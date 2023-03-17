蔣彥永：率先揭露中國SARS真相的軍醫去世，曾持續呼籲平反「六四」
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蔣彥永的警告挽救了中國千千萬萬的生命，疫情未進一步擴散蔓延，引發更大的危機。憑借積累的讚譽和勇氣，蔣彥永有了一個更大膽的決定：他想用一己之力推動六四平反，就像他在SARS中發揮的作用一樣，他希望讓當局正視自己的錯誤。
20年前最早向外界披露中國被掩蓋的SARS疫情，同時長期呼籲平反「六四事件」的中國著名軍醫蔣彥永3月11日去世，享年91歲。
香港多家媒體報導了蔣彥永去世的消息，他的朋友鮑樸也向《BBC中文》證實了他的離世。據香港媒體報導，遺體告別儀式3月15日在北京舉行，後移送火化。
2003年春天，SARS疫情在中國多地爆發，但官員竭力淡化這種傳染病的威脅，這讓當時是北京301醫院退休外科醫師的蔣彥永感到震驚。他向國外媒體披露了實際情況，促使中國領導人承認疫情嚴重性，並對時任衛生部長張文康及北京市長孟學農作免職處理。
蔣彥永將真相公之於眾的舉動被視為拯救了大量民眾的生命，許多人把他稱之為「英雄」或「吹哨人」。但他沒有成為官方樹立的抗疫英雄，沒有獲得與之匹配的榮譽和掌聲，反而在當局的控制下淡出公眾視線。
後來，由於他持續呼籲當局平反1989年「六四事件」的受害者，甚至給中國最高領導人寫信，試圖撬動中共對這場民主運動的定性，更加讓當局惱怒。他持續被監視居住，並被禁止發聲。
蔣彥永1931年出生於中國東部杭州的一個富裕的家庭，在少年時期，他因目睹姨媽患肺結核病逝，立志要成為一名醫師。1949年，他進入燕京大學醫學系學習，三年後進入中國最負盛名的北京協和醫學院。
他後來進入中國人民解放軍總醫院（301醫院）工作。這家知名醫院負責中國黨政軍高官的醫療保健工作，並負責診治全國各地的疑難雜症。
率先披露SARS疫情
2003年3月，蔣彥永發現爆發的SARS疫情不太尋常。當時，301醫院先後收治了幾名疑似SARS病人，並傳染給了一些親屬和醫護人員。月底，蔣彥永的同學、301醫院神經內科主任患肺癌凖備手術時出現高燒，高度懷疑感染SARS，請另兩家醫院專家會診。蔣彥永參加了會診，發現這兩家醫院也有了不少SARS患者。
儘管彼時疫情已在香港和世界多地擴散，但中國官員卻對此顯得漫不經心。2003年4月3日，時任中國衛生部長張文康在記者會說，北京只有12例SARS，其中死亡3例。
「我可以負責任的告訴大家，在中國工作、生活，包括旅遊，都是安全的，」他在會上說，「在座的各位，戴口罩、不戴口罩，我相信都是安全的。」
張文康報出的數字與蔣彥永了解到的相差太遠，蔣彥永擔心4月中旬會有大量外賓來北京和中國旅遊，染上SARS，隨後將SARS傳播到世界各地。「那樣對我國和世界人民將造成極為惡劣的後果。我有責任將知道的情況告訴世人。」他事後回憶說。
於是，他開始搜羅各家醫院的實際病例數字，了解到302醫院已經收了40例，死亡2例；309收治60例，死亡7例；301收治46例確診及疑似病人。
4月4日晚，他給中央電視台和鳳凰衛視發去電子郵件，但都石沉大海。但在四天後，美國《時代周刊》和《華爾街日報》記者聽聞此事後採訪了他。報導付梓後，如一聲驚雷炸開。
潮水般的媒體電話湧入蔣彥永家，SARS疫情的潘多拉盒子被打開，成為各大報紙和通訊社的頭條，世界衛生組織的檢查人員也延長了北京之行。
中國當局終於醒悟行動起來：4月20日，中央政府召開記者會，承認疫情統計「存在較大疏漏」，宣布北京實際病例增至339例，該數字是五天前官方報告數字的近十倍。時任北京市市長孟學農和衛生部部長張文康隨即被免職。
十年後，當蔣彥永被媒體問及是否有考慮過接受採訪的後果時，他回答道：「在個人得失和人民的生命安危之間，我毫不猶豫選擇後者。而且當時我有一個判斷，我講的是真話，我相信國家政府會公正對待我。」
實際上，在接受外媒採訪後不久，301醫院領導就找蔣彥永談話。他回憶道，在看似客氣的談話中，領導肯定了他的動機和出發點，但蔣彥永作為軍人違背了軍隊紀律，要求今後不能再和國外媒體接觸。
後來對於媒體的採訪，如果是外國媒體，蔣彥永都一一拒絕了；收到國內媒體的邀請，他就請記者們先去醫院得到批准再來，但也沒有一家獲得批准。
六四之結
蔣彥永的警告挽救了中國千千萬萬的生命，疫情未進一步擴散蔓延，引發更大的危機。憑借積累的讚譽和勇氣，蔣彥永有了一個更大膽的決定：他想用一己之力推動六四平反，就像他在SARS中發揮的作用一樣，他希望讓當局正視自己的錯誤。
1989年「六四事件」是中國最敏感的政治議題。當時，中國政府動用軍隊，鎮壓北京天安門廣場呼籲民主、要求政治改革的抗議者。當局封鎖了有關該事件的大部分信息，並用「政治風波」和「反革命暴亂」形容該事件。
在SARS事件一年後的2004年2月，「六四事件」15週年前夕，蔣彥永給中國全國人大、政協和中共領導人寫信，要求把1989年學生運動正名為「愛國運動」。
「六四」事件發生時，蔣彥永是解放軍301醫院的外科主任，他在信中透露，在急診室和街上見到數名被子彈打死打傷的青年。
有幾名死者讓他終身難忘。其中，一個二十多歲的男青年跑到五棵松十字路口時遭到槍彈掃射，躺倒在路旁血泊中，女友將他送到急症室後，蔣彥永發現其心臟已經停止跳動。男青年的母親跪倒在蔣彥永面前，雙手拉著他的腿，求他救救兒子。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。