2023/03/16,
歐洲

澤倫斯基批俄羅斯綁架、強迫收養、再教育烏克蘭孩童，犯下戰爭罪；俄稱只是收留「難民」兒童

澤倫斯基批俄羅斯綁架、強迫收養、再教育烏克蘭孩童，犯下戰爭罪；俄稱只是收留「難民」兒童
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

負責兒童權利的烏克蘭總統府專員格拉西姆楚克（Daria Gerasymchuk）告訴記者，「俄羅斯人把我們的孩子藏起來」，基輔至今已帶回308名孩童，「一大批政府官員正為此努力」。烏克蘭掌握「來自不同城市的許多證據」，並已查明俄羅斯境內有43座兒童收容營，但孩子們「一直被遷來遷去」。

（中央社）俄羅斯牧師維諾葛瑞多夫（Roman Vinogradov）夫婦近來收養5名來自烏克蘭東部俄占區的孩子，說自己只是想幫助人，然而烏克蘭與人權團體譴責俄國去年全面侵烏後，將數千孩童強迫送進俄國或俄占區。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週更稱「俄國犯下綁架、強迫收養、再教育烏克蘭孩童等行徑」，並形容這是「戰爭罪和違反人道罪」；俄羅斯方面則稱只是收留來自烏克蘭的「難民」兒童。

41歲新教牧師維諾葛瑞多夫告訴《法新社》：「我沒偷沒搶。他們（孩子）也不認為自己是被偷來的。」

維諾葛瑞多夫與妻子葉卡捷琳娜（Yekaterina Vinogradova）家住西伯利亞中部的新西伯利亞市（Novosibirsk），當地位於莫斯科以東逾3000公里。他們是一對很有經驗的養父母，目前一共撫養16名孩童，其中4個是親生。

維諾葛瑞多夫夫婦說，在他們提出想再收養孩子的要求後，地方當局問他們要不要收養烏克蘭孩子。

38歲的葉卡捷琳娜說：「兒福機構打電話來說：『你們要收烏克蘭來的孩子嗎？』我們說：『好，我們會收養他們。』有什麼差別嗎？孩子到哪裡都是孩子，國籍不重要。」

這對夫妻目前撫養的5個烏克蘭孩子為同母異父，年紀介於3歲至12歲，共4女1男，6個月前從莫斯科抵達當地。

《法新社》記者目擊孩子們一起快樂玩雪橇、在養父母的大房子周邊清雪，以及幫忙準備餐點。

維諾葛瑞多夫夫婦表示，這些烏克蘭孩子來自2014年就被親俄分離主義者控制的盧甘斯克市（Luhansk）育幼院，並提出盧甘斯克親俄政府官員發放的收養文件。

維諾葛瑞多夫說，孩子們不記得被剝奪親權的母親。葉卡捷琳娜則表示：「當然他們總有一天會提問，我們會去找她，或許我們會安排見面。」

不過，「人權觀察」（Human Rights Watch）組織在13日公布的報告中，呼籲「國際一致行動」，好讓被強迫出國的孩子回國，並呼籲俄羅斯公布孩子們的下落。

負責兒童權利的烏克蘭總統府專員格拉西姆楚克（Daria Gerasymchuk）上週也告訴記者，「俄羅斯人把我們的孩子藏起來」，基輔至今已帶回308名孩童，「一大批政府官員正為此努力」。

格拉西姆楚克還說，烏克蘭掌握「來自不同城市的許多證據」，並已查明俄羅斯境內有43座兒童收容營，但孩子們「一直被遷來遷去」。

人權觀察組織表示，戰前烏克蘭安置機構裡共有10萬5000名孩童，在歐洲僅次於俄羅斯排名第2多。

根據國際法，衝突任一方都不應把孩子送到外國，除非只是基於有說服力的健康或安全理由而暫時這麼做。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。