《華人大補史》：味素在日治時期銷入台灣大受歡迎，但仿冒情況比日本還要猖獗
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一九一九年三月六日的《臺灣日日新報》顯示，有衛生官員出差調查食用品，在中南街臺灣人開的雜貨店中，查獲仿冒的味素。其包裝與原裝無異，經檢驗，發現是芋片、粟粉，另外還混雜了一九一六年案例中所沒有的魚類骨粉及鹽。有的則是用小蘇打粉混合，所以色彩相當接近。
文：蔣竹山（臺灣桃園人。清華大學歷史所博士，中央大學歷史所副教授兼文學院學士班主任。曾任東華大學人社院大眾史學研究中心主任，中央大學歷史所所長。研究興趣喜歡打破傳統臺灣史、中國史、世界史三塊分立之框架，主要方向為醫療史、新文化史、全球史、公眾史學。歷來除關注全球視野下的物質文化史研究，在學院推動相關社群活動外，也對社會大眾推廣歷史普及與公眾史）
味素的物質性與偽造現象
一九○八年九月開始製造味之素。當初稱「味精」，在麻布工廠研究製造，當年底在逗子設製造工廠，正式開始製造。「味精」這名稱和酒精、甘精等藥物名稱相近，決定更改名稱為「味之素」。同年十一月以新富町的藝者為模特兒，畫出穿著日式料理服的美女，上頭寫著味之素的商標並把它拿去登錄（商品登錄第三四二二○號）。之後則以「美人商標」繼續被使用。
當時「味之素」這名稱引起一些議論，事隔多年才認為這名稱命名的相當合適。醋之素、若元（わかもと／wakamoto，味之素發音為 ajinomoto）、乳素等後來有許多公司名稱都模仿味素。
一九○九年十一月在京橋區南傳馬町（現在的中央區京橋）設店鋪，開始販賣大中小的瓶裝（大一圓、中五十錢、小二十五錢），並在店面的展示櫃裡擺放了小麥、麵粉、麩素、澱粉及味素的樣本，展示從原料到製成味素過程中所出現的副產品。
味素公司也會在屋頂架設大型電燈看板，並在公司內設立廣告組進行各種宣傳規劃。此後，味素本舖逐漸成形，展示櫃的設計會按照季節更迭，請來平福百穗、一條成美及寺澤孝太郎等知名畫家來設計。此外也會請這些畫家來畫電車車廂海報及報紙廣告。
由於味素是化學工業的產品，其白色結晶狀的物質特性所帶來的獨特風味，剛銷售至臺灣時，就在各城市料理店受到歡迎，並進而影響民眾的家庭烹調方式。由於消費數量驚人，遂引起不肖商人的仿冒，以各種天然的類似品來代替味素。
有關味素的仿冒現象，我們可以透過《臺灣日日新報》與鈴木商店株式會社的企業史資料，探討日治臺灣各地的味素偽造案的內容是什麼？為何會發生偽造案？味素製作公司如何因應？殖民地政府如何管理？偽造風潮對日用民生又會造成什麼影響？有關食品的偽造案，歐美史學有較多的研究，這可以參考比・威爾遜的《美味欺詐：食品造假與打假的歷史》。
一九二○年代，在鈴木商店還未推出金色罐裝的味素時，容量最大的是兩百錢的特大罐，在這時期的大阪出現了更換內容物的偽造品。這時候的味素容器的蓋子與罐子本身是分開的，只用一般的紙膠帶封住商品。受到一九二三年東京大地震的影響，這一年日本的味素偽造品開始大量出現。第二波是一九二四年，到了一九三○年有了第三波的流行。
針對第一波流行，鈴木商店的做法是郵寄警告文件給各販賣店，提醒他們注意是否有偽造品味素。除了打著「味之素」名稱的仿冒品之外，在一九二六至一九三○年間，東京、大阪及京都各地還出現了各種類似商品，據味素公司當時的調查，品種約有三、四十種，較著名的有味之光（味の光）、味之王（味の王）、味之蕾（味の蕾）、味之精（味の精）、味之力（味の力）、味司、美味、白鹿、味天下等等。
其實，味素在臺灣的仿冒情況比日本要早，早在一九一六年就有案例發生。一九一六年十月，臺中街小販津田發現臺北廳大稻埕新店尾街的趙春榮偽造他所販賣的味素，立即通報警務課進行調查。仿冒者的做法就是收集正宗味素的空罐，調和麥粉及其他原料，讓色澤類似原裝商品，由於包裝的金屬罐相當精巧，從外觀根本看不出有何差別。
到了一九一九年，仿冒味素除了是用麥粉調配，還出現其他物品。一九一九年三月六日的《臺灣日日新報》顯示，有衛生官員出差調查食用品，在中南街臺灣人開的雜貨店中，查獲仿冒的味素。其包裝與原裝無異，經檢驗，發現是芋片、粟粉，另外還混雜了一九一六年案例中所沒有的魚類骨粉及鹽。有的則是用小蘇打粉混合，所以色彩相當接近。
這篇報導特別提到，這並非單一現象，當時臺灣各地都已經有這樣的仿冒味素出現，因而必須嚴格取締，並提醒消費者特別留意味素的真偽。
上述仿冒案之後，直到一九二四年，才再大量出現偽造味素。一九二四年竹山郡的例子，在竹山庄雜貨商葉萬枝店裡發現假造味素，經郡警察課層層查訪後，發現仿冒品的源頭是嘉義街西門的雜貨商金源昌。價格為一打四元二十錢，其中的包裝印刷字樣和原裝進口的一樣，但商標卻魚目混珠，做了些微變化，和真名發音些微不同，為「ajinaimodo」（あちなぃもど）。帶回化驗之後，證實為假冒品，內容物其實是魚骨粉混加澱粉。
有的仿冒者會購入真正的味素盒，再參雜其他調味料。一九二五年，臺北警署的兩位刑事打聽到大稻埕下奎府町林陳發與在專賣局工作的兒子林松柏涉嫌改造味素，牟取暴利，遂前往調查。果然查獲兩人自七月二十至八月一日間，向太平町的不明雜貨商周國，購買五十錢重的一罐，二十錢的三罐，拆除封條後，取出兩成真品，再混合白砂糖及食鹽，然後貼回封條。再以三圓五錢及一圓六十五錢的價格轉賣出去。
這種手法，透露出仿冒者是將真品一瓶容量分裝為五瓶，以量賺取價差。一九二六年，基隆有位藥種商陳鵬昇，與人合夥，將乳糖、鹽及正宗的味素混雜一起，然後裝入真味素罐中，轉賣至鄉村雜貨店。在臺中則查獲仿冒者，以乳豆十兩，炒鹽五兩，做成味素。轉賣之後，獲利高達九倍，購買者不下兩千人。這種現象到了戰時體制時仍層出不窮。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。