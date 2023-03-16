5個QA瞭解矽谷銀行倒閉風波：對美國金融體系衝擊有多大？會不會重演2008年金融海嘯？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國金融業消息人士於2023年3月14日揭露，美國投資管理公司「阿波羅全球管理」（Apollo Global Management，以下簡稱APO）、總部設於紐約的私人股權投資公司「科爾伯格－克拉維斯－羅伯茨」（KKR），以及同為進行私募信貸、對沖基金等另類投資（Alternative Investment）的「黑石集團」（Blackstone Inc.），皆有意收購近日宣布破產的美國矽谷銀行（SVB）部分聯合貸款。

Q1：矽谷銀行貸款資產收購的進度為何？

根據《彭博商業新聞台》（BNN Bloomberg）報導，截至2022年12月31日，美國矽谷銀行共持有736億美元貸款，雖傳出上述3家全球最具規模的另類投資管理公司都有購入意願，但當前無法得知APO、KKR，以及黑石集團在這些貸款中願意購買的規模，目前收購進度仍處初步討論的階段。

其中一位不具名的消息人士更披露，黑石集團目前也考慮收購矽谷銀行其他類型的資產。然而，無論是黑石集團還是APO、KKR，現階段皆拒絕回應收購矽谷銀行貸款或不同類別資產的傳聞。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，APO欲以低價位收購矽谷銀行特定部分的聯合貸款，但監管單位希望能找到願意收購矽谷銀行所有資產的單一買家。

據悉，該銀行於2022年底，擁有超過1750億美元的多數未投保存款以及2090億美元的總資產，不過多數資產為銀行利率上升而被迫虧本出售的長期債券（Long-term bonds）。

矽谷銀行的其他資產則包含剛起步的新創產業以及成長型公司的聯合貸款，財力相對充裕的企業家及創業投資（VC）信貸亦涵蓋其中。

Q2：破產的矽谷銀行將由何者接管？