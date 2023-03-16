2023/03/16,
歐洲

歐盟史上首次軍火聯合採購即將成形：20億歐元、三路並進，加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存

歐盟史上首次軍火聯合採購即將成形：20億歐元、三路並進，加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存
歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。Photo Credit: GettyImages

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歐盟早在2009年就提出武器聯合採購的構想，希望透過整合來降低成本、提高集體配置互補性；但直到俄國全面入侵烏克蘭的危機，才帶來改變契機。去年11月歐盟防長會議也同意，今年到2025年要從各國預估的國防預算總和再增加700億歐元，並提高武器聯合採購占比從目前的18％到35％。

（中央社）歐洲聯盟史上首次軍火聯合採購即將成形，歐盟外交及國防事務最高負責人波瑞爾（Josep Borrell）提出20億歐元經費、三路並進模式，目標在20日外長及防長會議達成會員國共識，以加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存。

從8日歐盟（European Union）輪值主席國瑞典在首都斯德哥爾摩召開非正式國防部長會議、15日歐盟會員國常駐代表會議，到下週一（20日）外交及國防部長會議，都為了同一個焦點議題：如何快速提供烏克蘭彈藥，並透過聯合採購擴大歐洲軍火工業產能、盡速補充各會員國的彈藥庫。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾14日表示，俄烏戰爭是一場極度消耗戰，在每天用掉大量彈藥之下，未來幾週戰況吃緊，尤其155mm口徑炮彈更是當務之急。

積極推動歐盟聯合採購軍火的愛沙尼亞曾在2月提出估計，俄國每天約消耗2至6萬枚炮彈，而烏克蘭則力求省吃儉用地每天消耗2000至7000枚炮彈。

波瑞爾提出三路並進的因應方案，首先是把會員國庫存或訂單將到貨的155mm口徑炮彈及其他所需武器拿出來，再透過「歐洲和平機制」（European Peace Facility）預算抽出10億歐元（約新台幣324億元）補償這些會員國。

其次是鼓勵會員國聯合下訂單優先購買155mm口徑炮彈，先補充自家庫存並準備中長期支援烏克蘭，而「歐洲和平機制」將再拿10億歐元出來補償日後援烏的炮彈。此項採購未來也可經由歐盟防務署（European Defence Agency）籌備中的聯合採購計畫執行。

第3項是快速推升歐洲國防工業的產能，彌補過去30年來流失的生產力。波瑞爾說，相較於疫情期間歐盟得先注資開發疫苗，成功後才能聯合採購，如今只需要軍火業擴大產能就好，「但國防工業需要可見度和確定性，才會願意投資（擴充產能）。」

歐盟理事會（European Council）14日同意提高「歐洲和平機制」到2027年為止的預算上限為79億7900萬歐元（約新台幣2583億元）。去年12月理事會就曾將該上限提高到55億歐元，等於3個月後再次加碼。

「歐洲和平機制」是目前歐盟軍援烏克蘭的財政管道。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告，2018至2022年間烏克蘭的武器來源國前3名依序為美國、波蘭、德國。俄烏戰爭開打的去年顯然占了統計絕大多數，而獲贈的武器大多數是各國庫存二手貨。若是歐盟會員國就可透過該機制得到補償，去年歐盟共為此支出31億歐元（約新台幣1003億元）。

這種會員國先給或先買，歐盟事後再給財政補償的間接方式，部分源自長期以來各國以重大安全利益為由，將國防產業排除在歐盟單一市場規則之外，也不讓歐盟行政機構介入武器採購。導致歐洲軍火市場非常破碎、缺乏競爭機制，各國也只從自身需求考量。結果從歐盟整體角度來看，就變成無效率的重複投資或投資不足。

智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）曾在2019年的報告指出，經由北大西洋公約組織（NATO）盤點，歐洲各國才發現防衛能力有不少漏洞，例如戰機無法空對空加油、缺乏情蒐及偵察等科技，得靠美軍協助才行。

歐盟早在2009年就提出武器聯合採購的構想，希望透過整合來降低成本、提高集體配置互補性；但直到俄國全面入侵烏克蘭的危機，才帶來改變契機。去年11月歐盟防長會議也同意，今年到2025年要從各國預估的國防預算總和再增加700億歐元，並提高武器聯合採購占比從目前的18％到35％。

這個趨勢讓現已供不應求的歐洲軍火產業被長期看好。法國泰雷斯集團（Thales SA）今年初就宣布將招募1萬2000名員工，股價過去1年來（至15日）上漲17％；法國達梭航空（Dassault Aviation SA）1年來股價漲32％；德國萊茵金屬（Rheinmetall AG）、瑞典紳寶集團（SAAB AB）更分別漲了61％、70％。

「歐洲改革中心」前述報告並提到，法國對歐盟武器採購強調要「買歐洲貨」，與瑞典、波蘭、荷蘭等較傾向美國系統不同。根據法國外交部資訊，法國軍火工業占了全歐25％產能。

無論向誰買得多，整個國防市場的餅變得更大，軍火業自然分得更多。據「斯德哥爾摩國際和平研究所」統計，法國和德國分別是過去5年全球武器出口國第3和第5名，想必是未來歐盟聯合採購的大贏家。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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