【投書】如何解決客戶痛點？公關人才晉升「溝通藝術家」3解方

投書人：戰國策傳播集團總監 吳庭宇

戰國策傳播集團總監吳庭宇分享3解方，首先，從公關顧問角度來看，我們需要不斷引導和激勵客戶找出最佳解決方案，並提供適切的建議與支持，與此同時，必須靜下心來仔細聆聽客戶的需求和關注點，並針對客戶的想法進行分析， 並確保完全理解他們的考慮和顧慮， 再向客戶解釋為什麼此想法並非最佳方案。

其次，聆聽過程也是另一種激發。透過通盤理解客戶背後的驅動力，做到換位思考，找出最佳解決問題方式並創造價值，像是有份聲明文件涉及投資人觀感，就不能只從消費者角度出發，亦或是企業年度溝通策略涉及亞太區的目標制定，就必須具有跨國思維。吳庭宇解釋，對客戶而言沒有最好的策略，只有當下最適合的應對，同一個問題放在不同部門，其重要性、應對方案也會截然不同。戰國策傳播集團延續「上位公關」思維，透過多面向角度與層級分解問題，給予最佳解方，也是我們能和客戶培養長期合作的關鍵！

再者，多數人不愛得到否定答案，戰國策身為上位公關是為了「解決問題」而生。吳庭宇說，每當我們委婉向客戶提出疑惑時，應該先備有一份完整度達80分以上的解決方案，這正是公關行業的生存之道。

當然，有可能遇到客戶對我們提出的解決方案的挑戰，吳庭宇建議重新釐清目標，打破既有思考框架，而不是嘗試說服客戶。或許客戶在和你溝通的過程中，也更對這個案子有更清楚的設定，目標可能和最初已經不同。若只是小部分的疑問，恭喜你成功完成一次有效的「策略溝通」！

誠如最初提及，身為顧問，最重要的工作就是在正確時間提出適當建議。無論在任何時刻，保持冷靜、理性且中立，運用策略和經驗，協助客戶找到方向，這才是一個合格的「溝通藝術家」。