最低度開發國家峰會：中俄插旗榨取天然資源，非洲賠上慘重代價
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「當這些國家無法償還貸款，中國就會接管該國的戰略資產。」全球第二大經濟體中國否認從事「債務陷阱外交」，聲稱這是西方競爭對手的不公平批評，並說西方各國同樣讓多國背負著巨大的債務負擔。
（中央社）聯合國機構嚴正示警全球最赤貧的幾個國家正面臨債台高築的窘境之際，分析人士指出，中國和俄羅斯覬覦非洲豐富自然資源，正擴大他們在這塊土地的布局。
《法新社》報導，美國國防部內的學術機構「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）指出：「非洲每3個重大基礎計畫就有1個是由中國國營企業打造，每5個就有1個是由中國政策性銀行出資。」
他表示，對非洲主要的武器出口國俄羅斯同樣把觸角伸進非洲大陸，包括授予礦業計畫給準軍事組織瓦格納集團（Wagner Group）。
本月在卡達舉行、聯合國贊助的「最低度開發國家」（Least Developed Countries）峰會上，各國領導人譴責了他們國家所受到的待遇。
由於西方各國削減了它們在基礎建設的金援，讓中國和俄羅斯有了可乘之機。
南圖利亞說：「中國看到缺口，決定把資金投入基礎建設之中。」
智庫華盛頓研究所（Washington Institute）資深研究員博爾什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）警告，但這大多等同於「債務陷阱」。她說：「中國提供貸款給昂貴的基礎建設計畫，但它們往往以失敗收場。」
「當這些國家無法償還貸款，中國就會接管該國的戰略資產。」
全球第二大經濟體中國否認從事「債務陷阱外交」，聲稱這是西方競爭對手的不公平批評，並說西方各國同樣讓多國背負著巨大的債務負擔。
中國在非洲主導的計畫包括連結肯亞港都蒙巴薩（Mombasa）和大裂谷（Rift Valley）的標準軌鐵路（Standard Gauge Railway）。這場耗資50億美元的工程有9成由北京出資。
2022年12月，坦尚尼亞與中企簽定一紙價值22億美元的合約，替一條意在連接該國主要港口與西鄰各國的鐵路線打造最後一個區段。
南圖利亞表示，中國出資的計畫部分有獲利且具永續性，但真正受益者是北京，因為它們握有上看99年的維修保養合約。
他說，中資計畫「設計用來吸納中國勞工」，也就是說它們在減輕非洲失業率上效果不大，不過部分政府會堅持設定配額給自己的公民。
迦納「非洲貿易網絡」（African Trade Network）的赫梅庫（Tetteh Hormeku）表示，非洲的債主不限於中俄兩國，積欠西方各國的金額也相當可觀，包括一度控制大片非洲地區的前殖民強權。
他在杜哈（Doha）的峰會上說：「我們約50％債務積欠對象是西方債券市場和多國組織。」
南圖利亞表示，非洲1990年代的債務危機是西方各國造成，並非中俄。
然而，他補充說，比起在國內面臨著更嚴格審查的西方投資，中國投資欠缺透明度。
專家團同時痛批中俄計畫對非洲各國環境的影響。
博爾什切夫斯卡婭說：「中國是全球最大的溫室氣體排放國，而溫室氣體是氣候變遷的元凶」。她說，中國的一帶一路「仍在資助海外的燃煤發電廠」。
她補充說：「而俄羅斯的礦業計畫……根據報告說法，造成了高濃度的有毒金屬化合物，並汙染了地下水資源、土壤以及植被。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 睽違八年再度舉辦「美非峰會」，拜登意在抗衡中俄在非洲的影響力
- 英智庫報告：中國深入經營大英國協成員國，擬在西非興建永久軍事基地
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。