瑞士信貸股價收盤再暴跌逾24％，市場恐慌掀全球金融動盪，瑞士央行保證提供流動性援助

瑞士信貸股價收盤暴跌逾24％，市場恐慌掀全球金融動盪

（中央社）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，因為市場恐慌股票遭到拋售，終場股價暴跌24.24％，收在1.697瑞士法郎。

《法新社》報導，瑞士第二大銀行瑞士信貸今天（當地時間15日）盤中股價一度暴跌逾30％，來到每股1.55瑞士法郎，創下歷史新低，加劇了市場恐慌，此前美國一週內有3間銀行接連倒閉，市場憂心爆發連鎖效應。

稍早之前，瑞士信貸的大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）曾表示，不會再提供財務援助給陷入困境的瑞士信貸。

一名發言人今天表示，美國財政部官員正「密切關注」圍繞在瑞士信貸的問題，並且與全球財政官員保持聯繫。

瑞士信貸股價崩跌，瑞士央行保證提供流動性援助

瑞士信貸銀行今天股價一度崩跌30％後，瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，成為中央銀行前所未有的舉動。

《路透社》和美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，為尋求舒緩投資人對瑞信的恐慌，瑞士金融市場監理局（FINMA）和瑞士央行發布聯合聲明指出，這「符合對具有系統重要性銀行所施加的資本和流動性要求」，並稱若有需要，瑞信能夠自央行取得流動性。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉後，瑞信陷入信心危機，知情人士表示，一個主要政府和至少一家銀行向瑞士施壓、要求採取行動後，瑞士監管當局做出了這項聲明。

針對瑞士央行－瑞士國家銀行（Swiss National Bank）和FINMA的援助聲明，瑞信表示歡迎。

瑞信將成為2008年金融危機以來，首家獲供資金活水的全球性重要銀行，儘管在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行等市場遭遇壓力期間，各國央行已更普遍提供流動性給銀行。

在華爾街曾舉足輕重的瑞信過去幾年來深受一連串失誤和不遵循法令等影響，聲譽在客戶和投資人方面受損，也導致數名高層主管丟掉飯碗。

客戶去（2022）年自瑞信提款1230億瑞士法郎（約新台幣4兆711億元），其中多數在去年第四季，瑞信公布上年淨損近73億瑞郎，為2008年全球金融危機以來最大虧損。

瑞信去年10月展開「激進」重整計畫，裁員9000名全職員工、分割旗下投資銀行並專注財富管理。

晨星公司（Morningstar）歐洲銀行業分析師修爾茲（Johann Scholtz）指出，由於瑞信的融資成本過高，因此可能不再擁有足夠資本吸收虧損。

瑞信今天在蘇黎世股市收跌24％，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），預防瑞信債務違約的保險成本創歷史新高價。

瑞信不願發表任何評論。

瑞信年報承認報帳內部控管存在重大弱點

飽受壞消息打擊的瑞士第2大銀行瑞士信貸14日發布全年財務報表，當中承認內部控管存在「重大弱點」。這份年報原定上週公布，但因美國當局臨時對其帳冊提出疑問而延後發表。

《法新社》報導，有關瑞士信貸對其2019與2020年現金流量表所做的修改，美國證券管理委員會（SEC）在它發布財報前最後一刻提出疑問，財報因此延後公布。

瑞信在14日的報告當中坦言，內部對於2021與2022年的「財務報告控管不彰」。

瑞信表示：「發現到的重大弱點，是關於未能設計及維持一套有效的風險評估程序，以辨識出及分析財務報表中可能出現嚴重錯誤陳述的風險。」

瑞信近幾年遭逢大量問題，包括2021年因美國資產管理公司Archegos被迫將持有部位平倉，以及英國金融公司格林希爾（Greensill）破產，使其曝險部位受到拖累。

受到美國的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）與另一家地區性銀行倒閉掀起的恐慌情緒衝擊，瑞信13日股價創下歷史新低紀錄；14日盤中又一度重挫5％。

自從瑞信2021年3月遭到格林希爾破產事件重創、開啟連串負面消息後，瑞信的市值已經蒸發超過80％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航