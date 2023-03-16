宏都拉斯喊斷交因台灣拒絕增加金援，外交部：能力範圍內協助，不與中國金錢競逐
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根據外媒分析，中國在宏都拉斯花費的金額不一定是台灣無法企及，美國智庫學者指出，中國資助的專案與台灣提供的有所不同，台灣的外國發展資金往往用於技術和教育等領域，而中國更願意支援基礎設施專案，她指出，「如果你想要一個寫有你名字的專案，就去中國。」
宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日說明擬與中國建交的原因，係宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。外交部今日表示，宏國外長15日專訪的談話，並未完整反映雙方溝通實情。
雷依納指出，宏都拉斯要求台灣將每年的援助增加到1000萬美元，也試圖重新協商對宏國的債務，但談判未果。
我國外交部今日回應，表示自宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2022年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在能力範圍內協助宏國推動建設發展，同時一再提醒宏國注意中國的不實承諾。
外交部強調，我方與宏方的溝通努力從未間斷，對宏方的提議自始至終均積極回應，並本於最大善意，在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意；惟絕不會與中國進行金錢競逐，同時提醒宏國政府既已飽受債務問題困擾，切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。
根據雷依納，宏都拉斯去（2022）年支付了22億美元，今（2023）年必須再支付23億美元，以償還內外債務，這些債務總計為200億美元。而外媒推測，宏都拉斯轉向的原因可能與數週前卡蕬楚政府宣布，正在與中國商議興建水壩帕圖卡二號（Patuca II）有關，中國已經貸款給宏都拉斯約3億美元，協助興建帕圖卡三號水壩工程（Patuca III）。
《路透社》引述分析師，指出中國在該區域花費的金額不一定是台灣無法企及，美國智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）的亞洲與拉丁美洲項目（Asia and Latin America Program）負責人邁爾斯（Margaret Myers）指出，中國資助的專案與台灣提供的有所不同，台灣的外國發展資金往往用於技術和教育等領域，而中國更願意支援基礎設施專案，她指出，「如果你想要一個寫有你名字的專案，就去中國。」
根據我外交部，台灣與宏都拉斯合作項目非常多，近年雙方主要援助計劃以環境、公衛醫療、農業、教育和中小企業為主，今年1月台灣參與美國國際開發總署（USAID）協助宏都拉斯重建學校計畫，這是台美首次攜手推動三方合作計畫，美方提供3300萬美元（約台幣10億）執行，台灣也響應捐贈200萬美元（約台幣6100萬）。
外界質疑宏都拉斯擬與我斷交的時間點，是中國為報復總統蔡英文過境美國，外交部發言人劉永健表示，元首出訪是我國作為主權國家的基本權利，任何國家無權，也不該妄加論斷指點，目前政府各單位仍依照原行程安排。
至於外交危機是否令在台就學的宏都拉斯學生權益受損？外交部表示，對於兩國關係出現警訊，迄今仍努力維持邦誼，盡最大努力爭取，強調我國與宏都拉斯的邦交「還未終止」。根據教育部，111學年宏都拉斯就讀台灣大專院校學生總共359人，其中104人領外交部提供獎學金。
中美洲邦交國強調對台灣支持不變
在宏都拉斯決定與中國建立外交關係後，台灣在中美洲的友邦貝里斯與瓜地馬拉15日重申其對台灣政府的聲援和支持。
瓜地馬拉外交部發表聲明，重申聲援和全力支持中華民國（台灣）政府，重申承認台灣是一個擁有民主價值的獨立國家。
瓜地馬拉外交部強調，「中華民國（台灣）是一個與我們保持良好政治外交關係和深厚友誼的國家」，對瓜地馬拉來說，中華民國（台灣）是唯一和真正的中國，瓜地馬拉與它有密切的歷史聯繫和兄弟情誼。
貝里斯外交部也重申，貝里斯承認台灣為一主權獨立的國家，兩國將基於共享價值、對國際法與民主及人權的尊重，持續強化雙邊關係。
2016年蔡英文政府上任後，我國接連在中美洲失去了3個邦交國，巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）與尼加拉瓜（2021），今日再與宏都拉斯斷交，我國在中美洲僅剩貝里斯、瓜地馬拉2個邦交國。
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核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
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