蔣彥永：率先揭露中國SARS真相的軍醫去世，曾持續呼籲平反「六四」

20年前最早向外界披露中國被掩蓋的SARS疫情，同時長期呼籲平反「六四事件」的中國著名軍醫蔣彥永3月11日去世，享年91歲。

香港多家媒體報導了蔣彥永去世的消息，他的朋友鮑樸也向《BBC中文》證實了他的離世。據香港媒體報導，遺體告別儀式3月15日在北京舉行，後移送火化。

2003年春天，SARS疫情在中國多地爆發，但官員竭力淡化這種傳染病的威脅，這讓當時是北京301醫院退休外科醫師的蔣彥永感到震驚。他向國外媒體披露了實際情況，促使中國領導人承認疫情嚴重性，並對時任衛生部長張文康及北京市長孟學農作免職處理。

Photo Credit: AFP / BBC News 「解放軍301醫院」正式稱呼為中國人民解放軍總醫院，同時收治軍方人員與一般民眾

蔣彥永將真相公之於眾的舉動被視為拯救了大量民眾的生命，許多人把他稱之為「英雄」或「吹哨人」。但他沒有成為官方樹立的抗疫英雄，沒有獲得與之匹配的榮譽和掌聲，反而在當局的控制下淡出公眾視線。

後來，由於他持續呼籲當局平反1989年「六四事件」的受害者，甚至給中國最高領導人寫信，試圖撬動中共對這場民主運動的定性，更加讓當局惱怒。他持續被監視居住，並被禁止發聲。

蔣彥永1931年出生於中國東部杭州的一個富裕的家庭，在少年時期，他因目睹姨媽患肺結核病逝，立志要成為一名醫師。1949年，他進入燕京大學醫學系學習，三年後進入中國最負盛名的北京協和醫學院。

他後來進入中國人民解放軍總醫院（301醫院）工作。這家知名醫院負責中國黨政軍高官的醫療保健工作，並負責診治全國各地的疑難雜症。

率先披露SARS疫情

2003年3月，蔣彥永發現爆發的SARS疫情不太尋常。當時，301醫院先後收治了幾名疑似SARS病人，並傳染給了一些親屬和醫護人員。月底，蔣彥永的同學、301醫院神經內科主任患肺癌凖備手術時出現高燒，高度懷疑感染SARS，請另兩家醫院專家會診。蔣彥永參加了會診，發現這兩家醫院也有了不少SARS患者。

儘管彼時疫情已在香港和世界多地擴散，但中國官員卻對此顯得漫不經心。2003年4月3日，時任中國衛生部長張文康在記者會說，北京只有12例SARS，其中死亡3例。

「我可以負責任的告訴大家，在中國工作、生活，包括旅遊，都是安全的，」他在會上說，「在座的各位，戴口罩、不戴口罩，我相信都是安全的。」

張文康報出的數字與蔣彥永了解到的相差太遠，蔣彥永擔心4月中旬會有大量外賓來北京和中國旅遊，染上SARS，隨後將SARS傳播到世界各地。「那樣對我國和世界人民將造成極為惡劣的後果。我有責任將知道的情況告訴世人。」他事後回憶說。

於是，他開始搜羅各家醫院的實際病例數字，了解到302醫院已經收了40例，死亡2例；309收治60例，死亡7例；301收治46例確診及疑似病人。

4月4日晚，他給中央電視台和鳳凰衛視發去電子郵件，但都石沉大海。但在四天後，美國《時代周刊》和《華爾街日報》記者聽聞此事後採訪了他。報導付梓後，如一聲驚雷炸開。

潮水般的媒體電話湧入蔣彥永家，SARS疫情的潘多拉盒子被打開，成為各大報紙和通訊社的頭條，世界衛生組織的檢查人員也延長了北京之行。

中國當局終於醒悟行動起來：4月20日，中央政府召開記者會，承認疫情統計「存在較大疏漏」，宣布北京實際病例增至339例，該數字是五天前官方報告數字的近十倍。時任北京市市長孟學農和衛生部部長張文康隨即被免職。

十年後，當蔣彥永被媒體問及是否有考慮過接受採訪的後果時，他回答道：「在個人得失和人民的生命安危之間，我毫不猶豫選擇後者。而且當時我有一個判斷，我講的是真話，我相信國家政府會公正對待我。」

實際上，在接受外媒採訪後不久，301醫院領導就找蔣彥永談話。他回憶道，在看似客氣的談話中，領導肯定了他的動機和出發點，但蔣彥永作為軍人違背了軍隊紀律，要求今後不能再和國外媒體接觸。

後來對於媒體的採訪，如果是外國媒體，蔣彥永都一一拒絕了；收到國內媒體的邀請，他就請記者們先去醫院得到批准再來，但也沒有一家獲得批准。

六四之結

蔣彥永的警告挽救了中國千千萬萬的生命，疫情未進一步擴散蔓延，引發更大的危機。憑借積累的讚譽和勇氣，蔣彥永有了一個更大膽的決定：他想用一己之力推動六四平反，就像他在SARS中發揮的作用一樣，他希望讓當局正視自己的錯誤。

1989年「六四事件」是中國最敏感的政治議題。當時，中國政府動用軍隊，鎮壓北京天安門廣場呼籲民主、要求政治改革的抗議者。當局封鎖了有關該事件的大部分信息，並用「政治風波」和「反革命暴亂」形容該事件。

在SARS事件一年後的2004年2月，「六四事件」15週年前夕，蔣彥永給中國全國人大、政協和中共領導人寫信，要求把1989年學生運動正名為「愛國運動」。

「六四」事件發生時，蔣彥永是解放軍301醫院的外科主任，他在信中透露，在急診室和街上見到數名被子彈打死打傷的青年。

有幾名死者讓他終身難忘。其中，一個二十多歲的男青年跑到五棵松十字路口時遭到槍彈掃射，躺倒在路旁血泊中，女友將他送到急症室後，蔣彥永發現其心臟已經停止跳動。男青年的母親跪倒在蔣彥永面前，雙手拉著他的腿，求他救救兒子。