《你不懂其實很有哏的生肖》：「脫兔飛時勢莫當」，只要發揮巧智一樣能有驚人的表現

文：黃啟方

卯兔

時時警記「虎尾春冰」

虎年總要過去，古人以「虎尾春冰」為喻，時時警惕各種潛在而可能發生的變故。宋朝大儒朱熹就曾說過「虎尾春冰寄此生」的話，一旦誤踩到有形無形的老虎尾巴和初春薄冰，後果不堪想像。在虎年年尾，無論如何，且先誠摯地送走虎年，並迎接兔年吧！

「脫兔」飛時勢莫當

古人常用「光陰脫兔，日月跳丸」來形容時間飛快。如今虎去而兔來，對將來的日子，自應有新的考量。

「脫兔」一詞出於《孫子兵法．九地》「巧能成事」一段的結語說：「是故始如處女，敵人開戶；後如脫兔，敵不及拒。」處女比喻柔順而謹慎，脫兔形容決斷而剛勇。以謹慎柔順的表現，使敵人輕忽而大開門戶後，迅速採取行動，則敵人必然應變不及。宋人曹彥約詩「深居處女靜無粧，脫兔飛時勢莫當」可做註腳。由潛藏凝靜地固守，轉變為迅雷不及掩耳地攻擊，再強悍的敵人也無法抵擋。因此被認為是「兵家之祕謀，百試而百中者也。」用兵如此，其它方面何嘗不是如此。

「脫兔」形容兔子速度之快，人們所熟悉的「龜兔賽跑」，其結局卻是另有一層意涵。再者，兔子也有謀略，平時就營造三個巢穴，一旦遭遇敵人，可以「欺敵」，因此而有「狡兔三窟」的話。但雖有「三窟」，真正只用主窟，另兩穴是虛的，獵人輕易就識破，「三窟」就成了反諷。

十二生肖中，兔相對是弱勢，但「脫兔飛時勢莫當」，只要發揮巧智，一樣能有驚人的表現。

「兔首瓠葉」以待客

在十二生肖中，卯兔所對應的方位是東，與兔遙遙相望的是在西方的酉雞。《古微書》說：「日中有金雞，乃酉之屬；月中有玉兔，乃卯之屬。日月陰陽互藏其宅也。」而《本草》還說：「兔者明月之精。」兔而稱「玉兔」，又是「明月之精」，化身為「月」的代稱，這真是「卯兔」最榮耀的身分了。

兔還有一個比較特別的名字，就像牛被尊為「一元大武」一般，兔被尊為「明視」。古人說：「凡祭宗廟之禮，牛曰一元大武，......兔曰明視。」宋人黃震解釋說：「明視者，兔肥則目開，而視明也。」羅願則以為「兔視月而有子，其目尤瞭（明），故牲號謂之明視。」把兔與月的關係做了進一步聯結。然則，無論是「玉兔」或「明月之精」，終究還是成為人類的祭品，只不過是多給了一個名義「明視」罷了。

兔在《詩經．國風．兔罝》中已經出現，但沒有像虎那樣有威嚴，而是隨著捕兔的「罝」出現本尊沒有露臉。到了〈小雅．瓠葉〉時，雖然還是陪著「瓠葉」出場，卻很特別的以「兔首」出現。〈瓠葉〉詩第二章說：「有兔斯首，炮之燔之。君子有酒，酌言獻之。」意思是說把兔子的頭，連毛炮炙，或放在火上燒烤，作為飲酒時的下酒物。

古人以為，匏葉是最平常的菜蔬，而兔首則是最沒有肉的部分。（《相馬經》：「頭欲少肉，如剝兔首。」）雖然都是淡乎寡味的東西，卻仍可以用來接待賓客，表達應有的「禮節」。所以蘇軾就曾說：「兔首瓠葉，可以行禮。掃地而祭，可以事天。禮之不備，非貧之罪也。」人和人、人對自然，都應該以禮相待，不能以貧窮為藉口。

「兔首」那一丁點兒肉，「滋味」被認為還比不上「雞肋」，卻能成為「禮」的象徵。在迎接兔年時，或許先共同期許有一個事事講「禮」的社會吧！

「狡兔有三窟」穩贏？

「狡」字本有「狡好」的意思，如《詩經》的「狡童」就是「狡好之童」，然而一看到它，很自然就會想到是「狡滑」、「奸詐」，因此能營造三窟以求自保的「狡兔」，當然也會被認為是狡猾的。但許慎《說文解字》說：「狡兔，兔之駿者為狡兔。」「駿」是指各方面都優秀的馬匹，借以稱兔，那麼「狡兔」就不該是「狡滑的兔」。「駿」也有「疾」的意思，疾就是「快」，所以「狡兔」應該只是說牠跑得快。《戰國策》的記載應是最好的說明：

齊欲伐魏。淳于髡謂齊王曰：「韓子盧者，天下之疾犬也。東郭逡者，海內之狡兔也。韓子盧逐東郭逡， 環山者三， 騰山者五， 兔極於前， 犬廢於後， 犬兔俱罷（疲），各死其處。田父見之，無勞之苦，而擅其功。」

跑得最快的犬韓盧，也追不上跑得最快的兔東郭逡，最後是雙雙累死，得便宜的是農夫。這個寓言和「鷸蚌相爭，漁翁得利」是同樣的意思。因而「狡兔」和「走（就是跑）狗」幾乎就成為命運共同體，於是有了「狡兔死，走狗烹」的話，像幫越王勾踐復國的文種，替劉邦爭得天下的韓信，一個盡謀略，一個拚死戰，結果都不免抱著「兔死狗烹」的憾恨而被擒殺。

但是，「狡兔」還是會被說成「狡滑的兔」，因為有人認為「大兔必狡猾，又謂之狡兔。」那麼就說「狡兔三窟」吧！那位寄身為孟嘗君食客的馮諼，替孟嘗君設計了所謂「狡兔有三窟」的「免死之計」，人所熟知，姑且略過。「狡兔」的「三窟」，究竟是怎麼回事呢？明人彭大翼的《山堂肆考．營窟》載：「俗云：兔營窟必背丘相通，所謂狡兔三窟。」而羅願講得更清楚，《爾雅翼．三窟》說：

今兔之所處，其穴常為三竅。獵者攻之，常顯然自其正穴躍出，而顧循其背，自後竅入坐穴中。獵者反以是得之。

原來兔子確實營造了三窟，並都背靠同一土丘而相通連，其中一窟是「正穴」，另外兩窟是用來「欺敵」的。三窟雖相通，卻以正穴為主，遇到敵人，自以為聰明的「狡兔」，從正穴跳出，然後進入後穴，但又回到正穴內安然穩坐，自以為「人不知而鬼不覺」，但遇到更有智慧的獵者，這個「空城計」可就不靈了！看來，馮諼「僅得免於死」的說法，還是相當保留的。再說，既然是這樣，雖然真有三穴，等於只有一窟，難怪宋人羅大經會在評論秦朝蔡澤、范雎的智慮後說：

後之君子固權吝寵，如狡兔之專窟，如猩猩之嗜酒，老死而不知止，受禍而不之覺者，是又在范雎下矣！

猩猩模仿人類穿上木屐喝酒，獵人投其所好，輕易地捕捉猩猩。狡兔雖有三穴，結果只回到同一窟，終究被獵人識破，手到擒來。而狡兔與猩猩，卻自以為得計，至死不悟，正如世間那些自以為聰明的人，恃寵而驕，爭權奪勢，老死而不知止，則難免會有「狡兔死，走狗烹」的悲鳴。

歷史上的「兔」年