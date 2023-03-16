無家者、弱勢婦女通通被排除在外，立委呼籲《社會福利基本法》草案刪除「以家庭為中心」字眼
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立法院在今日審查《社會福利基本法》草案，但立委范雲及社福團體卻發現其中第8條內容，竟還有「以家庭為中心」這樣過時保守的字眼，擔心若這樣的條文通過，往後據此為本的社會福利制度將會照顧不到所有「獨立成家」的「個人」，成為時代變遷下被社福漏接的一群人。
今（16）日，立法院即將審查《社會福利基本法》（以下簡稱《社福法》）草案，民進黨籍立法委員范雲於審查前協同社會福利團體召開記者會，呼籲衛福部刪除目前草案中第8條中「以家庭為中心」的字眼，讓社會福利服務，不只顧及家庭，也要顧及「個人」。范雲表示，衛福部此次立法相當關鍵，是能不能推動台灣社福「以人為本」思維的重要契機。
「家戶」為主體的社福相當過時
范雲說明，台灣的社福機制向來以「家戶」為中心，不但國家的補助或資源多是透過家庭傳到受服務者手上，在救助資格的審查上，也是與家庭、戶籍「綁定」在一起，往往造成需要救助者因為家戶人口計算方式，無法獲得救助資格；又如，無家者因居住地與戶籍地不一致，連申請都有困難。
這些以「家戶」為主體的社福體制，很可能因為《社福法》條文明定「家庭為中心」，讓改革更加困難，需要被幫助的人「無法」被幫助。尤其在2023年的今天，由於社會變遷，人與家庭的關係也在改變，越來越多人選擇「獨立成家」。《社福法》作為社福之基本，若無法接住每個受傷的個人、無家的個體，仍停留在「以家庭為中心」的舊思維，非常可惜。
娘家有房子就無法申請補助，除非斷絕親子關係
婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，在服務離婚後的受暴婦女時，也常因為娘家有房子及經濟收入，而無法獲得補助。
有單親媽媽網友在《BabyHome 寶貝家庭親子網》討論區發文表示，即便已將戶籍改為「獨立個體戶」，不論是低收入戶、中低收入戶、單親補助、兒少補助，還是通通申請不到，原因出在自己國小就與母親離婚、且從此未聯絡的父親名下有房產。除非網友申請脫離父女關係，才能不計算父親房產，補助才有可能通過。
而據《公共政策網路參與平台》，早在2017年就有民眾提案修改《社福法》，希望讓獨力撫養子女的單親爸媽，就算原生家庭父母有資產，也可以領取補助。
勵馨基金會副執行長王淑芬也表示，在華人社會對家庭仍存有傳統價值與迷思的文化下，若維持目前《社福法》草案第8條福利服務「以家庭為中心」的版本，將加深對弱勢婦女的牽制，尤其弱勢婦女與兒少已經受到家庭的傷害，卻又要「以家庭為中心」的思維來做處置，會讓他們成為「以家庭為中心」福利設計下的犧牲者。例如，受暴婦女還是必須承擔並維繫家庭關係、成為育兒養老的主要照顧者。甚至這樣的預設可能會影響到未來長照、育兒政策公共化的推行。
「無家者」難進入「以家庭為中心」的福利範圍
台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿提到，站在服務無家者的角度，《社福法》草案第8條「以家庭為中心」也會讓家庭破碎者或是個人，很難進入到社會福利的範圍。無家者有49%的比例未婚，剩下一半不是離婚就是喪偶，如果用「以家庭為中心」的思維去做申請福利的規範，這些人基本上都會被排除掉。
李盈姿也指出，目前社會住宅的空間規劃也都是以小家庭為主。對單身的無家者、甚至是獨居老人來說，這樣的空間及租金相當難以負擔。所以社會住宅在規劃上也應該考量到現在的社會形態改變，多以「個人」為需求做思考。
人生百味文化建構協會共同創辦人巫彥德總結，「家」通常指涉了兩個面向：家庭關係與居住空間。台灣社會福利預設以「家庭」作為核心，就有兩個並非事實的預設：預設家庭中必然存在互相幫忙支持的關係、預設人一定有合法居住空間。
巫彥德進一步分析，這會造成兩個問題：
- 實際上沒有家庭互助事實的無家者因收入和資源被合併計算，被排除在社福之外。
- 無家者因為離開家庭，實際居住地與戶籍地不一致，無法申請補助。
而無家者不一定有辦法取得法律上足夠的文件證明「家庭關係的消除」，且台灣租屋現況是，大多數房東都不願意讓租屋者落戶籍。
落後國際的「無家者專法」
范雲最後請台灣芒草心慈善協會倡議專員王今暐補充目前其他國家的社福現況。
王今暐表示：「台灣的立法跟政策落後國際2、30年。英國1977年就有『無家者專法』，而美國接著在1987年設立、日本2002年，韓國2012年。2017年《兩公約》（『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』兩項公約簡稱）獨立審查委員會來台審查台灣《兩公約》的落實情況，當時委員會就有要求政府要制定無家者專法。但到現在5、6年過去了，我們還沒有一部「無家者專法」。行政院最近一期的社會安全網強化計畫，也完全沒有提到怎麼預防無家可歸的問題，現在《社福法》又說要『以家庭為中心』，這是很諷刺的狀況。」
王今暐繼續說道：「同樣受儒家文化影響的韓國都做到了，為什麼我們會落後他們10到20年？韓國都做得到，台灣也可以，希望政府再慎重思考《社福法》的立法。」
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核稿編輯：翁世航
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。