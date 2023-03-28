《高效焦慮法》：愛迪生說「我從來沒有失敗」，這就是（由焦慮所推動的）卓越主義
我們想讓你知道的是
為了突破焦慮迴圈，你必須要先釐清焦慮的聲音，判斷焦慮的類型並做出相對應的行動，並逐漸從「刻意練習」邁向「自主運用」，在適當的時機掌握焦慮心法，促進大腦快速決策與大局掌握，為你帶來豐碩的成果！
文：崔西．丹尼斯－蒂瓦里（Tracy Dennis-Tiwary）
第三部、拯救焦慮
8. 激發創造力
焦慮與完美主義有一些共同點：使我們關注未來將發生的事，並激勵我們把事情做好。就這個意義來說，如果我們想要取得成果並創造事物的話，完美主義是個很好的刺激——但遺憾的是，完美主義在很多時候都不是很好的刺激，因為完美主義不只是關注未來發生的事並以高標準努力將事情做好，也關注我們失敗時的後果。
完美主義者為自己設定的標準不需要解釋——這個標準不切實際、要求過高，而且往往不可能達成。當完美主義者無法達到完美時，會發生什麼？ 他們不會恢復活力並繼續前進，或是因提升了個人最佳成績而感到自豪。他們也絕不會慶祝自己一路走來的小小成就。相反地，他們用嚴苛的自我批判來打擊自己。
對一個完美主義者來說，生活不是全有就是全無：你可以是個贏家或者你可以是個可憐的、毫無價值的失敗者，兩者之間沒有任何交集。這種對完美無瑕的不屈不撓追求導致了低自尊、憂鬱及對失敗的恐懼。結果，完美主義者最終取得的成就往往比他們渴望達成的要少得多，因為他們會退縮、拖延時間，甚至完全停止接受挑戰——因為與其在恥辱中一敗塗地，不如根本不要參賽。
雖然焦慮與完美主義之間有點像，然而焦慮使我們不斷前進，並在遇到障礙時試著讓好事發生，但完美主義卻會使我們止步不前。完美主義不給失敗或不確定性留下任何餘地，反而讓路變窄，直到再也無法前進為止。完美主義（正如極端而不健康的焦慮）把可能性關在門外。
幸運的是，有一種方法可以替代完美主義，利用健康的焦慮並增加持續不懈及創造事物的能力——就是卓越主義（excellencism），也就是努力追求卓越，而不是完美。它設定了高標準，但是當我們沒有達到這些標準時，卓越主義不會打擊我們。卓越主義者對新的經驗保持開放態度，他會用獨一無二的方式來解決問題，即使做錯了也沒關係——只要他們能夠從錯誤中吸取教訓，以努力取得非凡成就。
與非卓越主義者相比，卓越主義者經常表現出程度更高的焦慮，也更有責任心、有更高的內在動機、更高的推進目標的能力，以及獲得更多的正面幸福感。但他們沒有表現出更多令人衰弱的焦慮，也往往沒有完美主義者背負的其他負擔：更高的倦怠率、強烈的拖延傾向、長期憂鬱以及自殺傾向。
卓越主義吸收了完美主義最好的部分：關注細節、將我們的心與靈魂投入到正在創造或完成的事物中，但卓越主義對於能夠實現的成果卻維持開放而非封閉的態度。以報酬率來比喻更容易理解。
我們大多數人均認為，努力工作就會有回報，反之，如果一項任務應該花一天的時間來完成，而我們只投入了一個小時，結果就無法盡如人意。各種研究不斷強化這個直覺：當學生投入越多的時間、努力和精力在唸書時，成績就會提高；當人們設定困難的目標時，表現通常會超過簡單的目標，因為投入了額外的努力及個人投資。隨著投入的時間與精力增加，得到的成功及績效也會成比例的上升。這是報酬遞增的區域，一單位的努力就得到一單位的進步。這是簡單的數學。
然而，事實證明這並不是簡單的數學，因為重要的不只是努力的量，質也很重要。我們的努力越有目的性、目標越清楚及可實現，我們的表現和學習就越好。然而，只是拼命努力，結果可能會適得其反。當這種情況發生時，我們就遇到了報酬遞減的問題：效率消失無蹤，花越多的時間和努力得到的進步只會越來越少。更糟的是，報酬遞減會導致報酬減少，也就是投入越多的時間和努力卻讓事情變得更糟。
這就像是在推薦的健身房訓練菜單外，增加額外的訓練時間，結果只是證明你已經訓練過度、體力透支，甚至連最基本的動作都做不到而已。換個例子來說的話，就是你為了追求完美的眉形而持續修整眉毛，反而讓眉毛幾乎消失——結果你不得不跟阿嬤一樣用鉛筆重新畫上眉毛。這就是完美主義往往讓我們陷入的境地：在報酬遞減和減少的範疇內，更努力追求捉摸不定的完美，只是讓我們的生產力和創造力下降而已（而且眉毛還變很細）。
我們可以將任何任務分解為報酬遞增區、遞減區以及減少區。想像一下有兩個人，一個是完美主義者，一個則是卓越主義者，他們正在寫一個短篇小說。他們會落在那個區域呢？ 這兩個人都必須搞清楚自己需要花多少時間：花太少時間的話，劇情就會亂成一團，寫作缺乏組織結構，文法也會很糟糕；時間剛好夠的話，他們就會進入到報酬遞增的區域——故事品質將隨著每小時投入的努力而相應地提高。要到他們接近完成階段時，完美主義者和卓越主義者之間的差異才會突顯出來。完美主義者此時更可能進入報酬遞減區，他每個小時投入的努力在組織、清晰度和創造力方面得到的進步會越來越少。
這就是為什麼無論寫一個小說或是做一件也許有點無聊的事，比如校對時，完美主義者工作成果的品質總是（違反直覺地）低於他們實際能夠達成的品質。例如，研究表明，完美主義者在從事重複性或無聊的任務時，會比非完美主義者花更多的時間、正確性更低，而且工作更沒有效率。對於完美無缺的執著也以相同的方式影響著科學家：極度奉行完美主義的科學家生產出的論文品質較低、較不具創造力，發表數也較少。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。