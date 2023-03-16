習近平提出「全球文明倡議」呼籲不搞意識形態對抗：「一花獨放不是春，百花齊放春滿園」
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習近平說，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，不能搞簡單的千篇一律、「複製粘貼」。要堅持共用機遇、共創未來，共同做大人類社會現代化的「蛋糕」，努力讓現代化成果更多更公平惠及各國人民，堅決反對通過打壓遏制別國現代化來維護自身發展「特權」。
（中央社）中共總書記習近平15日提出「全球文明倡議」，呼籲堅持文明平等、互鑒、對話、包容，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗，探討構建全球文明對話合作網路。
《新華社》報導，「中國共產黨與世界政黨高層對話會」15日以視訊連線方式舉行，主題為「現代化道路：政黨的責任」，多國政黨和政治組織領導人應邀出席會議。習近平出席開幕式發表主旨講話，作以上表示。
據報導，習近平說，現代化不是少數國家的「專利品」，也不是非此即彼的「單選題」，不能搞簡單的千篇一律、「複製粘貼」。要堅持共用機遇、共創未來，共同做大人類社會現代化的「蛋糕」，努力讓現代化成果更多更公平惠及各國人民，堅決反對通過打壓遏制別國現代化來維護自身發展「特權」。
他宣稱，實現現代化是近代以來中國人民矢志奮鬥的夢想。中共100多年團結帶領中國人民追求民族復興的歷史，也是一部不斷探索現代化道路的歷史。經過數代人不懈努力，「我們走出了中國式現代化道路」。
習近平還稱，中共將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。宣導以對話彌合分歧、以合作化解爭端，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，主張以團結精神和共贏思維應對複雜交織的安全挑戰，營造公道正義、共建共用的安全格局。
他說，世界不需要「新冷戰」，打著「民主」旗號挑動分裂對抗，本身就是對民主精神的踐踏，不得人心，貽害無窮。
習近平說，「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」因此提出「全球文明倡議」，內容為：
一、要共同宣導尊重世界文明多樣性，堅持文明平等、互鑒、對話、包容，以文明交流超越文明隔閡、文明互鑒超越文明衝突、文明包容超越文明優越。
二、要共同宣導弘揚全人類共同價值，和平、發展、公平、正義、民主、自由是各國人民的共同追求，要以寬廣胸懷理解不同文明對價值內涵的認識，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。
三、要共同宣導重視文明傳承和創新，充分挖掘各國歷史文化的時代價值，推動各國優秀傳統文化在現代化進程中實現創造性轉化、創新性發展。
四、要共同宣導加強國際人文交流合作，探討構建全球文明對話合作網路，豐富交流內容，拓展合作管道，促進各國人民相知相親，共同推動人類文明發展進步。
他最後表示，中共將致力於加強政黨交流合作，攜手共行天下大道。願繼續與各國政黨和政治組織一道，開展治黨治國經驗交流，攜手同行現代化之路，在推動構建人類命運共同體的大道上闊步前進。
這是習近平主政10年來，提出的第4個全球性倡議。此前他在2013年提出「一帶一路」倡議；2021年提出「全球發展倡議」；今年2月提出「全球安全倡議」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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