2023/03/16,
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2026年美墨加世界盃足球賽擴大成48隊規模，小組賽維持每組4隊，比賽場次將多達104場

2026年美墨加世界盃足球賽擴大成48隊規模，小組賽維持每組4隊，比賽場次將多達104場
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踢進冠軍戰、季軍戰的球隊，一共會踢8場比賽，而非目前的7場。而之所以有現在的改變，是在看到卡達世界盃充滿戲劇化和娛樂性的小組賽後，讓國際足總認為需要對2026年世界盃原本的計畫再做重新考量。

（中央社）國際足球總會（FIFA）14日宣布2026年在美國、加拿大、墨西哥舉辦的世界盃，將會擴大成48隊的規模，以12組、每組4隊的模式進行小組賽。

原本外界一度預期，2026世界盃足球賽的小組賽將以16組、每組3隊的方式進行。

下一屆2026年的世界盃，是首度擴張到有48隊參賽的規模，這比去年卡達世界盃的32隊多上許多。

國際足總表示：「修改後的賽制降低了勾結的風險，並確保所有球隊至少能踢3場比賽，同時讓參賽球隊有公平的休息時間。」

規模擴大也意味著比賽場次將多達104場，這與2022年世界盃的64場相比大幅增加，甚至比原本2026年世界盃計畫中的80場還多。

國際足總一開始的計畫是將48隊分成16組，每組3隊踢小組賽，分組前兩名晉級32強。

新公布的賽制則是讓48隊分12組，以每組4隊的方式踢小組賽後取各組前兩名，加上12支分組第3的球隊中，成績最好的8隊，來踢32強淘汰賽。

因此，踢進冠軍戰、季軍戰的球隊，一共會踢8場比賽，而非目前的7場。

而之所以有現在的改變，是在看到卡達世界盃充滿戲劇化和娛樂性的小組賽後，讓國際足總認為需要對2026年世界盃原本的計畫再做重新考量。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）去年12月表示：「直到最後1場比賽的最後1分鐘，4隊1組的小組賽，（精彩程度）都讓人難以置信。」

國際足總的理事會在盧安達首都基加利舉行會議後，就宣布了上述的決定，會中也確定下一屆世界盃男子組的冠軍戰，將於2026年7月19日進行。

國際足總表示，從各聯賽暫停、讓球員參加返國參賽，到世界盃冠軍賽，期間一共56天，與前3屆世界盃相同。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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