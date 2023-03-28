《高效焦慮法》：愛迪生說「我從來沒有失敗」，這就是（由焦慮所推動的）卓越主義

文：崔西．丹尼斯－蒂瓦里（Tracy Dennis-Tiwary）

第三部、拯救焦慮

8. 激發創造力

焦慮與完美主義有一些共同點：使我們關注未來將發生的事，並激勵我們把事情做好。就這個意義來說，如果我們想要取得成果並創造事物的話，完美主義是個很好的刺激——但遺憾的是，完美主義在很多時候都不是很好的刺激，因為完美主義不只是關注未來發生的事並以高標準努力將事情做好，也關注我們失敗時的後果。

完美主義者為自己設定的標準不需要解釋——這個標準不切實際、要求過高，而且往往不可能達成。當完美主義者無法達到完美時，會發生什麼？ 他們不會恢復活力並繼續前進，或是因提升了個人最佳成績而感到自豪。他們也絕不會慶祝自己一路走來的小小成就。相反地，他們用嚴苛的自我批判來打擊自己。

對一個完美主義者來說，生活不是全有就是全無：你可以是個贏家或者你可以是個可憐的、毫無價值的失敗者，兩者之間沒有任何交集。這種對完美無瑕的不屈不撓追求導致了低自尊、憂鬱及對失敗的恐懼。結果，完美主義者最終取得的成就往往比他們渴望達成的要少得多，因為他們會退縮、拖延時間，甚至完全停止接受挑戰——因為與其在恥辱中一敗塗地，不如根本不要參賽。

雖然焦慮與完美主義之間有點像，然而焦慮使我們不斷前進，並在遇到障礙時試著讓好事發生，但完美主義卻會使我們止步不前。完美主義不給失敗或不確定性留下任何餘地，反而讓路變窄，直到再也無法前進為止。完美主義（正如極端而不健康的焦慮）把可能性關在門外。

幸運的是，有一種方法可以替代完美主義，利用健康的焦慮並增加持續不懈及創造事物的能力——就是卓越主義（excellencism），也就是努力追求卓越，而不是完美。它設定了高標準，但是當我們沒有達到這些標準時，卓越主義不會打擊我們。卓越主義者對新的經驗保持開放態度，他會用獨一無二的方式來解決問題，即使做錯了也沒關係——只要他們能夠從錯誤中吸取教訓，以努力取得非凡成就。

與非卓越主義者相比，卓越主義者經常表現出程度更高的焦慮，也更有責任心、有更高的內在動機、更高的推進目標的能力，以及獲得更多的正面幸福感。但他們沒有表現出更多令人衰弱的焦慮，也往往沒有完美主義者背負的其他負擔：更高的倦怠率、強烈的拖延傾向、長期憂鬱以及自殺傾向。

卓越主義吸收了完美主義最好的部分：關注細節、將我們的心與靈魂投入到正在創造或完成的事物中，但卓越主義對於能夠實現的成果卻維持開放而非封閉的態度。以報酬率來比喻更容易理解。

我們大多數人均認為，努力工作就會有回報，反之，如果一項任務應該花一天的時間來完成，而我們只投入了一個小時，結果就無法盡如人意。各種研究不斷強化這個直覺：當學生投入越多的時間、努力和精力在唸書時，成績就會提高；當人們設定困難的目標時，表現通常會超過簡單的目標，因為投入了額外的努力及個人投資。隨著投入的時間與精力增加，得到的成功及績效也會成比例的上升。這是報酬遞增的區域，一單位的努力就得到一單位的進步。這是簡單的數學。

然而，事實證明這並不是簡單的數學，因為重要的不只是努力的量，質也很重要。我們的努力越有目的性、目標越清楚及可實現，我們的表現和學習就越好。然而，只是拼命努力，結果可能會適得其反。當這種情況發生時，我們就遇到了報酬遞減的問題：效率消失無蹤，花越多的時間和努力得到的進步只會越來越少。更糟的是，報酬遞減會導致報酬減少，也就是投入越多的時間和努力卻讓事情變得更糟。

這就像是在推薦的健身房訓練菜單外，增加額外的訓練時間，結果只是證明你已經訓練過度、體力透支，甚至連最基本的動作都做不到而已。換個例子來說的話，就是你為了追求完美的眉形而持續修整眉毛，反而讓眉毛幾乎消失——結果你不得不跟阿嬤一樣用鉛筆重新畫上眉毛。這就是完美主義往往讓我們陷入的境地：在報酬遞減和減少的範疇內，更努力追求捉摸不定的完美，只是讓我們的生產力和創造力下降而已（而且眉毛還變很細）。

我們可以將任何任務分解為報酬遞增區、遞減區以及減少區。想像一下有兩個人，一個是完美主義者，一個則是卓越主義者，他們正在寫一個短篇小說。他們會落在那個區域呢？ 這兩個人都必須搞清楚自己需要花多少時間：花太少時間的話，劇情就會亂成一團，寫作缺乏組織結構，文法也會很糟糕；時間剛好夠的話，他們就會進入到報酬遞增的區域——故事品質將隨著每小時投入的努力而相應地提高。要到他們接近完成階段時，完美主義者和卓越主義者之間的差異才會突顯出來。完美主義者此時更可能進入報酬遞減區，他每個小時投入的努力在組織、清晰度和創造力方面得到的進步會越來越少。

這就是為什麼無論寫一個小說或是做一件也許有點無聊的事，比如校對時，完美主義者工作成果的品質總是（違反直覺地）低於他們實際能夠達成的品質。例如，研究表明，完美主義者在從事重複性或無聊的任務時，會比非完美主義者花更多的時間、正確性更低，而且工作更沒有效率。對於完美無缺的執著也以相同的方式影響著科學家：極度奉行完美主義的科學家生產出的論文品質較低、較不具創造力，發表數也較少。