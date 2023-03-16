馬來西亞更新演唱會指南，禁止海外藝人男扮女裝、在舞台上脫衣

根據《亞洲新聞台》報導，馬來西亞政府昨日更新《演唱會與現場表演服裝指南》，要求在馬來西亞舉辦演唱會的外國藝人不得在演唱會期間脫去任何衣物，並禁止男藝人「男扮女裝」。此外，演唱會的日期也須避開伊斯蘭節日。

該指南最早由海外藝人表演與電影播放中心委員會（PUSPAL）於2019年發布，此次新版指南便是以2019年的版本進行更新。

更新的法規對表演者的服裝施加了更嚴格條件，例如「外國男性藝人不得打扮或穿著像女性」，在表演中也被禁止「只穿內衣」；而女性藝人則是不得穿著「過分暴露胸部」及「裙擺在膝蓋以上」的服裝。

此外，最新的指南放寬原本禁止外國藝人在該國國慶日及馬來西亞日舉辦演唱會的禁令，原本海外藝人不得在每年8月25日至9月16日期間舉辦演唱會，本次指南將期間改為8月30日和1日、9月15日至16日。然而，新指南也明確規定，除非獲得「伊斯蘭當局」的許可，否則外國藝人不得在伊斯蘭教節日的前一天晚上及當天舉行大型演唱會和現場表演，這些節日包含回歷元旦、穆罕默德誕辰、伊斯蘭先知升天日、祈禱之夜、可蘭經降世日、哈芝節及整個齋戒月期間。

本月稍早（8），伊斯蘭黨（Parti Islam Se-Malaysia ，PAS）國會議員Nurul Amin Hamid便曾在國會呼籲馬來西亞政府「控制」外國藝人演唱會的數量，並指出韓國女子團體BLACKPINK於7日在吉隆坡舉辦的演唱會違背該國多數穆斯林的價值觀。

Photo Credit:GettyImages 韓國女子團體BLACKPINK

這不是伊斯蘭黨第一次反對外國藝人在馬來西亞舉辦演唱會。據《Free Malaysia Today》報導，伊斯蘭黨青年部主席（PAS Youth）Ahmad Fadhli Shaari在美國歌手Billie Eilish去年8月在吉隆坡舉行演唱會後不到24小時就在臉書發表了聲明，認為此類活動會招致「真主的憤怒」，並警告政府不要繼續舉辦演唱會，同時呼籲穆斯林反對此類活動。

「不要激怒穆斯林，這與政治或黨派政治無關，這是一個宗教問題。」Ahmad強調。

除了伊斯蘭黨，活躍於社群平台的伊斯蘭教意見領袖PU Syed也曾批評Billie Eilish、BLACKPINK等人在馬來西亞開演唱會沒有意義，並指出政府有必要阻止外國藝人進入馬來西亞。

「如果非穆斯林要娛樂，可到韓國或其他國家，但别在馬来西亞。」PU Syed在其Instagram頁面寫道。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒