宏都拉斯說明轉向原因：快被債務淹沒，要求台灣加倍援助被拒；美參院外交領袖：擁抱中國會是嚴重錯誤
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宏國外長雷依納說，宏都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面予以拒絕。他表示，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。
宏都拉斯說明轉向中國原因：快被債務淹沒，要求台灣加倍援助被拒
（中央社）宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。
《法新社》報導，雷依納告訴Canal 5電視頻道，宏都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面予以拒絕。
他表示，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。
此外，雷依納也指出，宏都拉斯在能源、社會政策及償還債務方面有其需要，那些債務「正在淹沒這個國家」。
他還說，宏都拉斯去（2022）年支付了22億美元，今（2023）年必須再支付23億美元，以償還內外債務，這些債務總計為200億美元。
雷依納提及，全球171個國家與中國大陸有外交關係，經濟現實使得宏都拉斯「必須作此決定」。
美參院外交領袖：宏都拉斯擁抱中國會是嚴重錯誤
宏都拉斯擬與中國建交，美國聯邦參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）15日表示，宏國擁抱中國及其空頭支票（empty promises）會是嚴重錯誤，參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）則擔心此舉後果影響深遠。
宏都拉斯總統秀瑪菈・卡蕬楚（Xiomara Castro）14日在推特（Twitter）宣布，已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。中國外交部發言人汪文斌聲稱，歡迎宏國有關表態。
截至目前，美國官方尚未對台宏邦交生變作出回應，但參議院兩黨外交大老15日紛紛推文表達關切。
共和黨籍的里契表示，卡蕬楚擁抱中國及其「空頭支票」會是個嚴重錯誤，拜登（Joe Biden）政府應立即檢視並更新對宏都拉斯的作法。
民主黨籍的梅南德茲則批評中國持續奪走台灣邦交國，指宏都拉斯決定與北京靠攏所帶來的後果影響，卡蕬楚卸任後還會持續。
共和黨籍參院外委會成員盧比歐（Marco Rubio）透過聲明指出，很遺憾拉美地區國家持續聽信威權政權的謊言，犧牲自身主權與安全。他說，美方現在更應該與該區域往來，確保中國、俄羅斯及伊朗無法取得立足點，進一步影響當地政府。
宏都拉斯與中華民國於1941年建交，邦誼已逾80年。卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與中國建交，美方出手介入，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年1月出席卡蕬楚就職典禮也曾當面關切台宏邦誼，卡蕬楚就任後一度改口希望與台灣繼續維繫關係。
今年初，宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）為尋求水壩工程金援，與中國外交部副部長謝鋒在巴西舉行雙邊會議，台宏邦交再傳警報。
中國「金錢外交」近年來瞄準美國「後花園」中美洲，過去6年有3國轉承認中國，包括巴拿馬、薩爾瓦多與尼加拉瓜。若宏都拉斯與台灣斷交，將成第4個，台灣邦交國數量也將降至13個。
台宏邦交生變，美前官員包道格：相信美方曾試圖阻止
宏都拉斯總統卡蕬楚透過推特表示將與中國建交，前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）分析，這背後不似有中國精心策劃的跡象，應是考量當地情勢，也相信美方一直向她發出不要這樣做的訊號。
卡蕬楚14日透過推特發表聲明指出，已經指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。
有分析認為這可能與總統蔡英文即將出訪中美洲，並利用在美過境期間與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面有關。
包道格回覆《中央社》郵件詢問時指出，雖然中國長期以來一直採取外交孤立台灣的行動，但卡蕬楚這項決定的背後缺乏中國精心策劃的常見跡象。
他指出，卡蕬楚透過推特而不是正式宣布或是由宏國外交部長訪問北京宣布，「這很不同」，極可能是出於當地情勢考量。卡蕬楚在競選總統時就曾宣示要轉向中國，但她花了不少時間才開始推動此事。
包道格相信，過去一段時間，美方一直在向宏國政府發出不要這樣做的訊號。卡蕬楚做出這項決定的動機可能是基於宏國情況的特有擔憂，而非因蔡總統過境出訪。
華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻也認為，考量這項計畫的推動時程，以及蔡總統日前才宣布出訪，卡蕬楚此時宣布與中國建交應與蔡總統出訪沒有直接關係，但考量時間點巧合，肯定會提醒人們「激怒中國的後果」。
但她指出，這個時機應是與中國協調好的，以頌揚中國國家主席習近平的第3任任期，以及中國在習近平領導下取得的偉大外交成就。
在卡蕬楚推文宣示將與中國建交後，雷依納15日透過電視發表演說表示，宏國決定尋求與中國建立官方關係並與台灣終止邦交，是出於「務實而非意識形態考量」。宏國希望與台灣保有貿易關係，只是宏國在債務考量下必須轉移外交承認。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！