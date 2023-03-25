2023/03/25,
訃聞

從賣油轉賣小籠包而名揚國際，鼎泰豐創辦人楊秉彝辭世享壽96歲

從賣油轉賣小籠包而名揚國際，鼎泰豐創辦人楊秉彝辭世享壽96歲
Photo Credit: 鼎泰豐官方網站

我們想讓你知道的是

到了1972年罐裝沙拉油問世，油行生意一落千丈，楊秉彜夫婦接受「復興園」唐老闆的建議，把原本賣油的店面改成一半賣油，一半賣小籠包。而「鼎泰豐」的小籠包在毫無宣傳之下，客人吃過皆讚不絕口，口碑傳播下生意極佳。

鼎泰豐今（24）日證實，創辦人楊秉彜已經在日前安詳辭世，享耆壽96歲。家屬盼低調辦理治喪事宜。公司經營部分，楊秉彜已在於1995年交棒兒子楊紀華。

鼎泰豐曾爲《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，在1996年起於日本、美國、中國大陸、香港、新加坡、泰國、印尼、韓國、馬來西亞、澳洲、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、英國陸續設有160多家餐廳。

從賣油到賣小籠包

根據鼎泰豐官網，楊秉彜出生於1927年的中國山西省，1948年的夏天，21歲的楊秉彜在國共內戰時期，毅然決然地坐上「花蓮號」，從上海漂洋過海地來到了台灣闖蕩，並找到了臺灣的舅舅。在舅媽的協助之下，楊秉彜得到他在臺灣的第一份工作，是在「恆泰豐」擔任送貨員。

2年後，由於工作勤快，為人忠厚老實，老闆便開始讓他負責看帳和管理店內進出貨的工作。28歲時與同樣在「恆泰豐」工作的賴盆妹結婚。婚後繼續在油行工作了好幾年年，直到老闆因為轉投資失誤，使得「恆泰豐」受到牽累，一蹶不振，最後油行被迫解散，夫婦兩人離開，當時楊秉彜31歲。

在1958年，楊秉彜決定自行創業，開設鼎泰豐油行，楊秉彜認為自己是向「鼎美油行」批的油，而自己又出身於「恆泰豐」，就取名為「鼎泰豐」，算是感念「恆泰豐」老闆夫婦對他的恩情，也於此構成了「鼎泰豐」的雛型。

楊秉彜憑著以前在「恆泰豐」油行建立的人脈和良好商譽，「鼎泰豐」油行的業務很快就上了軌道，累積了一點積蓄後，夫妻兩人在信義路上買下了一個店面，把油行遷到這裡，就是鼎泰豐信義本店現址。

到了1972年罐裝沙拉油問世，民眾對於購買油品的習慣有了全新的改變，卻也因此「鼎泰豐」油行的生意受到前所未見的衝擊，生意越來越差，楊秉彜夫婦日夜愁眉苦臉，然而就在他們以為這是他們事業的盡頭時，卻沒想到這次事件成為「鼎泰豐」轉型的契機。

楊秉彜夫婦接受「復興園」唐老闆的建議，把原本賣油的店面改成一半賣油，一半賣小籠包。而「鼎泰豐」的小籠包在毫無宣傳之下，憑著真材實料，客人吃過皆讚不絕口，口碑傳播下生意極佳。就這樣「鼎泰豐」結束油行的營運，正式經營起小籠包與麵點的生意，而「鼎泰豐」成為國際品牌的傳奇故事也就此展開。

鼎泰豐目前在中和建立中央廚房，餃子、燒賣皆在中央廚房內統一製作和配送。一項產品從原料處理、擀皮、成型、完成，計算出每一個步驟所需要花的時間，對每一個流程做控管，並設有每15分鐘負責抽查。鼎泰豐已穩定的品質和良好的服務聞名，台灣的門市經常都要排隊才能用餐，而海外的門市目前也已經開了超過160家。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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