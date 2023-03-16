ChatGPT vs 專業翻譯：質量相若，效率千倍，成本十萬分之一
我們想讓你知道的是
我完全沒有專業翻譯員開天殺價的意思，他們的確需要花大量時間和精力，然而一本書帶給我的收入只有幾萬港元，平均每字收入不到0.4港元（1.5台幣），就算我分毫不要全用作翻譯，也遠遠負擔不起市場價。客觀結果是，世界上的絕大部分作品，都沒有獲翻譯的福分，而AI馬上要改變這一點。
約一年前，我在台北萬華區的木咖cafe跟許明恩聊天，他問到對區塊勢進一步發展的意見。我的看法是區塊勢以個人品牌與價值主導，無論是增加寫手還是接受業配都不合適，建議明恩把文章翻譯成英語，發展海外市場。那是既能保持自媒體的純粹，又能增加一個全新發展維度的「低掛果實」。
自視過高固然不該，但妄自菲薄亦不見得好，台港總是滿足於舶來品，看好萊塢電影，讀翻譯書，有時會低估了自身作品的質量和價值。其實兩地不少優秀作品，只是被文化、語言壁壘、市場慣性和銷售通路等因素限制，才被侷限於本地市場。區塊勢便是一例，其文章質量已經處於世界水平，放到英語市場毫不遜色，只是為了專注才一直活在巴別塔。
我雖然及不上明恩，但畢竟也是個認真耕耘的文字工作者，早就想翻譯自己的作品，可惜多年未能成事。然而，最近ChatGPT終於讓我扚起心肝，實現多年願望。即日起，我已經做到接近同步發表每週文章的英文版：〈ChatGPTvs Professional Translation: Comparable quality, a thousand times more efficient, and one-hundred-thousandth the cost〉。
Google、DeepL與ChatGPT大比併
AI翻譯毫不新鮮，運作多年的Google Translate早已相當不俗，而專注於翻譯的DeepL則更勝一籌。但我一直還沒利用AI翻譯作品，除了因為懶惰成性，那總是差一點點的質量，才是讓我卻步的主因。
ChatGPT的關注度已經夠高，我不想進一步神化它，事實上AI以至其他科技的發展都是慢慢積累，就算真的有一個爆發點，也不是ChatGPT一蹴而就，而是AI技術持續改善到剛超過臨界點的結果。
Google Translate、DeepL 和ChatGPT翻譯普通文句的質量大同小異，比較的意義不大，因此我選了一些帶廣東話和潮語，難度特別高的段落，去說明三者的差異。
左膠的自省：NFT 書難以理解，是因為沒能打破「魚蛋論」定律
跟作家朋友 Alice 電郵拜年，雙方道賀也閒聊，自然地聊到 NFT 書。Alice 說「弱弱一問，咁買 NFT 書得到嘅係咪即係個唔同款嘅封面……」
這句話非同小可。首先，「弱弱一問」等同此地無銀，當一個問題真的很弱，提問者才不會加上這個前言。ckxpress.com
Zuojiao’s introspection: NFT books are difficult to understand because they failed to break the law of “fish egg theory”
Emailed New Year’s greetings with writer friend Alice, both congratulated and chatted, and naturally talked about NFT books. Alice said, “A weak question, so what you get when you buy an NFT book is a cover of a different style…”
This sentence is no small matter. First of all, “weak and weak question” means that there is no money here. When a question is really weak, the questioner will not add this preface.Google Translate
Left glue’s introspection: NFT books are difficult to understand because they fail to break the law of “fish egg theory“
When I emailed Alice, a writer friend, to congratulate her and chat, I naturally talked about NFT books. Alice said, “I’m sorry, but the NFT book I bought is a different cover ……”.
This is a very important statement. First of all, “weak question” is the same as having no money here. When a question is really weak, the questioner will not add this preamble.DeepL
左膠：Google乾脆投降用拼音；DeepL 翻譯成「left glue」。
弱弱一問：Google的「a weak question」未免太Chinglish，DeepL的「I’m sorry」就自然得多。但當「弱弱一問」第二次出現，兩者都用了不一樣的翻譯，語境出錯，而Google的「weak and weak question」更是讓人啼笑皆非。
此地無銀：Google的「there is no money here」和DeepL的「having no money here」理論上都沒有錯，但外國人肯定看不懂就是。
且看ChatGPT的表現：
Self-reflection of the leftists: The difficulty in understanding NFT books is due to the failure to break the “fish-egg theory” law
During my New Year’s email exchange with writer friend Alice, we naturally talked about NFT books. Alice asked, “Can I ask if buying an NFT book is like getting a different cover?”
This statement is not insignificant. Firstly, “Can I ask” is equivalent to “I don’t have much to contribute here.” This indicates that the question is not trivial.ChatGPT
「左膠」翻譯成leftist，不知翻譯達人有沒有更好的建議，至少我是想不到了。「弱弱一問」變成了「Can I ask」有點輕，但也很自然，說不定英語裏面的確沒有更能對應的說法，畢竟「弱弱一問」可算是潮語了。不知是運氣還是實力，片語第二次出現時同樣翻譯成「Can I ask」，正確表達語意。
難度最高的「此地無銀」被巧妙地避開了，按語境改寫成「I don’t have much to contribute here」，算是很不錯。
唯一讓我有點失望的，是始終沒能看到「魚蛋」正確翻譯成「fish ball」，漠視了香港文化。
總體而言，ChatGPT給我的感覺是像一個能把整段文字的意思消化，再以英語寫出來，而原有的AI翻譯工具則比較「斷詞取義」，尤以Google為甚。
上週我小試牛刀，以ChatGPT翻譯了〈Solution looking for a problem 作為創業路徑〉一文，其中一段特別能說明以上的觀察。文中談到麥兜與麥太，當Google把麥太慘不忍睹地翻譯成「MAITai」，DeepL 翻譯成稱得上正確的「Mrs. Mak」，ChatGPT竟然懂得翻譯成「McDull’s mother」，煞是有趣。
有興趣進一步了解的，不妨把以下一小段文字放到各種翻譯工具，留言分享你的觀察：
麥嘜漫畫有這樣一個小故事。麥太問麥兜，為甚麼總是吃很多飯。心地善良的麥兜說，吃得飯多就有力氣，就可以幫別人打開瓶子了。
十萬倍的成本差距
打了強心針，我再走一步，找ChatGPT幫我翻譯兩本著作。
托開源社群的福，我從github clone了 bilingual_book_maker，設好環境，就把整本《區塊鏈社會學：金錢、媒體與民主的再想像》丟給gpt-3.5-turbo API翻譯。
因為不知道需要運行多久，我特意深夜三點臨去睡之前才執行，以為就讓它慢慢運行多個小時，睡醒再查看，結果卻是我一直盯著屏幕，觀察翻譯的質量，還沒睡著，1小時4分55秒後，十萬字就翻譯好了，而且全部文句通順，可用率有99%，只有少量錯處，大部分是名字。然後我查看成本，不得了，只需0.33美元。
我再以同一方法，翻譯了約8萬字的《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》，質量相若，這次花了1小時36分43秒，成本0.36美元。
相比起來，傳統的人工翻譯，需時一個月算是快吧，還沒算上雙方溝通，釐清原文意思等工夫。至於成本，傳統翻譯的中等價位約每字1.2港元（4.5台幣），換言之翻譯《區》需要廿多萬港元，成本是AI翻譯的十萬倍。我完全沒有專業翻譯員開天殺價的意思，他們的確需要花大量時間和精力，然而一本書帶給我的收入只有幾萬港元，平均每字收入不到0.4港元（1.5台幣），就算我分毫不要全用作翻譯，也遠遠負擔不起市場價。客觀結果是，世界上的絕大部分作品，都沒有獲翻譯的福分，而AI馬上要改變這一點。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。