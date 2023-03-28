《華人大補史》：味素在日治時期銷入台灣大受歡迎，但仿冒情況比日本還要猖獗

文：蔣竹山（臺灣桃園人。清華大學歷史所博士，中央大學歷史所副教授兼文學院學士班主任。曾任東華大學人社院大眾史學研究中心主任，中央大學歷史所所長。研究興趣喜歡打破傳統臺灣史、中國史、世界史三塊分立之框架，主要方向為醫療史、新文化史、全球史、公眾史學。歷來除關注全球視野下的物質文化史研究，在學院推動相關社群活動外，也對社會大眾推廣歷史普及與公眾史）

味素的物質性與偽造現象

一九○八年九月開始製造味之素。當初稱「味精」，在麻布工廠研究製造，當年底在逗子設製造工廠，正式開始製造。「味精」這名稱和酒精、甘精等藥物名稱相近，決定更改名稱為「味之素」。同年十一月以新富町的藝者為模特兒，畫出穿著日式料理服的美女，上頭寫著味之素的商標並把它拿去登錄（商品登錄第三四二二○號）。之後則以「美人商標」繼續被使用。

當時「味之素」這名稱引起一些議論，事隔多年才認為這名稱命名的相當合適。醋之素、若元（わかもと／wakamoto，味之素發音為 ajinomoto）、乳素等後來有許多公司名稱都模仿味素。

一九○九年十一月在京橋區南傳馬町（現在的中央區京橋）設店鋪，開始販賣大中小的瓶裝（大一圓、中五十錢、小二十五錢），並在店面的展示櫃裡擺放了小麥、麵粉、麩素、澱粉及味素的樣本，展示從原料到製成味素過程中所出現的副產品。

味素公司也會在屋頂架設大型電燈看板，並在公司內設立廣告組進行各種宣傳規劃。此後，味素本舖逐漸成形，展示櫃的設計會按照季節更迭，請來平福百穗、一條成美及寺澤孝太郎等知名畫家來設計。此外也會請這些畫家來畫電車車廂海報及報紙廣告。

由於味素是化學工業的產品，其白色結晶狀的物質特性所帶來的獨特風味，剛銷售至臺灣時，就在各城市料理店受到歡迎，並進而影響民眾的家庭烹調方式。由於消費數量驚人，遂引起不肖商人的仿冒，以各種天然的類似品來代替味素。

有關味素的仿冒現象，我們可以透過《臺灣日日新報》與鈴木商店株式會社的企業史資料，探討日治臺灣各地的味素偽造案的內容是什麼？為何會發生偽造案？味素製作公司如何因應？殖民地政府如何管理？偽造風潮對日用民生又會造成什麼影響？有關食品的偽造案，歐美史學有較多的研究，這可以參考比・威爾遜的《美味欺詐：食品造假與打假的歷史》。

一九二○年代，在鈴木商店還未推出金色罐裝的味素時，容量最大的是兩百錢的特大罐，在這時期的大阪出現了更換內容物的偽造品。這時候的味素容器的蓋子與罐子本身是分開的，只用一般的紙膠帶封住商品。受到一九二三年東京大地震的影響，這一年日本的味素偽造品開始大量出現。第二波是一九二四年，到了一九三○年有了第三波的流行。

針對第一波流行，鈴木商店的做法是郵寄警告文件給各販賣店，提醒他們注意是否有偽造品味素。除了打著「味之素」名稱的仿冒品之外，在一九二六至一九三○年間，東京、大阪及京都各地還出現了各種類似商品，據味素公司當時的調查，品種約有三、四十種，較著名的有味之光（味の光）、味之王（味の王）、味之蕾（味の蕾）、味之精（味の精）、味之力（味の力）、味司、美味、白鹿、味天下等等。

其實，味素在臺灣的仿冒情況比日本要早，早在一九一六年就有案例發生。一九一六年十月，臺中街小販津田發現臺北廳大稻埕新店尾街的趙春榮偽造他所販賣的味素，立即通報警務課進行調查。仿冒者的做法就是收集正宗味素的空罐，調和麥粉及其他原料，讓色澤類似原裝商品，由於包裝的金屬罐相當精巧，從外觀根本看不出有何差別。

到了一九一九年，仿冒味素除了是用麥粉調配，還出現其他物品。一九一九年三月六日的《臺灣日日新報》顯示，有衛生官員出差調查食用品，在中南街臺灣人開的雜貨店中，查獲仿冒的味素。其包裝與原裝無異，經檢驗，發現是芋片、粟粉，另外還混雜了一九一六年案例中所沒有的魚類骨粉及鹽。有的則是用小蘇打粉混合，所以色彩相當接近。

這篇報導特別提到，這並非單一現象，當時臺灣各地都已經有這樣的仿冒味素出現，因而必須嚴格取締，並提醒消費者特別留意味素的真偽。

上述仿冒案之後，直到一九二四年，才再大量出現偽造味素。一九二四年竹山郡的例子，在竹山庄雜貨商葉萬枝店裡發現假造味素，經郡警察課層層查訪後，發現仿冒品的源頭是嘉義街西門的雜貨商金源昌。價格為一打四元二十錢，其中的包裝印刷字樣和原裝進口的一樣，但商標卻魚目混珠，做了些微變化，和真名發音些微不同，為「ajinaimodo」（あちなぃもど）。帶回化驗之後，證實為假冒品，內容物其實是魚骨粉混加澱粉。

有的仿冒者會購入真正的味素盒，再參雜其他調味料。一九二五年，臺北警署的兩位刑事打聽到大稻埕下奎府町林陳發與在專賣局工作的兒子林松柏涉嫌改造味素，牟取暴利，遂前往調查。果然查獲兩人自七月二十至八月一日間，向太平町的不明雜貨商周國，購買五十錢重的一罐，二十錢的三罐，拆除封條後，取出兩成真品，再混合白砂糖及食鹽，然後貼回封條。再以三圓五錢及一圓六十五錢的價格轉賣出去。

這種手法，透露出仿冒者是將真品一瓶容量分裝為五瓶，以量賺取價差。一九二六年，基隆有位藥種商陳鵬昇，與人合夥，將乳糖、鹽及正宗的味素混雜一起，然後裝入真味素罐中，轉賣至鄉村雜貨店。在臺中則查獲仿冒者，以乳豆十兩，炒鹽五兩，做成味素。轉賣之後，獲利高達九倍，購買者不下兩千人。這種現象到了戰時體制時仍層出不窮。