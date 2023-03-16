2023/03/16,
拉美

宏都拉斯說明轉向原因：快被債務淹沒，要求台灣加倍援助被拒；美參院外交領袖：擁抱中國會是嚴重錯誤

宏都拉斯說明轉向原因：快被債務淹沒，要求台灣加倍援助被拒；美參院外交領袖：擁抱中國會是嚴重錯誤
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宏國外長雷依納說，宏都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面予以拒絕。他表示，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

宏都拉斯說明轉向中國原因：快被債務淹沒，要求台灣加倍援助被拒

（中央社）宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

《法新社》報導，雷依納告訴Canal 5電視頻道，宏都拉斯基於人民的巨大需要，提議建立「更重要關係」，但台灣方面予以拒絕。

他表示，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。

此外，雷依納也指出，宏都拉斯在能源、社會政策及償還債務方面有其需要，那些債務「正在淹沒這個國家」。

他還說，宏都拉斯去（2022）年支付了22億美元，今（2023）年必須再支付23億美元，以償還內外債務，這些債務總計為200億美元。

雷依納提及，全球171個國家與中國大陸有外交關係，經濟現實使得宏都拉斯「必須作此決定」。

美參院外交領袖：宏都拉斯擁抱中國會是嚴重錯誤

宏都拉斯擬與中國建交，美國聯邦參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）15日表示，宏國擁抱中國及其空頭支票（empty promises）會是嚴重錯誤，參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）則擔心此舉後果影響深遠。

宏都拉斯總統秀瑪菈・卡蕬楚（Xiomara Castro）14日在推特（Twitter）宣布，已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。中國外交部發言人汪文斌聲稱，歡迎宏國有關表態。

截至目前，美國官方尚未對台宏邦交生變作出回應，但參議院兩黨外交大老15日紛紛推文表達關切。

共和黨籍的里契表示，卡蕬楚擁抱中國及其「空頭支票」會是個嚴重錯誤，拜登（Joe Biden）政府應立即檢視並更新對宏都拉斯的作法。

民主黨籍的梅南德茲則批評中國持續奪走台灣邦交國，指宏都拉斯決定與北京靠攏所帶來的後果影響，卡蕬楚卸任後還會持續。

共和黨籍參院外委會成員盧比歐（Marco Rubio）透過聲明指出，很遺憾拉美地區國家持續聽信威權政權的謊言，犧牲自身主權與安全。他說，美方現在更應該與該區域往來，確保中國、俄羅斯及伊朗無法取得立足點，進一步影響當地政府。

宏都拉斯與中華民國於1941年建交，邦誼已逾80年。卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與中國建交，美方出手介入，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年1月出席卡蕬楚就職典禮也曾當面關切台宏邦誼，卡蕬楚就任後一度改口希望與台灣繼續維繫關係。

今年初，宏國外交部長雷依納（Eduardo Reina）為尋求水壩工程金援，與中國外交部副部長謝鋒在巴西舉行雙邊會議，台宏邦交再傳警報。

中國「金錢外交」近年來瞄準美國「後花園」中美洲，過去6年有3國轉承認中國，包括巴拿馬、薩爾瓦多與尼加拉瓜。若宏都拉斯與台灣斷交，將成第4個，台灣邦交國數量也將降至13個。

台宏邦交生變，美前官員包道格：相信美方曾試圖阻止

宏都拉斯總統卡蕬楚透過推特表示將與中國建交，前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）分析，這背後不似有中國精心策劃的跡象，應是考量當地情勢，也相信美方一直向她發出不要這樣做的訊號。

卡蕬楚14日透過推特發表聲明指出，已經指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。

有分析認為這可能與總統蔡英文即將出訪中美洲，並利用在美過境期間與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面有關。

包道格回覆《中央社》郵件詢問時指出，雖然中國長期以來一直採取外交孤立台灣的行動，但卡蕬楚這項決定的背後缺乏中國精心策劃的常見跡象。

他指出，卡蕬楚透過推特而不是正式宣布或是由宏國外交部長訪問北京宣布，「這很不同」，極可能是出於當地情勢考量。卡蕬楚在競選總統時就曾宣示要轉向中國，但她花了不少時間才開始推動此事。

包道格相信，過去一段時間，美方一直在向宏國政府發出不要這樣做的訊號。卡蕬楚做出這項決定的動機可能是基於宏國情況的特有擔憂，而非因蔡總統過境出訪。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻也認為，考量這項計畫的推動時程，以及蔡總統日前才宣布出訪，卡蕬楚此時宣布與中國建交應與蔡總統出訪沒有直接關係，但考量時間點巧合，肯定會提醒人們「激怒中國的後果」。

但她指出，這個時機應是與中國協調好的，以頌揚中國國家主席習近平的第3任任期，以及中國在習近平領導下取得的偉大外交成就。

在卡蕬楚推文宣示將與中國建交後，雷依納15日透過電視發表演說表示，宏國決定尋求與中國建立官方關係並與台灣終止邦交，是出於「務實而非意識形態考量」。宏國希望與台灣保有貿易關係，只是宏國在債務考量下必須轉移外交承認。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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