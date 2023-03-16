馬來西亞更新演唱會指南，禁止海外藝人男扮女裝、在舞台上脫衣
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馬來西亞政府要求在馬來西亞舉辦演唱會的外國藝人不得在演唱會期間脫去任何衣物，並禁止男藝人「男扮女裝」，此外，也不得在伊斯蘭宗教相關節日舉辦演唱會。
根據《亞洲新聞台》報導，馬來西亞政府昨日更新《演唱會與現場表演服裝指南》，要求在馬來西亞舉辦演唱會的外國藝人不得在演唱會期間脫去任何衣物，並禁止男藝人「男扮女裝」。此外，演唱會的日期也須避開伊斯蘭節日。
該指南最早由海外藝人表演與電影播放中心委員會（PUSPAL）於2019年發布，此次新版指南便是以2019年的版本進行更新。
更新的法規對表演者的服裝施加了更嚴格條件，例如「外國男性藝人不得打扮或穿著像女性」，在表演中也被禁止「只穿內衣」；而女性藝人則是不得穿著「過分暴露胸部」及「裙擺在膝蓋以上」的服裝。
此外，最新的指南放寬原本禁止外國藝人在該國國慶日及馬來西亞日舉辦演唱會的禁令，原本海外藝人不得在每年8月25日至9月16日期間舉辦演唱會，本次指南將期間改為8月30日和1日、9月15日至16日。然而，新指南也明確規定，除非獲得「伊斯蘭當局」的許可，否則外國藝人不得在伊斯蘭教節日的前一天晚上及當天舉行大型演唱會和現場表演，這些節日包含回歷元旦、穆罕默德誕辰、伊斯蘭先知升天日、祈禱之夜、可蘭經降世日、哈芝節及整個齋戒月期間。
本月稍早（8），伊斯蘭黨（Parti Islam Se-Malaysia ，PAS）國會議員Nurul Amin Hamid便曾在國會呼籲馬來西亞政府「控制」外國藝人演唱會的數量，並指出韓國女子團體BLACKPINK於7日在吉隆坡舉辦的演唱會違背該國多數穆斯林的價值觀。
這不是伊斯蘭黨第一次反對外國藝人在馬來西亞舉辦演唱會。據《Free Malaysia Today》報導，伊斯蘭黨青年部主席（PAS Youth）Ahmad Fadhli Shaari在美國歌手Billie Eilish去年8月在吉隆坡舉行演唱會後不到24小時就在臉書發表了聲明，認為此類活動會招致「真主的憤怒」，並警告政府不要繼續舉辦演唱會，同時呼籲穆斯林反對此類活動。
「不要激怒穆斯林，這與政治或黨派政治無關，這是一個宗教問題。」Ahmad強調。
除了伊斯蘭黨，活躍於社群平台的伊斯蘭教意見領袖PU Syed也曾批評Billie Eilish、BLACKPINK等人在馬來西亞開演唱會沒有意義，並指出政府有必要阻止外國藝人進入馬來西亞。
「如果非穆斯林要娛樂，可到韓國或其他國家，但别在馬来西亞。」PU Syed在其Instagram頁面寫道。
新聞來源：
- No cross-dressing for male artistes, blackout dates on Islamic holidays among updated rules for Malaysia concerts（亞洲新聞台）
- PAS MP calls on Malaysian government to 'control' number of concerts by foreign artistes like Blackpink（亞洲新聞台）
- PAS calls on Muslims to oppose rock concerts（Free Malaysia Today）
- 反对BLACKPINK来马开唱 宗教司：非穆斯林要看出国看（亞洲電視新聞網）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。