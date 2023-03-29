《你不懂其實很有哏的生肖》：「脫兔飛時勢莫當」，只要發揮巧智一樣能有驚人的表現
我們想讓你知道的是
作者黃啟方教授精研中國古典文學數十年，從文學看歷史有與眾不同的角度。他觀察到每位人物的出生、每個事件的發生，若與生肖一同參看，會是極為有趣的視角，可作歷史回顧，也可作為反思現實的借鑑。生肖文化影響了古今幾千年的人們生活，且讓我們從歷史、文學、文化、民俗等不同角度，了解生肖如何彰顯歷史，歷史又如何讓生肖受到矚目！
文：黃啟方
卯兔
時時警記「虎尾春冰」
虎年總要過去，古人以「虎尾春冰」為喻，時時警惕各種潛在而可能發生的變故。宋朝大儒朱熹就曾說過「虎尾春冰寄此生」的話，一旦誤踩到有形無形的老虎尾巴和初春薄冰，後果不堪想像。在虎年年尾，無論如何，且先誠摯地送走虎年，並迎接兔年吧！
「脫兔」飛時勢莫當
古人常用「光陰脫兔，日月跳丸」來形容時間飛快。如今虎去而兔來，對將來的日子，自應有新的考量。
「脫兔」一詞出於《孫子兵法．九地》「巧能成事」一段的結語說：「是故始如處女，敵人開戶；後如脫兔，敵不及拒。」處女比喻柔順而謹慎，脫兔形容決斷而剛勇。以謹慎柔順的表現，使敵人輕忽而大開門戶後，迅速採取行動，則敵人必然應變不及。宋人曹彥約詩「深居處女靜無粧，脫兔飛時勢莫當」可做註腳。由潛藏凝靜地固守，轉變為迅雷不及掩耳地攻擊，再強悍的敵人也無法抵擋。因此被認為是「兵家之祕謀，百試而百中者也。」用兵如此，其它方面何嘗不是如此。
「脫兔」形容兔子速度之快，人們所熟悉的「龜兔賽跑」，其結局卻是另有一層意涵。再者，兔子也有謀略，平時就營造三個巢穴，一旦遭遇敵人，可以「欺敵」，因此而有「狡兔三窟」的話。但雖有「三窟」，真正只用主窟，另兩穴是虛的，獵人輕易就識破，「三窟」就成了反諷。
十二生肖中，兔相對是弱勢，但「脫兔飛時勢莫當」，只要發揮巧智，一樣能有驚人的表現。
「兔首瓠葉」以待客
在十二生肖中，卯兔所對應的方位是東，與兔遙遙相望的是在西方的酉雞。《古微書》說：「日中有金雞，乃酉之屬；月中有玉兔，乃卯之屬。日月陰陽互藏其宅也。」而《本草》還說：「兔者明月之精。」兔而稱「玉兔」，又是「明月之精」，化身為「月」的代稱，這真是「卯兔」最榮耀的身分了。
兔還有一個比較特別的名字，就像牛被尊為「一元大武」一般，兔被尊為「明視」。古人說：「凡祭宗廟之禮，牛曰一元大武，......兔曰明視。」宋人黃震解釋說：「明視者，兔肥則目開，而視明也。」羅願則以為「兔視月而有子，其目尤瞭（明），故牲號謂之明視。」把兔與月的關係做了進一步聯結。然則，無論是「玉兔」或「明月之精」，終究還是成為人類的祭品，只不過是多給了一個名義「明視」罷了。
兔在《詩經．國風．兔罝》中已經出現，但沒有像虎那樣有威嚴，而是隨著捕兔的「罝」出現本尊沒有露臉。到了〈小雅．瓠葉〉時，雖然還是陪著「瓠葉」出場，卻很特別的以「兔首」出現。〈瓠葉〉詩第二章說：「有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言獻之。」意思是說把兔子的頭，連毛炮炙，或放在火上燒烤，作為飲酒時的下酒物。
古人以為，匏葉是最平常的菜蔬，而兔首則是最沒有肉的部分。（《相馬經》：「頭欲少肉，如剝兔首。」）雖然都是淡乎寡味的東西，卻仍可以用來接待賓客，表達應有的「禮節」。所以蘇軾就曾說：「兔首瓠葉，可以行禮。掃地而祭，可以事天。禮之不備，非貧之罪也。」人和人、人對自然，都應該以禮相待，不能以貧窮為藉口。
「兔首」那一丁點兒肉，「滋味」被認為還比不上「雞肋」，卻能成為「禮」的象徵。在迎接兔年時，或許先共同期許有一個事事講「禮」的社會吧！
「狡兔有三窟」穩贏？
「狡」字本有「狡好」的意思，如《詩經》的「狡童」就是「狡好之童」，然而一看到它，很自然就會想到是「狡滑」、「奸詐」，因此能營造三窟以求自保的「狡兔」，當然也會被認為是狡猾的。但許慎《說文解字》說：「狡兔，兔之駿者為狡兔。」「駿」是指各方面都優秀的馬匹，借以稱兔，那麼「狡兔」就不該是「狡滑的兔」。「駿」也有「疾」的意思，疾就是「快」，所以「狡兔」應該只是說牠跑得快。《戰國策》的記載應是最好的說明：
齊欲伐魏。淳于髡謂齊王曰：「韓子盧者，天下之疾犬也。東郭逡者，海內之狡兔也。韓子盧逐東郭逡， 環山者三， 騰山者五， 兔極於前， 犬廢於後， 犬兔俱罷（疲），各死其處。田父見之，無勞之苦，而擅其功。」
跑得最快的犬韓盧，也追不上跑得最快的兔東郭逡，最後是雙雙累死，得便宜的是農夫。這個寓言和「鷸蚌相爭，漁翁得利」是同樣的意思。因而「狡兔」和「走（就是跑）狗」幾乎就成為命運共同體，於是有了「狡兔死，走狗烹」的話，像幫越王勾踐復國的文種，替劉邦爭得天下的韓信，一個盡謀略，一個拚死戰，結果都不免抱著「兔死狗烹」的憾恨而被擒殺。
但是，「狡兔」還是會被說成「狡滑的兔」，因為有人認為「大兔必狡猾，又謂之狡兔。」那麼就說「狡兔三窟」吧！那位寄身為孟嘗君食客的馮諼，替孟嘗君設計了所謂「狡兔有三窟」的「免死之計」，人所熟知，姑且略過。「狡兔」的「三窟」，究竟是怎麼回事呢？明人彭大翼的《山堂肆考．營窟》載：「俗云：兔營窟必背丘相通，所謂狡兔三窟。」而羅願講得更清楚，《爾雅翼．三窟》說：
今兔之所處，其穴常為三竅。獵者攻之，常顯然自其正穴躍出，而顧循其背，自後竅入坐穴中。獵者反以是得之。
原來兔子確實營造了三窟，並都背靠同一土丘而相通連，其中一窟是「正穴」，另外兩窟是用來「欺敵」的。三窟雖相通，卻以正穴為主，遇到敵人，自以為聰明的「狡兔」，從正穴跳出，然後進入後穴，但又回到正穴內安然穩坐，自以為「人不知而鬼不覺」，但遇到更有智慧的獵者，這個「空城計」可就不靈了！看來，馮諼「僅得免於死」的說法，還是相當保留的。再說，既然是這樣，雖然真有三穴，等於只有一窟，難怪宋人羅大經會在評論秦朝蔡澤、范雎的智慮後說：
後之君子固權吝寵，如狡兔之專窟，如猩猩之嗜酒，老死而不知止，受禍而不之覺者，是又在范雎下矣！
猩猩模仿人類穿上木屐喝酒，獵人投其所好，輕易地捕捉猩猩。狡兔雖有三穴，結果只回到同一窟，終究被獵人識破，手到擒來。而狡兔與猩猩，卻自以為得計，至死不悟，正如世間那些自以為聰明的人，恃寵而驕，爭權奪勢，老死而不知止，則難免會有「狡兔死，走狗烹」的悲鳴。
歷史上的「兔」年
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。