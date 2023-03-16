歐盟史上首次軍火聯合採購即將成形：20億歐元、三路並進，加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存
我們想讓你知道的是
歐盟早在2009年就提出武器聯合採購的構想，希望透過整合來降低成本、提高集體配置互補性；但直到俄國全面入侵烏克蘭的危機，才帶來改變契機。去年11月歐盟防長會議也同意，今年到2025年要從各國預估的國防預算總和再增加700億歐元，並提高武器聯合採購占比從目前的18％到35％。
（中央社）歐洲聯盟史上首次軍火聯合採購即將成形，歐盟外交及國防事務最高負責人波瑞爾（Josep Borrell）提出20億歐元經費、三路並進模式，目標在20日外長及防長會議達成會員國共識，以加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存。
從8日歐盟（European Union）輪值主席國瑞典在首都斯德哥爾摩召開非正式國防部長會議、15日歐盟會員國常駐代表會議，到下週一（20日）外交及國防部長會議，都為了同一個焦點議題：如何快速提供烏克蘭彈藥，並透過聯合採購擴大歐洲軍火工業產能、盡速補充各會員國的彈藥庫。
歐盟對外事務高級代表波瑞爾14日表示，俄烏戰爭是一場極度消耗戰，在每天用掉大量彈藥之下，未來幾週戰況吃緊，尤其155mm口徑炮彈更是當務之急。
積極推動歐盟聯合採購軍火的愛沙尼亞曾在2月提出估計，俄國每天約消耗2至6萬枚炮彈，而烏克蘭則力求省吃儉用地每天消耗2000至7000枚炮彈。
波瑞爾提出三路並進的因應方案，首先是把會員國庫存或訂單將到貨的155mm口徑炮彈及其他所需武器拿出來，再透過「歐洲和平機制」（European Peace Facility）預算抽出10億歐元（約新台幣324億元）補償這些會員國。
其次是鼓勵會員國聯合下訂單優先購買155mm口徑炮彈，先補充自家庫存並準備中長期支援烏克蘭，而「歐洲和平機制」將再拿10億歐元出來補償日後援烏的炮彈。此項採購未來也可經由歐盟防務署（European Defence Agency）籌備中的聯合採購計畫執行。
第3項是快速推升歐洲國防工業的產能，彌補過去30年來流失的生產力。波瑞爾說，相較於疫情期間歐盟得先注資開發疫苗，成功後才能聯合採購，如今只需要軍火業擴大產能就好，「但國防工業需要可見度和確定性，才會願意投資（擴充產能）。」
歐盟理事會（European Council）14日同意提高「歐洲和平機制」到2027年為止的預算上限為79億7900萬歐元（約新台幣2583億元）。去年12月理事會就曾將該上限提高到55億歐元，等於3個月後再次加碼。
「歐洲和平機制」是目前歐盟軍援烏克蘭的財政管道。根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）報告，2018至2022年間烏克蘭的武器來源國前3名依序為美國、波蘭、德國。俄烏戰爭開打的去年顯然占了統計絕大多數，而獲贈的武器大多數是各國庫存二手貨。若是歐盟會員國就可透過該機制得到補償，去年歐盟共為此支出31億歐元（約新台幣1003億元）。
這種會員國先給或先買，歐盟事後再給財政補償的間接方式，部分源自長期以來各國以重大安全利益為由，將國防產業排除在歐盟單一市場規則之外，也不讓歐盟行政機構介入武器採購。導致歐洲軍火市場非常破碎、缺乏競爭機制，各國也只從自身需求考量。結果從歐盟整體角度來看，就變成無效率的重複投資或投資不足。
智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）曾在2019年的報告指出，經由北大西洋公約組織（NATO）盤點，歐洲各國才發現防衛能力有不少漏洞，例如戰機無法空對空加油、缺乏情蒐及偵察等科技，得靠美軍協助才行。
歐盟早在2009年就提出武器聯合採購的構想，希望透過整合來降低成本、提高集體配置互補性；但直到俄國全面入侵烏克蘭的危機，才帶來改變契機。去年11月歐盟防長會議也同意，今年到2025年要從各國預估的國防預算總和再增加700億歐元，並提高武器聯合採購占比從目前的18％到35％。
這個趨勢讓現已供不應求的歐洲軍火產業被長期看好。法國泰雷斯集團（Thales SA）今年初就宣布將招募1萬2000名員工，股價過去1年來（至15日）上漲17％；法國達梭航空（Dassault Aviation SA）1年來股價漲32％；德國萊茵金屬（Rheinmetall AG）、瑞典紳寶集團（SAAB AB）更分別漲了61％、70％。
「歐洲改革中心」前述報告並提到，法國對歐盟武器採購強調要「買歐洲貨」，與瑞典、波蘭、荷蘭等較傾向美國系統不同。根據法國外交部資訊，法國軍火工業占了全歐25％產能。
無論向誰買得多，整個國防市場的餅變得更大，軍火業自然分得更多。據「斯德哥爾摩國際和平研究所」統計，法國和德國分別是過去5年全球武器出口國第3和第5名，想必是未來歐盟聯合採購的大贏家。
新聞來源
延伸閱讀
- 歐盟多個成員國已向烏克蘭提供價值上億的軍火，這筆資金究竟來自於何處？
- 歐盟戰略自主能力有多差？要是只依靠歐洲，烏克蘭早就已經不復存在了
- 各國援烏數字會說話：美英捐最多軍火，法偏好金援，德國「說比做多」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！