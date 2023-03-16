宏都拉斯喊斷交因台灣拒絕增加金援，外交部：能力範圍內協助，不與中國金錢競逐

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日說明擬與中國建交的原因，係宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。外交部今日表示，宏國外長15日專訪的談話，並未完整反映雙方溝通實情。

雷依納指出，宏都拉斯要求台灣將每年的援助增加到1000萬美元，也試圖重新協商對宏國的債務，但談判未果。

我國外交部今日回應，表示自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。

外交部強調，我方與宏方的溝通努力從未間斷，對宏方的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意，在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意；惟絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。

根據雷依納，宏都拉斯去（2022）年支付了22億美元，今（2023）年必須再支付23億美元，以償還內外債務，這些債務總計為200億美元。而外媒推測，宏都拉斯轉向的原因可能與數週前卡蕬楚政府宣布，正在與中國商議興建水壩帕圖卡二號（Patuca II）有關，中國已經貸款給宏都拉斯約3億美元，協助興建帕圖卡三號水壩工程（Patuca III）。

《路透社》引述分析師，指出中國在該區域花費的金額不一定是台灣無法企及，美國智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）的亞洲與拉丁美洲項目（Asia and Latin America Program）負責人邁爾斯（Margaret Myers）指出，中國資助的專案與台灣提供的有所不同，台灣的外國發展資金往往用於技術和教育等領域，而中國更願意支援基礎設施專案，她指出，「如果你想要一個寫有你名字的專案，就去中國。」

根據我外交部，台灣與宏都拉斯合作項目非常多，近年雙方主要援助計劃以環境、公衛醫療、農業、教育和中小企業為主，今年1月台灣參與美國國際開發總署（USAID）協助宏都拉斯重建學校計畫，這是台美首次攜手推動三方合作計畫，美方提供3300萬美元（約台幣10億）執行，台灣也響應捐贈200萬美元（約台幣6100萬）。

外界質疑宏都拉斯擬與我斷交的時間點，是中國為報復總統蔡英文過境美國，外交部發言人劉永健表示，元首出訪是我國作為主權國家的基本權利，任何國家無權，也不該妄加論斷指點，目前政府各單位仍依照原行程安排。

至於外交危機是否令在台就學的宏都拉斯學生權益受損？外交部表示，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，強調我國與宏都拉斯的邦交「還未終止」。根據教育部，111學年宏都拉斯就讀台灣大專院校學生總共359人，其中104人領外交部提供獎學金。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 外交部一樓大廳展示邦交國國旗，宏都拉斯（右四）仍在其中。

中美洲邦交國強調對台灣支持不變

在宏都拉斯決定與中國建立外交關係後，台灣在中美洲的友邦貝里斯與瓜地馬拉15日重申其對台灣政府的聲援和支持。

瓜地馬拉外交部發表聲明，重申聲援和全力支持中華民國（台灣）政府，重申承認台灣是一個擁有民主價值的獨立國家。

瓜地馬拉外交部強調，「中華民國（台灣）是一個與我們保持良好政治外交關係和深厚友誼的國家」，對瓜地馬拉來說，中華民國（台灣）是唯一和真正的中國，瓜地馬拉與它有密切的歷史聯繫和兄弟情誼。

貝里斯外交部也重申，貝里斯承認台灣為一主權獨立的國家，兩國將基於共享價值、對國際法與民主及人權的尊重，持續強化雙邊關係。

2016年蔡英文政府上任後，我國接連在中美洲失去了3個邦交國，巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）與尼加拉瓜（2021），今日再與宏都拉斯斷交，我國在中美洲僅剩貝里斯、瓜地馬拉2個邦交國。

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核稿編輯：翁世航