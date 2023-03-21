TNL+ 2023/03/21,
歐洲

主持人不能在私人推特批評政治？BBC面對政府和右翼媒體的進退失據

主持人不能在私人推特批評政治？BBC面對政府和右翼媒體的進退失據
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

BBC雖是獨立的公共媒體，平時的運作獨立於政府，但因為BBC終究是公共媒體，所以每隔幾年，還是要與政府協商撥款。新聞引述BBC內部人士的說法，認為這使得高層特別擔心「政府會怎麼想」。尤其，2016年脫歐公投之際與之後，保守黨內許多人攻擊BBC太偏向留歐派、自由派，更是加深了保守黨對BBC新聞製播的不信任。

有時候，一則新聞有趣之處，不在於事件本身，而在於「這怎麼也能成為新聞？」《英國廣播公司》（BBC）上週的頭條，就是這樣的一則新聞。

上週好幾天日，BBC的整點新聞頭條，是英格蘭足球前名將李納克（Gary Lineker，港譯「連尼加」）在推特（Twitter）上嚴詞批評英國政府「收緊移民管道」的新政策。這則新聞不但成為頭條，而且BBC記者訪問政府官員和反對黨代表時，也都不忘問這些政治人物對李納克發言的看法。

確實，李納克是英國家喻戶曉的足球英雄，也確實，李納克在推特上用的語言比較激烈，不但形容政府的新政策「殘酷」（cruel），而且認為政府官員推動相關政策時的用詞，與「1930年代的德國」相似，等於將執政黨與納粹相提並論——但即使如此，這則故事成為頭條新聞，似乎仍有點過頭，畢竟李納克再怎麼有名，也不是實際影響政策的人。其他新聞如此之多，而即使只針對移民法案本身，英國政府新法案也有許多爭議，怎麼會特別強調這一位前足球名將的發言？

這則新聞之所以成為頭條，表面上的原因，是李納克也在BBC主持節目，而BBC身為公共媒體，有公正性（impartiality）的要求，但更深層的原因，是BBC面對政府和批評者（特別是右翼批評者）時的進退失據。

李納克需要中立嗎？

與台灣不同，英國的電視媒體原則上都必須遵守「適當公正原則」（due impartiality），不能夠有政治上的立場（報紙則不受此一規範，英國報紙經常有政治立場）。

所謂的適當公正原則，指的是在製播新聞時，雖然不需要每則新聞都「正反並陳」（比如在報導氣候變遷問題時，因為已經有科學共識，不需要每次都採訪氣候變遷懷疑論者，更不需要給他們和科學家一樣多的曝光度），但對於實際發生中的公共辯論，不能偏袒任何一方，也不能扭曲任何一方的觀點。媒體固然可以請人評論新聞議題，但是評論與報導之間必須清楚區分。而BBC身為納稅人出資的媒體，內規裡更清楚要求記者與編輯服膺這項原則。

這樣的原則，顯然主要適用於政治議題和勞資問題等公共辯論，原則上與體育無關，而李納克是BBC足球節目《本日賽事》（Match of the Day）主持人，講評足球賽事精華好球，但他並不是BBC組織內的員工，而是以自由工作（freelance）的方式簽約，更完全沒有參與BBC新聞的製播——連體育新聞都沒有參與，遑論政治新聞。

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