【小說】《咆哮山莊》推薦序：在風中斷裂的，終將從水中撈起
我們想讓你知道的是
然而艾蜜莉．勃朗特並不願意把孤獨的心靈塞進更為碎片化的近代社會，也未必是要拿驚世駭俗當反面教材。故事裡關鍵的一七七八年，現實世界中死了伏爾泰和盧梭。這些自由先驅的凋零，是否召喚出艾蜜莉對「自由」的省思？
文：溫佑君（肯園創辦人，著有《琥珀時光》、《療癒之島》等書）
【推薦序】在風中斷裂的，終將從水中撈起
《咆哮山莊》寫於十七至十九世紀那次小冰期的後段，寒冷帶來的效應，導致地球上多處經歷朝代與人心的崩塌。如此之自然條件下，《咆哮山莊》光是書名便精準呼應了整體環境的能量，充分展現艾蜜莉．勃朗特感時應物的天才。所以，內文反覆出現的刺骨寒風，不單是烘托氣氛的場景，事實上，書中許多對物候的描寫，都隱隱透著人若小宇宙的深意。
男主角希茲克利夫也許是文學史上最不可愛又最令人心疼的戀人形象，他活著的時候彷彿永遠是冬季，奇妙的是，作者讓他死於春天——「天氣和美，草葉被春雨煦日弄得十分綠」。尤其值得留意，他驟離人世前數日，往常總被狂暴風聲掩蓋的「吉墨頓那邊小河的汩汩聲清晰可聞，水沖在碎石上的潺潺聲以及在淹沒不了的大石頭中間穿過的漣波聲，都可以聽得見。」同樣的水聲，也在女主角凱撒琳生命即將終結前迴盪於紙面：「在咆哮山莊，在沒有風雪的日子，雪融或久雨之後，總會聽見那水聲的。凱撒琳現在傾聽著，就是在想到咆哮山莊。」
這樣的安排不可能是無意義的巧合。我們再來看另一個突兀的情節。咆哮山莊裡最忠心卻又頑固顢頇的老僕約瑟，在小說接近尾聲時，竟然崩潰求去，原因只是二代的年輕人拔除了他手栽的黑醋栗，準備種上別的花草。約瑟從頭到尾都是一個死抱聖經的愚魯傢伙，言語兇惡粗鄙，但講到失去的黑醋栗竟然把持不住，放聲大哭！
雖然這裡只是要鋪墊之後小凱撒琳對希茲克利夫的「揭竿而起」，但作者選擇療效顯著的藥用植物，而不是以其他什麼動物或工藝品來設計這個橋段，絕對不是信手拈來之筆。
那麼，艾蜜莉・勃朗特想用流水和植栽表達什麼？首先，我們必須提醒自己，希茲克利夫和凱撒琳之間的熊熊烈火，是一個劃時代的產物。如果沒有工業革命和資本主義的生產模式，把人從各個社會網絡中解離出來，我們今日視為純情範本，完全無視家族、階級、宗教，以孤立個體身分相戀的那種「原子碰撞之愛」，是無法想像的。
作者藉外來者勞克伍德的視角，點出主人翁的優勢：「他們確實是較誠懇的生活著，較為為自己而生活，對於表面、變化，以及瑣細的外界事物是比較少經心些。我能想像一段終身的戀愛在此地幾乎是可能的。」但希臘神話早已預告，脫韁的浪漫只是神的特權。
當凱撒琳自剖其永恆之愛時，女僕奈萊，「用力把她的臉給推開」，然後說，「小姐，那只能令我相信妳完全不懂妳在婚姻中所要擔負的義務」。而在希茲克利夫自認靈魂太過幸福，以至軀體再也不能承受時，奈萊則指出，「自從你十三歲時候起，你就過的是一種自私的非基督徒的生活。」暗示主人自以為的幸福並不是真正的幸福。
讀者千萬不要把奈萊的回應當作建制派的陳腔濫調，作者有意識地把她塑造成全書最清醒的人物，不僅深具智慧，也真誠地同情男女主角。這齣愛的悲劇，正是肇因於其「原子化」，希茲克利夫根本就是凱撒琳的重像，凱撒琳都講了，她愛希茲克利夫，「是因為他比我更像我自己」。這種精神狀態與其說是心心相印，本質上就是自我的無限放大。
然而艾蜜莉．勃朗特並不願意把孤獨的心靈塞進更為碎片化的近代社會，也未必是要拿驚世駭俗當反面教材。故事裡關鍵的一七七八年，現實世界中死了伏爾泰和盧梭。這些自由先驅的凋零，是否召喚出艾蜜莉對「自由」的省思？
而被約克郡的荒原同時摧折與滋養的她，最後不著痕跡地將救贖寫入自然演替。於是，我們看到希茲克利夫和凱撒琳都在春日離苦得樂，聽到上善若水的溶解與洗滌。除此以外，外貌宛如複製上一代的小凱撒琳和哈來頓，卻能跳出複製的苦難，讀者不妨試著探索他們所配備的力量，從不同命運的興衰圖像去揣摩作者的世界觀，即可能得到療癒的啟發。
書籍介紹
本文摘錄自《咆哮山莊（典藏回歸版）》，臺灣商務出版
作者：艾蜜莉．勃朗特（Emily Brontë）
譯者：梁實秋
世紀經典Ｘ百年商務Ｘ典藏回歸
英國衛報百大文學小說、BBC百大最佳英國小說
企鵝出版集團百大必讀經典
紐約公共圖書館票選「歷史上最偉大的愛情故事」第一名
與《李爾王》、《白鯨記》並列英語文學「三大悲劇」
這是一段充滿慈愛、喜愛、情愛的故事
彼此卻失去了交集，淪為無情復仇的泉源
糾纏家族世代之間的悲劇就此上演！
咆哮山莊的主人恩蕭先生，收留了孤兒希茲克利夫，給予無微不至的照顧。失寵的少爺興德來卻對他懷恨在心，開朗的小姐凱撒琳則與這位新玩伴日久生情，但階級的鴻溝卻阻止了兩人相愛的可能。另一方面，凱撒琳與鶇翔山莊少主哀德加的感情升溫，自慚形穢的希茲克利夫萌生忌妒的火焰，最終消失在狂風暴雨的夜色裡……
三年後，成為富紳的希茲克利夫重返山莊，面對已為人婦的凱撒琳、奪走摯愛的哀德加、恨之入骨的興德來，究竟在愛與復仇的激盪之下，等待眾人是悲劇？是虛無？還是終將來到的救贖？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。