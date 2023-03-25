【小說】柳美里《JR上野站公園口》選摘：五十年過去了，我們只能在這個公園裡過一天算一天
我們想讓你知道的是
透過主角之眼，來經歷東京日常，體會底層人們生命的各種私密細節與真實感受。生命磨耗、意外傷痛、貧富差距和種種社會限制，如何圍繞這宛如幽靈存在般的人生盤旋，那些記憶中看似美麗、優雅的時刻實則遙不可及。
文：柳美里
走出JR上野站公園口的驗票口，順著人行道走向道路對面，路邊有個銀杏樹壇，每天從早到晚都有許多流浪漢盤踞在那兒。
坐在那個位置上，我總覺得自己像個父母早逝的孤兒。但事實上，我的父母都活到九十多歲才去世，他們一輩子都沒離開過福島縣相馬郡八澤村，而且幾乎每隔兩年就生一個小孩，總共生了七個孩子。昭和八年生了我之後，又連續生下長女春子、次女富貴子、次子英男、三女直子、四女美智子、三子勝男、四子正男。排行最後的正男跟我相差十四歲，雖說是我弟弟，感覺就像自己的兒子。
然而，歲月流逝。
我獨自坐在這兒，逐漸老去——。
在這兒打個盹兒，我並沒睡熟，嘴裡卻發出疲憊的鼾聲，偶爾睜開眼，看到縱橫交錯的銀杏樹葉來回搖曳，映在地面的樹影像一張大網，心底不禁升起一種前途渺茫的徬徨。我在這裡，在這個公園裡，已經滯留很久了——。
「哎，算了。」
貌似正在睡覺的男人突然口齒清晰地說出這句話，一縷白煙從他的嘴巴和鼻孔裡升起，夾在右手中指和食指之間的菸蒂已經快要燒到皮膚。男人頭上戴一頂粗呢鴨舌帽，多年的汗漬和汙垢已把帽子弄得很髒，幾乎看不出原來的顏色。他身上穿一件格子條紋外套，腳上套著褐色皮靴，看起來頗像外國獵人的裝扮。
路上車輛沿著山下通的坡道朝著鶯谷方向駛去——，交通號誌的綠燈亮了，視障者的有聲號誌不斷發出嗶嗶嗶的指示音，人群從上野站公園口出來後，繼續越過人行道走向道路對面。
男人把上身傾向前方，專注地盯著那些穿過人行道之後經過自己面前的行人。他們都是有家可歸的人，服裝整潔，打扮得體。他瞪著那些人，像要給自己的視線找到歸宿似的——，半晌，他把一支菸塞進嘴裡，那隻手彷彿筋疲力竭似地顫抖著。他嘴邊長滿鬍渣，大部分都已變白。吸了一口菸，男人用力嘆口氣，決定不再胡思亂想，舉起蒼老的手掌把菸蒂扔向地面，然後用褪色的皮靴腳尖踩熄了菸蒂的火苗。
旁邊有個男人也在睡覺，那人的兩腿之間夾著一個容量九十公升的半透明垃圾袋，裡面塞滿撿來的鋁罐……。
除了他們之外，還有個女人也趴在自己身邊的深紅背包上，她把白髮用橡皮圈束成髮髻，兩隻手臂交疊著枕在腦袋下面。
這些流浪漢都是陌生面孔，人數也比從前變少了。
泡沫經濟破滅之後，公園裡曾經到處都是防水布搭建的「小屋」，除了遊步道和設施之外，整個公園幾乎看不到空地或草地——。
不過，每次有皇室成員來參觀博物館或美術館的時候，公園管理處都會事先進行特別掃除行動，叫做「上山打獵」，不但規定流浪漢拆除帳篷，還把大家趕出公園。等到天黑之後，我們回到自己原先的地盤，卻看到地上豎起看板，上面寫著：「草地正在進行保養，請勿踏入」。所以現在公園裡能讓流浪漢搭建小屋的地方越來越少了。
上野恩賜公園裡的流浪漢大多來自東北地方。
這裡是北國的玄關——，從前高度經濟成長期的時候，東北地方的年輕人出來打工或集體就職，都是搭乘常磐線或東北本線的夜車。上野車站是他們到達東京後的第一個車站。到了中元節或年底回家探親時，我們又背著大到不能再大的行李爬上火車，上車的地點也是上野車站。
歲月流逝，五十年過去了，流浪漢的父母兄弟早已亡故，老家也回不去了，我們只能在這個公園裡過一天算一天……。
銀杏樹壇的周圍有一圈水泥矮牆，坐在這道矮牆上的流浪漢，通常都在打瞌睡，要不然就是在吃東西。
一個頭戴深藍色棒球帽的男人正在吃便當，他把帽緣壓得很低，上身穿一件土黃色襯衣，下面配一條黑長褲，膝上擺著一個便利商店的便當 ……。
我們倒是從來都不用擔心食物。
上野有很多歷史悠久的餐廳，店家之間早有默契，大多數店家每天打烊後都不鎖後門，還把賣剩的熟菜分成小包，裝在乾淨的塑膠袋裡，跟廚餘垃圾分開放置在不同的架子上。便利商店也會把過了賞味期的便當、三明治、點心等集中放在垃圾場。流浪漢只要趕在回收車到達之前去拿，想拿多少就拿多少，完全沒問題。天氣較暖的時候，這些剩餘食品必須當天吃完，若是剛好天氣寒冷的話，就可以存放幾天，想吃的時候用小瓦斯爐熱一下就行了。
每星期三和星期天的晚上，東京文化會館會送咖哩飯給我們吃，星期五和星期六則分別有「地球末日耶路撒冷教會」和「仁愛傳教修女會」提供的免費餐點。「仁愛傳教會」是德蕾沙修女的相關組織，「耶路撒冷教會」則是韓國人組成的團體。會場四周總是插滿旗幟，上面寫著：「懺悔吧，天國已近」。會場裡有個長髮女孩一面彈吉他一面頌唱聖歌，燙著小捲短髮的歐巴桑手拿湯勺，不斷攪動大鍋裡的菜餚——。
人多的時候還會出現超長的隊伍，等候發放餐點的流浪漢甚至多達五百人，因為有很多人特地從新宿、池袋、淺草等地趕來湊熱鬧。等到頌唱聖歌、講道等活動結束後，主辦單位便開始發放食物，餐點內容包括碗裡裝著熱炒辣白菜、火腿、乳酪、香腸的蓋飯，或是納豆拌飯配炒麵、土司麵包配咖啡……讚美主！讚美主！讚美我主聖名！哈利路亞哈利路亞……。
「肚子好餓。」
「喔？妳要去吃嗎？」
「不要。」
「那媽媽去吃囉。」
「喔，呵呵。」
一個五歲左右的女孩一邊走一邊歪著腦袋抬眼看著母親說。她身上穿一件粉色短袖洋裝，顏色很像櫻花的花瓣；母親看起來像是從事特種行業的女人，身上穿著豹皮花紋的洋裝，襯著她凹凸有致的身材。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。