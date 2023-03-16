無家者、弱勢婦女通通被排除在外，立委呼籲《社會福利基本法》草案刪除「以家庭為中心」字眼

今（16）日，立法院即將審查《社會福利基本法》（以下簡稱《社福法》）草案，民進黨籍立法委員范雲於審查前協同社會福利團體召開記者會，呼籲衛福部刪除目前草案中第8條中「以家庭為中心」的字眼，讓社會福利服務，不只顧及家庭，也要顧及「個人」。范雲表示，衛福部此次立法相當關鍵，是能不能推動台灣社福「以人為本」思維的重要契機。

「家戶」為主體的社福相當過時

范雲說明，台灣的社福機制向來以「家戶」為中心，不但國家的補助或資源多是透過家庭傳到受服務者手上，在救助資格的審查上，也是與家庭、戶籍「綁定」在一起，往往造成需要救助者因為家戶人口計算方式，無法獲得救助資格；又如，無家者因居住地與戶籍地不一致，連申請都有困難。

這些以「家戶」為主體的社福體制，很可能因為《社福法》條文明定「家庭為中心」，讓改革更加困難，需要被幫助的人「無法」被幫助。尤其在2023年的今天，由於社會變遷，人與家庭的關係也在改變，越來越多人選擇「獨立成家」。《社福法》作為社福之基本，若無法接住每個受傷的個人、無家的個體，仍停留在「以家庭為中心」的舊思維，非常可惜。

娘家有房子就無法申請補助，除非斷絕親子關係

婦女救援基金會執行長杜瑛秋指出，在服務離婚後的受暴婦女時，也常因為娘家有房子及經濟收入，而無法獲得補助。

有單親媽媽網友在《BabyHome 寶貝家庭親子網》討論區發文表示，即便已將戶籍改為「獨立個體戶」，不論是低收入戶、中低收入戶、單親補助、兒少補助，還是通通申請不到，原因出在自己國小就與母親離婚、且從此未聯絡的父親名下有房產。除非網友申請脫離父女關係，才能不計算父親房產，補助才有可能通過。

而據《公共政策網路參與平台》，早在2017年就有民眾提案修改《社福法》，希望讓獨力撫養子女的單親爸媽，就算原生家庭父母有資產，也可以領取補助。

勵馨基金會副執行長王淑芬也表示，在華人社會對家庭仍存有傳統價值與迷思的文化下，若維持目前《社福法》草案第8條福利服務「以家庭為中心」的版本，將加深對弱勢婦女的牽制，尤其弱勢婦女與兒少已經受到家庭的傷害，卻又要「以家庭為中心」的思維來做處置，會讓他們成為「以家庭為中心」福利設計下的犧牲者。例如，受暴婦女還是必須承擔並維繫家庭關係、成為育兒養老的主要照顧者。甚至這樣的預設可能會影響到未來長照、育兒政策公共化的推行。

Photo Credit: 翻攝自立法院議事轉播IVOD 范雲於立法院呼籲《社福法》條文應刪除「以家庭為中心」的文字內容。

「無家者」難進入「以家庭為中心」的福利範圍

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿提到，站在服務無家者的角度，《社福法》草案第8條「以家庭為中心」也會讓家庭破碎者或是個人，很難進入到社會福利的範圍。無家者有49%的比例未婚，剩下一半不是離婚就是喪偶，如果用「以家庭為中心」的思維去做申請福利的規範，這些人基本上都會被排除掉。

李盈姿也指出，目前社會住宅的空間規劃也都是以小家庭為主。對單身的無家者、甚至是獨居老人來說，這樣的空間及租金相當難以負擔。所以社會住宅在規劃上也應該考量到現在的社會形態改變，多以「個人」為需求做思考。

人生百味文化建構協會共同創辦人巫彥德總結，「家」通常指涉了兩個面向：家庭關係與居住空間。台灣社會福利預設以「家庭」作為核心，就有兩個並非事實的預設：預設家庭中必然存在互相幫忙支持的關係、預設人一定有合法居住空間。

巫彥德進一步分析，這會造成兩個問題：

實際上沒有家庭互助事實的無家者因收入和資源被合併計算，被排除在社福之外。 無家者因為離開家庭，實際居住地與戶籍地不一致，無法申請補助。

而無家者不一定有辦法取得法律上足夠的文件證明「家庭關係的消除」，且台灣租屋現況是，大多數房東都不願意讓租屋者落戶籍。

落後國際的「無家者專法」

范雲最後請台灣芒草心慈善協會倡議專員王今暐補充目前其他國家的社福現況。

王今暐表示：「台灣的立法跟政策落後國際2、30年。英國1977年就有『無家者專法』，而美國接著在1987年設立、日本2002年，韓國2012年。2017年《兩公約》（『公民與政治權利國際公約』及『經濟社會文化權利國際公約』兩項公約簡稱）獨立審查委員會來台審查台灣《兩公約》的落實情況，當時委員會就有要求政府要制定無家者專法。但到現在5、6年過去了，我們還沒有一部「無家者專法」。行政院最近一期的社會安全網強化計畫，也完全沒有提到怎麼預防無家可歸的問題，現在《社福法》又說要『以家庭為中心』，這是很諷刺的狀況。」

王今暐繼續說道：「同樣受儒家文化影響的韓國都做到了，為什麼我們會落後他們10到20年？韓國都做得到，台灣也可以，希望政府再慎重思考《社福法》的立法。」

Photo Credit：行政院衛福部社會安全網網站

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核稿編輯：翁世航