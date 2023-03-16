普發現金6000元5大領取方式一次看：3/22起開放登記，三讀後5天匯進戶頭

行政院院會今（16）日開會討論疫後特別預算普發現金的方式，並於會後記者會上公布5大領取方式，本國國民、具有居留許可及永久居留等資格的外國國民都可領取，除了線上登記直接入帳外，還能在ATM或郵局直接領現。

雖然3800億元的疫後特別預算案尚未在立法院三讀通過，但行政院長陳建仁今日在行政院會中裁示，行政院政委兼代理發言人羅秉成轉述，立法院長游錫堃今日下午會就此案召集朝野協商，希望朝野黨團取得共識、加速通過特別預算。同時，也在普發現金6000元通過之前，就要求相關部會提早整備、做好規劃，預算一通過就以最快的速度普發現金。

財政部國庫署長蕭家旗說明，本次符合資格的領取對象包括5大類，分別為國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留證的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可者，最後是政府機關因公派駐國外人員，與其具有我國國籍的眷屬。

領取的方式共有5種，分別是登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳和特定偏鄉造冊發放。羅秉成轉述陳建仁說法，政府規劃多元分流方式方便民眾領取，請財政部和有關部會緊鑼密鼓做好準備工作。

Photo Credit：行政院

登記入帳3月22日起分流登記

如何透過登記入帳的方式領取6000元？數位發展部次長李懷仁說明，數位部針對過去兒童防疫家庭津貼的系統擴充開發，6000元登記入帳系統將於3月22日8時起開始線上登記，民眾免出門、不用插卡、步驟簡單，只要在普發現金官網「6000.gov.tw」點選「登記入帳」，就可以進入登記流程。

登記分為兩種，李懷仁表示，若為本人領取，只需要在資料登記欄輸入身分證字號、銀行帳戶（金融機構代號及帳號）、健保卡號，輸入的一定要是本人的銀行帳號，系統會做事後檢核，如果帳戶非本人的話交易不會成功。

若12歲以下兒童要領取，可由父母或法定監護人代領，其中，身分證字號、銀行帳戶填代領者的資料，健保卡號填小孩的。

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另外考量系統會有流量尖峰時間，李懷仁指出，3月22日至26日會採用分流機制，用身分證、居留證尾數分流，每日2個尾數，待財政部抽籤後就會對外公布。他也提醒如果民眾在系統中無法進到登記畫面，可以耐心等待、不要關掉瀏覽器，輪到的時候就會自動轉換頁面。而從3月28日開始，系統會開啟查詢功能，讓民眾檢查登記結果是否正確，如果民眾發現查不到資料就代表資料錯誤，重新登記即可。

李懷仁表示，不管是本人領取還是代為領取都是2步驟完成，呼籲民眾送件之前確認資料正確無誤，完成以後會做資料檢核。目前特別預算還沒有通過，待三讀總統公布預算生效後第5個營業日將陸續入帳。

ATM認明「普發現金」貼紙領現

蕭家旗表示，民眾也能選擇到指定金融機構的ATM實體提款機領取。只要攜帶本人或代領人提款卡，及其身分證字號或居留證號，還有發放對象（本人）的健保卡號，前往台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐、台企、國泰、台新、中信、郵局等指定實體ATM，認明機台上「全民共享普發現金」的貼紙，即可依照程序領取。

領現的手續費都是由政府編列預算支應，蕭家旗強調，每個民眾都會拿到完整的6000元。

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郵局領現需帶健保卡

除了ATM外，民眾可於營業時段到郵局儲匯櫃檯領取，必須攜帶健保卡、身分證或居留證，若委託他人領取，受託人要攜帶證件，確認資格和對金額無誤後簽收6000元。

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領津貼、年金者直接入帳

蕭家旗指出，直接入帳是針對目前例行領有政府津貼或年金的特定對象，不用登記就會直接造冊、匯入帳戶。包含勞保年金、職保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月退休金、身心障礙生活補助、安置兒少、政府因公派外人員及眷屬、中低收入老人生活津貼都包含在內，等到預算案三讀公布後，就於5個工作日入帳，若沒有入帳可以再循其他管道領取。

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特定偏鄉造冊發放

屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉，因為沒有ATM，所以會由當地派出所協助造冊領取。內政部次長吳堂安指出，這3個偏鄉會由內政部警政單位協調發放，總共有7個轄區派出所，受理3處偏鄉的民眾登記領取，造冊登記時間會排在3月20日，共有6個工作天，民眾可就近到派出所登記，警察會協助登錄造冊。

目前疫後特別預算尚未三讀通過，行政院只是協助加快領取手續，因此在3月22日開始登記後，還需等到三讀後5個工作天才會陸續領到普發現金的6000元。至於特別預算何時會三讀通過，《中央社》報導指出，陳建仁昨（15）日宴請民進黨立委，與會委員指出希望24日立法院會可以表決，如果表決順利通過的話，或許能在4月發放現金。

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核稿編輯：翁世航