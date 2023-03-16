瑞士信貸股價收盤再暴跌逾24％，市場恐慌掀全球金融動盪，瑞士央行保證提供流動性援助
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瑞士信貸銀行今天股價一度崩跌30％後，瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，成為中央銀行前所未有的舉動。在華爾街曾舉足輕重的瑞信過去幾年來深受一連串失誤和不遵循法令等影響，聲譽在客戶和投資人方面受損，也導致數名高層主管丟掉飯碗。
瑞士信貸股價收盤暴跌逾24％，市場恐慌掀全球金融動盪
（中央社）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，因為市場恐慌股票遭到拋售，終場股價暴跌24.24％，收在1.697瑞士法郎。
《法新社》報導，瑞士第二大銀行瑞士信貸今天（當地時間15日）盤中股價一度暴跌逾30％，來到每股1.55瑞士法郎，創下歷史新低，加劇了市場恐慌，此前美國一週內有3間銀行接連倒閉，市場憂心爆發連鎖效應。
稍早之前，瑞士信貸的大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）曾表示，不會再提供財務援助給陷入困境的瑞士信貸。
一名發言人今天表示，美國財政部官員正「密切關注」圍繞在瑞士信貸的問題，並且與全球財政官員保持聯繫。
瑞士信貸股價崩跌，瑞士央行保證提供流動性援助
瑞士信貸銀行今天股價一度崩跌30％後，瑞士監管當局保證提供瑞信流動性活水，成為中央銀行前所未有的舉動。
《路透社》和美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，為尋求舒緩投資人對瑞信的恐慌，瑞士金融市場監理局（FINMA）和瑞士央行發布聯合聲明指出，這「符合對具有系統重要性銀行所施加的資本和流動性要求」，並稱若有需要，瑞信能夠自央行取得流動性。
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉後，瑞信陷入信心危機，知情人士表示，一個主要政府和至少一家銀行向瑞士施壓、要求採取行動後，瑞士監管當局做出了這項聲明。
針對瑞士央行－瑞士國家銀行（Swiss National Bank）和FINMA的援助聲明，瑞信表示歡迎。
瑞信將成為2008年金融危機以來，首家獲供資金活水的全球性重要銀行，儘管在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大流行等市場遭遇壓力期間，各國央行已更普遍提供流動性給銀行。
在華爾街曾舉足輕重的瑞信過去幾年來深受一連串失誤和不遵循法令等影響，聲譽在客戶和投資人方面受損，也導致數名高層主管丟掉飯碗。
客戶去（2022）年自瑞信提款1230億瑞士法郎（約新台幣4兆711億元），其中多數在去年第四季，瑞信公布上年淨損近73億瑞郎，為2008年全球金融危機以來最大虧損。
瑞信去年10月展開「激進」重整計畫，裁員9000名全職員工、分割旗下投資銀行並專注財富管理。
晨星公司（Morningstar）歐洲銀行業分析師修爾茲（Johann Scholtz）指出，由於瑞信的融資成本過高，因此可能不再擁有足夠資本吸收虧損。
瑞信今天在蘇黎世股市收跌24％，根據標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence），預防瑞信債務違約的保險成本創歷史新高價。
瑞信不願發表任何評論。
瑞信年報承認報帳內部控管存在重大弱點
飽受壞消息打擊的瑞士第2大銀行瑞士信貸14日發布全年財務報表，當中承認內部控管存在「重大弱點」。這份年報原定上週公布，但因美國當局臨時對其帳冊提出疑問而延後發表。
《法新社》報導，有關瑞士信貸對其2019與2020年現金流量表所做的修改，美國證券管理委員會（SEC）在它發布財報前最後一刻提出疑問，財報因此延後公布。
瑞信在14日的報告當中坦言，內部對於2021與2022年的「財務報告控管不彰」。
瑞信表示：「發現到的重大弱點，是關於未能設計及維持一套有效的風險評估程序，以辨識出及分析財務報表中可能出現嚴重錯誤陳述的風險。」
瑞信近幾年遭逢大量問題，包括2021年因美國資產管理公司Archegos被迫將持有部位平倉，以及英國金融公司格林希爾（Greensill）破產，使其曝險部位受到拖累。
受到美國的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）與另一家地區性銀行倒閉掀起的恐慌情緒衝擊，瑞信13日股價創下歷史新低紀錄；14日盤中又一度重挫5％。
自從瑞信2021年3月遭到格林希爾破產事件重創、開啟連串負面消息後，瑞信的市值已經蒸發超過80％。
新聞來源
延伸閱讀
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- 瑞信宣布大規模整頓計畫，2025年前裁員9000人，捨投行業務轉向數位財富管理
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。