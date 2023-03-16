共諜案起訴前立委羅志明、海軍退將夏復翔，6年引介48名退役軍官赴中接受招待
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檢調發現2人長期物色，刻意招攬、引介我國國軍特定階級、軍種退將到中國去，接受落地招待（僅須自付機票錢），還與中方人員餐敘，由中方宣傳「和平統 一」、「一國兩制」甚至「武統臺灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返回中國居住等話題。
海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明捲入共諜案，2人涉及利用人脈引介退將前往中國接受招待，遭高雄地檢署聲押獲准後，檢調查出2人先將退將資訊傳給中方人員，再安排退將跟中方人員餐敘，讓中方藉機宣傳統戰思想，6年受引介退役軍官逾48人，總共出團13次，高達194人次。高雄地檢署今天依《國安法》起訴，並移審高雄地方法院。
2人利用人軍方脈引介退將赴中接受招待
根據高雄地檢署的新聞稿指出，高雄地檢署國土安全專組主任檢察官宋文宏、檢察官甘若蘋、 許紘彬指揮法務部調查局高雄市調查處，偵辦夏復翔及羅志明引介退將予中方人員接觸而發展組織一案，經偵查終結， 檢察官認定2人均違反修正前的《國家安全法》第2條之1規定，涉有為中國地區行政、軍事、 黨務機構或其他公務機關或其設立、指定機構或委託之民間團體發展組織罪嫌，依法提起公訴，並於今（16）日將在押的2人移審法院。
檢方指出，羅志明為前立法委員，遭中共勢力吸收後，先引介海軍退役少將夏復翔受中共勢力吸收，2人從2013年起，陸續接受負有對我國統戰、滲透及發展組織等任務的中共組織例如「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」代表人員及中共勢力的指示。
檢方也查出，2人有時候會一起，或由夏復翔單獨以其退將身分擁有的軍方人脈，長期物色，刻意招攬、引介我國國軍特定階級、軍種退將到中國去，接受落地招待（僅須自付機票錢）之外，也與中方人員座談、餐敘，由中方宣傳「和平統 一」、「一國兩制」甚至「武統臺灣」等統戰思想，並詢問退將祖籍及是否有意返回中國居住等話題，藉此對我方退將進行思想引導，並挑選可以利用的退將，以此方式提供中共情治人員得以接觸、 拉攏甚至吸收更多退將的機會。
檢察官追查並分析事證後，認定2人至少讓我國48位退役高階軍官受引介、接觸，招待出團13次，前往中國參加「孫中山誕辰紀念活動暨澳門觀光」、「三二九黃花崗72烈士紀念活動」、「珠海航空暨空軍814筧橋空戰勝利活動」、「四川成都參訪團」、「珠海航空展」等活動，出團總人次則為194人次。
《聯合報》報導，夏復翔曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職；主管監察與保防業務，主要功能還是「戰術監察官」，意即有飛安與航安事件時，一般政戰幹部無相關督察專業，須仰賴海軍兵科將領領導調查。
羅志明曾任前台灣團結聯盟立法委員，原是國民黨員，後來轉而投入故總統李登輝創設的台灣團結聯盟，遭國民黨除黨籍，2009年重返國民黨，3年後披藍營戰袍回屏東家鄉參選立委失利，即淡出政壇。幾番政治色彩轉折，在早年政壇算十分罕見。後來擔任台鹽廈門子公司董事長，現任元富土地開發股份有限公司負責人。
高雄地檢署表示，國家安全是國家長治久安的關鍵，更攸關人民生命、財產、安全，法務部對此甚為重視。為維護國家安全，捍衛完整主權， 針對本案特由具備國家意識人員組成辦案專組，建立專業的「國安團隊」合作辦案模式，採取強力偵辦作為，長期佈線並且縝密蒐證，以讓不法之徒難以脫逃。並透過嚴查重懲、妥善運用強制處分權，強力嚇阻境外敵對勢力之猖獗，高雄地檢署也呼籲退役軍官參加赴中活動時，應小心謹慎，對於不合常理之落地招待等利益，更要審慎評估，以免落入中共勢力統戰圈套。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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