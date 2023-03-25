【小說】柳美里《JR上野站公園口》選摘：五十年過去了，我們只能在這個公園裡過一天算一天

文：柳美里

走出JR上野站公園口的驗票口，順著人行道走向道路對面，路邊有個銀杏樹壇，每天從早到晚都有許多流浪漢盤踞在那兒。

坐在那個位置上，我總覺得自己像個父母早逝的孤兒。但事實上，我的父母都活到九十多歲才去世，他們一輩子都沒離開過福島縣相馬郡八澤村，而且幾乎每隔兩年就生一個小孩，總共生了七個孩子。昭和八年生了我之後，又連續生下長女春子、次女富貴子、次子英男、三女直子、四女美智子、三子勝男、四子正男。排行最後的正男跟我相差十四歲，雖說是我弟弟，感覺就像自己的兒子。

然而，歲月流逝。

我獨自坐在這兒，逐漸老去——。

在這兒打個盹兒，我並沒睡熟，嘴裡卻發出疲憊的鼾聲，偶爾睜開眼，看到縱橫交錯的銀杏樹葉來回搖曳，映在地面的樹影像一張大網，心底不禁升起一種前途渺茫的徬徨。我在這裡，在這個公園裡，已經滯留很久了——。

「哎，算了。」

貌似正在睡覺的男人突然口齒清晰地說出這句話，一縷白煙從他的嘴巴和鼻孔裡升起，夾在右手中指和食指之間的菸蒂已經快要燒到皮膚。男人頭上戴一頂粗呢鴨舌帽，多年的汗漬和汙垢已把帽子弄得很髒，幾乎看不出原來的顏色。他身上穿一件格子條紋外套，腳上套著褐色皮靴，看起來頗像外國獵人的裝扮。

路上車輛沿著山下通的坡道朝著鶯谷方向駛去——，交通號誌的綠燈亮了，視障者的有聲號誌不斷發出嗶嗶嗶的指示音，人群從上野站公園口出來後，繼續越過人行道走向道路對面。

男人把上身傾向前方，專注地盯著那些穿過人行道之後經過自己面前的行人。他們都是有家可歸的人，服裝整潔，打扮得體。他瞪著那些人，像要給自己的視線找到歸宿似的——，半晌，他把一支菸塞進嘴裡，那隻手彷彿筋疲力竭似地顫抖著。他嘴邊長滿鬍渣，大部分都已變白。吸了一口菸，男人用力嘆口氣，決定不再胡思亂想，舉起蒼老的手掌把菸蒂扔向地面，然後用褪色的皮靴腳尖踩熄了菸蒂的火苗。

旁邊有個男人也在睡覺，那人的兩腿之間夾著一個容量九十公升的半透明垃圾袋，裡面塞滿撿來的鋁罐……。

除了他們之外，還有個女人也趴在自己身邊的深紅背包上，她把白髮用橡皮圈束成髮髻，兩隻手臂交疊著枕在腦袋下面。

這些流浪漢都是陌生面孔，人數也比從前變少了。

泡沫經濟破滅之後，公園裡曾經到處都是防水布搭建的「小屋」，除了遊步道和設施之外，整個公園幾乎看不到空地或草地——。

不過，每次有皇室成員來參觀博物館或美術館的時候，公園管理處都會事先進行特別掃除行動，叫做「上山打獵」，不但規定流浪漢拆除帳篷，還把大家趕出公園。等到天黑之後，我們回到自己原先的地盤，卻看到地上豎起看板，上面寫著：「草地正在進行保養，請勿踏入」。所以現在公園裡能讓流浪漢搭建小屋的地方越來越少了。

上野恩賜公園裡的流浪漢大多來自東北地方。

這裡是北國的玄關——，從前高度經濟成長期的時候，東北地方的年輕人出來打工或集體就職，都是搭乘常磐線或東北本線的夜車。上野車站是他們到達東京後的第一個車站。到了中元節或年底回家探親時，我們又背著大到不能再大的行李爬上火車，上車的地點也是上野車站。

歲月流逝，五十年過去了，流浪漢的父母兄弟早已亡故，老家也回不去了，我們只能在這個公園裡過一天算一天……。

銀杏樹壇的周圍有一圈水泥矮牆，坐在這道矮牆上的流浪漢，通常都在打瞌睡，要不然就是在吃東西。

一個頭戴深藍色棒球帽的男人正在吃便當，他把帽緣壓得很低，上身穿一件土黃色襯衣，下面配一條黑長褲，膝上擺著一個便利商店的便當 ……。

我們倒是從來都不用擔心食物。

上野有很多歷史悠久的餐廳，店家之間早有默契，大多數店家每天打烊後都不鎖後門，還把賣剩的熟菜分成小包，裝在乾淨的塑膠袋裡，跟廚餘垃圾分開放置在不同的架子上。便利商店也會把過了賞味期的便當、三明治、點心等集中放在垃圾場。流浪漢只要趕在回收車到達之前去拿，想拿多少就拿多少，完全沒問題。天氣較暖的時候，這些剩餘食品必須當天吃完，若是剛好天氣寒冷的話，就可以存放幾天，想吃的時候用小瓦斯爐熱一下就行了。

每星期三和星期天的晚上，東京文化會館會送咖哩飯給我們吃，星期五和星期六則分別有「地球末日耶路撒冷教會」和「仁愛傳教修女會」提供的免費餐點。「仁愛傳教會」是德蕾沙修女的相關組織，「耶路撒冷教會」則是韓國人組成的團體。會場四周總是插滿旗幟，上面寫著：「懺悔吧，天國已近」。會場裡有個長髮女孩一面彈吉他一面頌唱聖歌，燙著小捲短髮的歐巴桑手拿湯勺，不斷攪動大鍋裡的菜餚——。

人多的時候還會出現超長的隊伍，等候發放餐點的流浪漢甚至多達五百人，因為有很多人特地從新宿、池袋、淺草等地趕來湊熱鬧。等到頌唱聖歌、講道等活動結束後，主辦單位便開始發放食物，餐點內容包括碗裡裝著熱炒辣白菜、火腿、乳酪、香腸的蓋飯，或是納豆拌飯配炒麵、土司麵包配咖啡……讚美主！讚美主！讚美我主聖名！哈利路亞哈利路亞……。

「肚子好餓。」

「喔？妳要去吃嗎？」

「不要。」

「那媽媽去吃囉。」

「喔，呵呵。」

一個五歲左右的女孩一邊走一邊歪著腦袋抬眼看著母親說。她身上穿一件粉色短袖洋裝，顏色很像櫻花的花瓣；母親看起來像是從事特種行業的女人，身上穿著豹皮花紋的洋裝，襯著她凹凸有致的身材。