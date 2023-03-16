5個QA瞭解矽谷銀行倒閉風波：對美國金融體系衝擊有多大？會不會重演2008年金融海嘯？
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美國賓州大學法學教授斯基爾（David Skeel）表示，矽谷銀行與雷曼兄弟最大的相異之處在於，前者引發財務危機的項目多集中在特定部門，與其它銀行的交易規模也相對較小：「矽谷銀行的情形肯定會引起各界擔憂，但我認為該銀行不太可能步上雷曼兄弟的後塵，特別是美國聯邦準備系統的干涉力度極大，這其中包括承諾儲戶會保護沒有進行投保的存款。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國金融業消息人士於2023年3月14日揭露，美國投資管理公司「阿波羅全球管理」（Apollo Global Management，以下簡稱APO）、總部設於紐約的私人股權投資公司「科爾伯格－克拉維斯－羅伯茨」（KKR），以及同為進行私募信貸、對沖基金等另類投資（Alternative Investment）的「黑石集團」（Blackstone Inc.），皆有意收購近日宣布破產的美國矽谷銀行（SVB）部分聯合貸款。
Q1：矽谷銀行貸款資產收購的進度為何？
根據《彭博商業新聞台》（BNN Bloomberg）報導，截至2022年12月31日，美國矽谷銀行共持有736億美元貸款，雖傳出上述3家全球最具規模的另類投資管理公司都有購入意願，但當前無法得知APO、KKR，以及黑石集團在這些貸款中願意購買的規模，目前收購進度仍處初步討論的階段。
其中一位不具名的消息人士更披露，黑石集團目前也考慮收購矽谷銀行其他類型的資產。然而，無論是黑石集團還是APO、KKR，現階段皆拒絕回應收購矽谷銀行貸款或不同類別資產的傳聞。
美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）指出，APO欲以低價位收購矽谷銀行特定部分的聯合貸款，但監管單位希望能找到願意收購矽谷銀行所有資產的單一買家。
據悉，該銀行於2022年底，擁有超過1750億美元的多數未投保存款以及2090億美元的總資產，不過多數資產為銀行利率上升而被迫虧本出售的長期債券（Long-term bonds）。
矽谷銀行的其他資產則包含剛起步的新創產業以及成長型公司的聯合貸款，財力相對充裕的企業家及創業投資（VC）信貸亦涵蓋其中。
Q2：破產的矽谷銀行將由何者接管？
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。