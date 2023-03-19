諾貝爾文學獎亞歷塞維奇五部作品：爬梳蘇維埃社會集體傷痕時，懷疑眼前光景是過去還是未來
我們想讓你知道的是
對照黨國思想教育向人民描繪幸福而偉大的藍圖，用榮耀獎章表揚個人為集體犧牲，透過宣傳與社會監控來捍衛腐敗的權力中樞，亞歷塞維奇專注爬梳蘇維埃社會的集體傷痕，所謂赤色烏托邦的故事。
文：陶曉嫚
我著迷於俄語經典文學，它們在陳述人性時對痛苦進行深沉的反思，常令我好奇為何斯拉夫人如此理解痛苦？為了深入這個謎團，近年來陸續閱讀了白俄羅斯混血烏克蘭裔的記者、2015年諾貝爾文學獎得主斯維拉娜・亞歷塞維奇 （Алексиевич С. А）的五部作品：《我還是想你，媽媽》、《戰爭沒有女人的臉》、《鋅皮娃娃兵》、《二手時代》與最後終卷的《車諾比的聲音》。
亞歷塞維奇生於1946年第二次世界大戰後，身為蘇聯附庸國白俄羅斯與烏克蘭的後代，她從小待在因戰爭而失去父親、丈夫、兄弟而挑起家計的女性身邊，聽她們在一日勞動結束後的夜幕下訴說自己的故事。
對照黨國思想教育向人民描繪幸福而偉大的藍圖，用榮耀獎章表揚個人為集體犧牲，透過宣傳與社會監控來捍衛腐敗的權力中樞，亞歷塞維奇專注爬梳蘇維埃社會的集體傷痕，所謂赤色烏托邦的故事。
亞歷塞維奇的寫作特色與赤色烏托邦五部曲
從第二次世界大戰對抗希特勒（Adolf Hitler）的衛國戰爭開始，亞歷塞維奇大量採訪了當時身為兒童或遺腹子的世代，集結成《我還是想你，媽媽》。
由於二戰大量動員蘇聯男性人口，俄共鼓吹女性投入勞動生產力的行列，除了開耕耘機還要開飛機，招募大量女性投入前線或是補給線，然而二戰結束後，女性若公開自己的從軍紀錄反而會被貼上「不守婦道」、「性關係混亂」的標籤，甚至因此被家人逐出家門，導致蘇聯女性對戰爭禁聲，俄共對二戰的官方詮釋也完全抽離了真實的女性觀點，亞歷塞維奇鍥而不捨去聯絡尋找當時從軍或服務軍伍的女性，整理出第一手的見證《戰爭沒有女人的臉》，補完這群被正史刻意排除的族群。
戰爭的苦難並不只來自被侵略，侵略者轄下的人民也飽受摧殘。1979年蘇聯入侵阿富汗的十年戰役、被徵兵的十幾到二十幾歲的斯拉夫青年與他們的家人、戀人、同袍如何去敘述一場在異國邊疆發生的戰爭。
軍紀渙散、物資缺乏、被迫放棄道德感交織在生死一瞬間，許多年輕人最後被裝進鋅皮棺材內送回家鄉，沒死的人也飽受創商。但因為戰爭失利，讓蘇聯當局封鎖資訊，甚至不願意使用過往慣用的「表揚功勳」手段去慰勉陣亡戰士與遺族，亞歷塞維奇以《鋅皮娃娃兵》呈現民間對這一場戰爭的體感與觀感。
到了《二手時代》，眾人見證蘇聯共產政權的統治與垮台，以及他們如何為自由犧牲，卻不明白自由到底是怎麼一回事。從以上四本書建構起對舊蘇聯體制、列國從屬地位與民族性的理解後，就更容易進入《車諾比的聲音》之中。
被見證人比喻為戰爭的車諾比核災
位於烏克蘭邊境、與白俄羅斯接壤的車諾比核電廠在1986年4月26日的爆炸事故。
這場二十世紀影響規模最廣的科技災害，輻射塵隨風吹至鄰近的村莊與集體農場，隨著降雨流入河川和地下。事發當時白俄羅斯人口約一千萬人，共有185座村莊鄉鎮遭廢棄，70座因輻射汙染過於嚴重遭永久掩埋，過去白俄羅斯共有四分之一人口在戰爭中罹難，1986年後則有五分之一的白俄羅斯人居住在輻射汙染區，國民平均餘命降低為六十歲。
核災是怎麼回事？亞歷塞維奇透過大量訪談，以當事人獨白的形式一塊一塊拼湊出巨大歷史事件的樣貌。在《車諾比的聲音》裡，她的採訪對象包含電廠附近居民、殉職消防員的遺孀、被徵召除汙掩埋村莊的士兵與後備軍人、撲殺居民遺留動物的獵人、醫護人員、共產黨官員、物理學家、農學博士、車諾比文物博物館的館長、自願返鄉者、汙染區教師、因核災失親或患病的兒童青少年等人。
附近居民回憶爆炸發生當天，夜空中竄起淡藍色的火柱，火焰的色彩隨著風向、氣候與天色變換，簡直像五一勞動節的煙火秀，引來大批民眾前來圍觀……消防隊員沒有任何輻射防護裝備就開始滅火，之後紛紛因多重器官衰竭全身潰爛身亡……駕駛運輸機在反應爐上方空投物資的飛行員、封存電廠的軍人在無訓練也缺裝備的情況下被動員，逃不過死亡或二級以上傷殘的命運……核工所長與物理學家的電話遭監聽，他們一對外提到車諾比就遭斷線，好不容易接上有決定權的政治人物，卻被謊言搪塞，並且被威脅革職、開除黨籍或有殺身之禍……
俄共官員表示要為了避免群眾恐慌，他必須做出「正確的決定」，封鎖消息，照常舉辦五一勞動節遊行、延遲對應輻射污染的衛教常識……民眾被政府通知疏散三天，不准攜帶寵物與過多的行李，離開家園後才驚覺暫時疏散是謊言，他們再也回不去，軍隊與警察拉起防線並推平屋子花園農地掩埋……森林、農村、集體農場裡遺留下來的動物要全面撲殺，軍隊雇用獵人殺死舉目所見的貓狗豬雞牛羊馬鹿狐狸野豬……為了除汙，居民遺留下來的房屋、家具與土地都要全部刨起，與奄奄一息的動物推進大坑裡埋起來，後備軍人每一晚都狂灌伏特加，唯有把自己灌醉才能繼續執行任務……
一開始輻射塵像油亮的金屬蓋在農地上，下雨後河流水塘變成紅色或黃褐色，一段時間之後便無色無味，春天的野花開滿大地、枝頭上果實累累，但一切都毒到不能碰……被徵召去除汙的父親將身上的裝備全部打包丟棄，唯獨留下一頂船型帽，因為他的兒子非常喜歡那頂帽子，總是把它戴在頭上，不出幾年他的兒子罹患腦癌去世，這名父親不曉得兒子的病和輻射的關聯性，因為他連自己身上殘餘的輻射劑量報告都無法調閱，上級告知每一名返鄉的後備軍人「都在安全值域內」……小孩子在公車上不願意讓座，被成年人教育「這樣你老了之後沒有人會讓座給你」時，孩子回應「我們不會老，因為我們活不久」……
Tags：
【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。