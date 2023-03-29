《有愛就是一家人》：跨性別家庭的困境，懷孕並生下孩子的人就一定是「母親」嗎？
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劍橋大學家庭研究中心的蘇珊．葛倫伯克教授訪問了女同志母親、男同志父親、自主性單親父母、捐贈受孕父母、共同父母、跨性別父母、代孕者和捐贈者，更將調查重點放在他們的孩子身上，透過對孩子的長期訪談，來探究他們是否與傳統家庭的孩子一樣健康長大。她發現，答案是肯定的。
文：蘇珊．葛倫伯克（Susan Golombok）
第8章 跨性別家庭：〈更快樂的自己〉
二○○八年四月，湯瑪士．貝蒂作為全世界第一個懷孕的男人在《歐普拉．溫芙蕾秀》（Oprah Winfrey Show）中受訪。他的故事因此轟動一時。湯瑪士是跨性別男性，與一名女性結了婚。他的第一個孩子——一個女孩——誕生於同年六月。湯瑪士因此也成了第一位被法律承認生下孩子的男性。之後他又生下了兩個兒子。湯瑪士在改變性別時並沒有移除體內的生殖器官，因此他還是能懷孕的，而他的孩子都誕生於精子捐贈。
雖然這樣的案例還很少，但是確實有增加的趨勢。在轉換性別之後，越來越多的跨性別者借助輔助生殖技術生下小孩。跨性別男性除了可以懷孕，他們也可以在性別轉換之前、或轉換過程中冷凍卵子，以備日後之用。取決於跨性別男性的性向（異性戀或是同性戀）以及他們是否有伴侶，保存的卵子可用伴侶的精子或是捐贈者的精子受精，胚胎也可能植入女性伴侶或代理孕母體內。跨性別女性可以冷凍的精子，之後與女性伴侶生下小孩，而如果伴侶是男性，他們可選擇利用捐贈者的卵子，然後尋求代理孕母的幫助。
跨性別者利用生殖輔助技術生子是個備受爭議的議題。在醫療專業人士和非醫療專業者之中都有人反對。二○一八年，英國平等與人權委員會曾打算要提訴國民保健署，因為國民保健署沒有為跨性別者提供冷凍精卵的服務，好讓他們能夠在性別轉換後能擁有親生的小孩。不過後來委員會撤銷了告訴。
許多人認為，如果父母在有小孩後轉換性別，那會傷害小孩的發展與身心健康。而即使跨性別者先轉換性別再生小孩，孩子沒有見證父母的轉換過程，也不用適應父母的新身分，反對人士對此還是抱著同樣的疑慮。問題還是在於，沒有任何研究可以證明這些孩子的狀況到底如何。不過，專業團體都贊成讓跨性別人士在轉換性別之前接受適當的醫療，以保留生育的能力。這些專業團體包括：世界跨性別健康專業協會、內分泌學會、美國生殖醫學學會、歐洲人類生殖和胚胎學會，和美國婦產科協會。
二○一九年，英國一位跨性別男性弗雷迪．麥康奈爾藉由精子捐贈生下了一個男孩。他的故事被拍成了紀錄片《海馬》（Seahorse）。他希望在孩子的出生證明上被列為「父親」或是「家長」（parent），但他的請求卻被高等法院家庭部門的長官安德魯．麥克法蘭所否決。因為就目前的定義，懷孕並生下孩子的人就是「母親」。
他在判決書中承認，法律中對母親及父親的定義已經不符合新型態家庭的需求，他聲明：「這是一個迫切的議題，政府和國會需要公正地面對，釐清懷孕生產的跨性別男性的定位。」他也說：「就社會上以及心理上的事實，麥克奈爾是孩子的父親，而這與現行的法律有所衝突。」弗雷迪．麥康奈爾對《衛報》表示，判決的結果「對非傳統家庭結構的打擊很大。判決中堅持只有最傳統的家庭形式能被承認，或被公平地對待。」
跨性別人士成為父母的另一個方式是透過收養，不過因為社會對跨性別者的排斥還是很普遍，這樣的例子並不多見。二○一一年九月，一個星期五的早上，在洛杉磯的家裡，畢夫．查普洛接到了一通電話，而這通電話即將改變他的一生。電話裡社會工作者通知他，如果畢夫無法說服他妹妹瑞秋，讓她把孩子交給畢夫照顧，瑞秋的孩子將在禮拜一被送去寄養家庭。瑞秋有精神疾病，而且濫用藥物成癮，她對自己的兩個孩子——三歲大的兒子柯迪以及才一歲大的女兒比亞——已經構成安全上的威脅。
瑞秋的男友是個毒品販子，自己也吸食冰毒成癮，他還曾對瑞秋及孩子們暴力相向。畢夫自己也是社會工作者，他一直很擔心外甥和外甥女的安危。他想盡其所能地保護這兩個孩子，但是他該怎麼跟他的伴侶特里斯坦說呢？特里斯坦又是否會同意讓柯迪和比亞跟他們一起住？畢夫跟他只交往了一年，兩人到最近才開始同居；他們都才二十幾歲，他們的生活圍繞著海灘、酒吧、週末的拉斯維加斯之旅，和各種好玩的事。如果要放棄這種玩樂的生活而投入家庭，特里斯坦會怎麼想？
畢夫和特里斯坦很快動身，從洛杉磯開車到妹妹家所在的貝克斯菲爾德。兩小時的車程間，畢夫跟特里斯坦說，他不知道孩子們會跟他們一起待多久，或許一個週末、或許一個月、或許永遠。他說，如果特里斯坦要一起照顧他們，這或許意味著要照顧他們十八年。因為畢夫不希望孩子們只是從一個不安定的環境，換到另一個不安定的環境。聽完這些，特里斯坦毫不猶豫，堅定地說：「好！」畢夫和特里斯坦有心理準備，前頭還會有很多困難；柯迪和比亞在原生家庭中受到忽視跟虐待，他們受過創傷，有可能很難照顧。
不只這樣，畢夫和特里斯坦也知道，如果他們要成為孩子的家長，要讓別人接受會有不少困難，因為兩人不只是同性伴侶，特里斯坦還是跨性別的男性。
畢夫和特里斯坦建議瑞秋，讓孩子們跟他們度過一個週末，而瑞秋同意了。兩人把孩子們帶回洛杉磯的家中，他們很快地發現孩子的狀況非常不好。「情況真的很糟糕，」特里斯坦回憶：「比亞有嚴重的感染，換尿布會讓她很痛，所以我們幫她換尿布時她會不停地、不停地尖叫。柯迪受到了嚴重的虐待。他無法說話。他嚇壞了，他會躲在桌子地下，或是抱著我們的腳不放。」
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。