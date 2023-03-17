TNL+ 2023/03/17,
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日本網紅參議員「加西」曠職七個月慘遭國會除名，這種惡搞系政治家為何出線？

日本網紅參議員「加西」曠職七個月慘遭國會除名，這種惡搞系政治家為何出線？
日本參議院議場｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

參議員加西自從2022年7月當選以來，因為一次都沒有進過國會，長年滯留在國外，因此屢屢遭到參議院發文要求登堂。結果加西始終置之不理，終於惹毛了一班國會議員，在先前對其懲處必須要回來日本並在國會當眾道歉。原先加西表示「有意」回日本，並在3月8日道歉，然而他最終還是爽約，如今遭到國會正式除名。

從未進國會的議員遭到除名

「加西議員除名！」，3月15日的早上，日本參議院召開一場相當罕見的懲罰委員會，會中參議院議長尾辻秀久高聲朗讀參議院議員「加西」的懲處案。現年51歲、本名東谷義和的參議院議員加西，正式被日本國會殿堂除名，即刻生效後，他的參議員姓名牌也立刻被撤走。

該懲處案中，多達235票議員投票，壓倒性地贊成加西被除名，只有跟他同黨的議員濱田聰投下1票反對票。加西遭到除名後，也成為日本國會72年來再度出現被除名的案例，加西成為史上第三人，而他遭到除名的理由也很特殊——長期曠職，同樣也是日本國會首見。

參議員加西自從2022年7月當選以來，因為一次都沒有進過國會，長年滯留在國外，因此屢屢遭到參議院發文要求登堂。結果加西始終置之不理，終於惹毛了一班國會議員，在先前對其懲處必須要回來日本並在國會當眾道歉。原先加西表示「有意」回日本，並在3月8日道歉，然而他最終還是爽約，如今遭到國會正式除名。

加西被除名後，其所屬的政黨「政治家女子48黨」的黨魁大津綾香，也在自己的推特上鼓勵加西，公開其參議員辦公室被撤離前最後的樣貌，並稱「加西辛苦了！」想不到這舉動遭來網友們批評，稱「一次國會都沒進過是在辛苦什麼？」、「請把他的議員薪水給繳回去！」等，而加西為何滯留不歸，又為何陰錯陽差選上國會議員，其實自始至終，可能都是場政治鬧劇。

從工廠起家的關西企業家

來自日本關西地區的東谷義和，家中本身父親是老師，不過從小東谷就相當好動，考上大學後因為沉迷開車兜風，大學畢業後沒多久就在大阪開設車用板金工廠與代理高級車的店。同時他也因緣際會因車結識一些藝人，加上自己個性海派，不久就結識了一班藝人朋友。

1990年代中期，東谷開始來東京發展，並靠著在關西時代的人脈持續開疆闢土，開高級車的代理店外，也經營酒吧，收入有聲有色。在認識愈來愈多藝人的情況下，2000年代中期，東谷開始把經營觸角伸到藝人經紀，結交更多人脈。2010年代中後期，他也開設了自己的服飾品牌，不少知名藝人都幫他的品牌當過模特兒。

然而，東谷在聲勢如日中天的時候，也染上了賭癮。常常一豪擲就是上千萬日幣。更糟糕的是，為了還賭債，他也開始跟其他藝人借錢，借了錢之後又去豪賭，搞到自己名聲開始敗壞，最後一度欠超過三億日幣。他後來也坦承「自己已經從賭博成癮症下回不去了」，讓不少藝人與朋友開始保持距離。

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