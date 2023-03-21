你知道胡志明跟魚露沾醬的關係嗎？這要從越南最古老魚露品牌「蓮城」說起

越南的魚露（Nước Mắm）是很著名的家常醬料，對於台灣人來說，有些人不太能接受它的味道，我倒是頗喜歡。魚露有一個最有趣的特徵是，一旦它與其他成分混合例如蒜末，檸檬，辣椒，糖，醋等，它就會失去本來的腥味，變成一種帶有濃郁熱帶氣息的風味醬汁，飽含了鹹味和鮮味，通常也廣泛用於煮湯和沾醬等越南菜料理，特別適合海鮮烹調，我覺得它的地位有如台菜料理中的烏醋，既可融入湯水或快炒料理，又有畫龍點睛般的風土滋味。

早在距今超過千年前的越南，魚露就是當地調味料之一了，根據《大越全集》的歷史文獻記載，西元997年越南人就知道如何生產魚露，甚至將這項調味品進貢給了中國皇帝。西元1688年英國航海家威廉丹皮爾（William Dampier，1652－1715）途經北越時，也記錄了越南漁民將魚蝦與鹽混合然後裝在密封的罐子裡製成魚露的過程，他觀察到越南人會把褐色的汁液倒出來，剩下的魚蝦糊渣窮人會拿來拌飯吃。因此現在也有一些西方學者認為魚露或可視為番茄醬的祖先，因為這是一款目前仍普遍使用卻很古老的醬料，越南是魚露之鄉可謂實至名歸。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 在越南料理中不可或缺的魚露。

魚露的原料很簡單，主要是用鯷魚也稱鳳尾魚和鹽為原料，在陽光下曝曬，經過醃漬、發酵、熬煉後得到的一種琥珀色汁液，其發酵過程在傳統製程上需要半年到一年才能完成的程序，將魚和鹽以一定的比例混合在由陶器或木器製成的容器中，發酵和水解的溫度約在攝氏35至50度之間，換言之只有在溫暖的氣候中才能製成。

一般說來越南最好的魚露來自平順省潘切（Phan Thiết），這個越南南部城鎮生產好幾款魚露品牌，潘切還成立了越南第一個魚露博物館，有機會造訪潘切的旅客，記得抽空參觀看看。

不過魚露除了是越南最具代表性的調味品，其實在越南漫長的獨立歷史上更扮演你從未想過的重要角色，連越南國父胡志明的革命事業都跟魚露息息相關，這一切要從蓮城公司（Công ty Liên Thành）說起。

Photo Credit： Tokeisan 今日越南胡志明市的胡志明雕像

蓮城魚露公司創立於1906年的法屬印度支那時代，至今仍在營運，已有100多年歷史，被視為是越南最古老的魚露品牌，也是越南現存最早的本土企業代表。在法國殖民時期，當時越南的工商業都被法國資本家和中國商人壟斷，因此越南人能選擇的創業項目非常有限。後來六位擁護越南維新運動（Phong trào Duy Tân）的知識分子想到魚露產業尚未被法國人或中國人掌握，因此1906年共同在越南平順省創立了一間魚露公司，取名蓮城，因為平順省舊稱蓮城，而越南古都順化也有一座知名的蓮花池，深具越南民族精神的企業名稱就此誕生，剛好派駐當地的法國官員Claude Leon Lucien Garnier頗為開明，願意給予蓮城公司支持，因此蓮城才得以在公司草創之初取得了生存機會。

由於蓮城公司創始之初就帶有救國救民的寓意，因此他們將販售魚露的所得用在三個地方：投入革命事業，成立學校，出版刊物等。1907年蓮城公司在藩切辦學，成立了一所專門教育越南學子的學校，這就是後來著名的育青學校（Trường Dục Thanh）。兩年後1909年，蓮城公司在西貢華人聚集的堤岸地區開設第一間店鋪，舊址位於今日胡志明市第五郡。