一九八二）的身影也在這個隊伍之中。侯祥川是一九二四年北京協和醫學院第一屆三個畢業生之一；一九二七年他赴歐美、加拿大進修，獲生理學碩士學位後在美國賓夕法尼亞大學、華盛頓大學等任教。回國後歷任北京協和醫學院副教授、上海雷士德研究院研究員、中央衛生實驗院營養研究所主任等職。
侯祥川是一九三八年參與制訂〈中國民眾最低限度之營養需要〉的營養委員會五名專家之一。侯祥川自一九三○年代起即對我國維生素缺乏病的分布、病因、臨床表現、防治措施等進行了系統深入的研究。
在抗戰期間的一九四○－一九四三年間，他連續在中華醫學雜誌上發表四篇核黃素缺乏病臨床症的論文，被國際上評為經典著作並廣泛引用。從發展中國軍事營養學的角度來說，對於侯祥川和其他的營養學研究者而言，前往西南大後方的路程也意味著中國現代營養學研究的西進，以及終究要面對貧困農村人口的現實挑戰。
一場將營養學軍事化運用的工程正在奠基，營養學者的向西南集結只是一個開端。抗戰槍聲初響，來自都會地區的營養學者，一開始僅將其知識應用於流亡難民的救濟上。
基於一九三七年上海難童營養援助委員會的救援經驗，全國性的中國營養援助委員會在大後方成立，該會到一九四二年後已在重慶、成都、貴陽，與昆明等地組織難民與難童救護組織。他們透過膳食分配的機會向難童與難民提供營養教育，成功地傳播了「食物即能量（food-as-fuel）」的概念，也為西南大後方的中國民眾灌輸「營養即健康」的想法。
然而，對正在艱苦抗戰的中國而言，軍事營養學的開展不僅僅是戰前兵食改良論的延續，更是因應戰場現實需要下的「軍事化」戰前營養學積累。
抗戰時期兵食的營養學調查與分析
日本陸軍為了準備對華作戰，一九三八年四月公布《軍人戰時給予規則細則改正》，提高了日軍兵食的質量標準。規定中除了米與麥飯等主食總量的增加外，蔬菜肉類質量改進也一應俱全。除了多種口糧搭配外，動物性蛋白質的需求，始終維持牛肉三百五十克或四百克的沙丁魚的標準。
比之於戰前馮玉祥重視熱量的燒餅論，日本陸軍的兵食規範可能更符合吳憲的理想。但反觀抗戰初期中國士兵的伙食營養狀態，顯然就瞠乎其後許多了。一九三九年沈同（一九一一－一九九二）與紅十字會救護總隊合作進行湘贛山區士兵營養狀況的調查和改良工作，發現「士兵每日僅撥給一角五分的伙食費，一天所得食物遠遠不能滿足前線戰鬥之生活需要。」
沈同的報告指出前線士兵的營養狀況存在著缺乏動物性蛋白、脂肪和維生素等營養物質的嚴重問題，並提出兩項改進意見：第一，建議士兵每天肉食含量提升至十六克，並保證供給五十克的黃豆芽；沈同認為此舉可改善士兵每日攝入（按：動、植物性）蛋白質的品質獲得明顯改善，又可解決士兵由於脂肪攝入不足所造成的問題，還可以增加鈣質和維生素B、C的含量。
其次，沈同建議軍隊就地取食，可以因地制宜，利用現有條件改善士兵營養狀況；除了改進食物烹製方法避免維生素流失外，亦可添加廉價且易得的地產副食，「從而比較經濟地改善前線士兵的營養膳食結構。」
從其數字明顯可見，中國士兵每日動物性蛋白質攝取量甚至不及日軍的百分之五，即便以廉價的植物性蛋白質予以補充，仍舊遠低於日軍每日可攝入的三百五十至四百克。值得注意的是，沈同等人此時已提出利用植物性蛋白質替補動物性蛋白質的觀點，只不過沈同的替補方案是從經濟與占常取食的現實困難思考，似乎尚未論及何種蛋白質更適於中國人體質吸收。
除了維持戰前兵食的經濟性考慮、支援就地埋鍋造飯的戰地就食策略外，沈同的報告則增加了以國際單位為基準之各種維生素的調查與分析。沈同計算出的前線士兵每日的營養攝取情況。原始資料經王公及楊艦整理後將之列表（表二）如下：
從上頁表再次可見，抗戰軍興之初有關中國兵食的相關研究，正處於兩個營養學典範的過渡時期。
一是繼承了一九三○年代營養學者的分析特點，將士兵的營養需求比之於勞動工作者的狀態；其次則是在既有的營養素，如蛋白質、脂肪、碳水化合物等之外，增加了三○年代後期西方營養學關注重點的各類維生素，並以國際單位作為計算之基礎標準。只不過由於戰事緊張，中國軍方在抗戰初期雖向文職營養學家求援並取得協助，但一時之間未見有意發展軍事營養學的跡象。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
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AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。