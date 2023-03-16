2023/03/16,
中國

習近平提出「全球文明倡議」呼籲不搞意識形態對抗：「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」

習近平提出「全球文明倡議」呼籲不搞意識形態對抗：「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」
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習近平說，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，不能搞簡單的千篇一律、「複製粘貼」。要堅持共用機遇、共創未來，共同做大人類社會現代化的「蛋糕」，努力讓現代化成果更多更公平惠及各國人民，堅決反對通過打壓遏制別國現代化來維護自身發展「特權」。

（中央社）中共總書記習近平15日提出「全球文明倡議」，呼籲堅持文明平等、互鑒、對話、包容，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗，探討構建全球文明對話合作網路。

《新華社》報導，「中國共產黨與世界政黨高層對話會」15日以視訊連線方式舉行，主題為「現代化道路：政黨的責任」，多國政黨和政治組織領導人應邀出席會議。習近平出席開幕式發表主旨講話，作以上表示。

據報導，習近平說，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，不能搞簡單的千篇一律、「複製粘貼」。要堅持共用機遇、共創未來，共同做大人類社會現代化的「蛋糕」，努力讓現代化成果更多更公平惠及各國人民，堅決反對通過打壓遏制別國現代化來維護自身發展「特權」。

他宣稱，實現現代化是近代以來中國人民矢志奮鬥的夢想。中共100多年團結帶領中國人民追求民族復興的歷史，也是一部不斷探索現代化道路的歷史。經過數代人不懈努力，「我們走出了中國式現代化道路」。

習近平還稱，中共將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。宣導以對話彌合分歧、以合作化解爭端，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，主張以團結精神和共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，營造公道正義、共建共用的安全格局。

他說，世界不需要「新冷戰」，打著「民主」旗號挑動分裂對抗，本身就是對民主精神的踐踏，不得人心，貽害無窮。

習近平說，「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」因此提出「全球文明倡議」，內容為：

一、要共同宣導尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越。

二、要共同宣導弘揚全人類共同價值，和平、發展、公平、正義、民主、自由是各國人民的共同追求，要以寬廣胸懷理解不同文明對價值內涵的認識，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。

三、要共同宣導重視文明傳承和創新，充分挖掘各國歷史文化的時代價值，推動各國優秀傳統文化在現代化進程中實現創造性轉化、創新性發展。

四、要共同宣導加強國際人文交流合作，探討構建全球文明對話合作網路，豐富交流內容，拓展合作管道，促進各國人民相知相親，共同推動人類文明發展進步。

他最後表示，中共將致力於加強政黨交流合作，攜手共行天下大道。願繼續與各國政黨和政治組織一道，開展治黨治國經驗交流，攜手同行現代化之路，在推動構建人類命運共同體的大道上闊步前進。

這是習近平主政10年來，提出的第4個全球性倡議。此前他在2013年提出「一帶一路」倡議；2021年提出「全球發展倡議」；今年2月提出「全球安全倡議」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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