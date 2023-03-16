美萊村屠殺事件55周年紀念活動，越南官員：「以寬容的心真誠歡迎前來參觀的美國退伍軍人」
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今年3月16日為美萊村大屠殺55周年，越南政府於廣義市山美紀念館舉行儀式，紀念55年前在美萊村被屠殺的504名平民，數百名民眾前往參加，其中包含退伍的美國軍人。
據越南媒體《VietnamPlus》與《Vietnam POSTS》報導，今日（16）上午，中部廣義省人民委員會於3月16日在廣義市靜溪鄉的山美紀念館（Son My memorial）舉行儀式，紀念55年前在美萊（Mỹ Lai）村被屠殺的504名平民。
1968年3月16日，美國陸軍第23步兵師第11旅第20團第1營C連的官兵，奉命挺進美萊村（後稱山美）剷除越南民族解放陣線第48營，然而此次軍事行動，最後卻以美軍在美萊村開槍打死了504名平民告終，其中包括182名婦女、173名兒童、60名老人、89名中年人，以及247間房屋被大火吞沒。
美萊村屠殺事件掩埋了一年多才曝光，目睹屠殺的美軍攝影官Ronald Haeberle隨後也將當時所拍攝的照片公諸於世，外界才得以窺探美軍屠殺美萊村民的慘況，全美也因此掀起強烈的反戰情緒。
1971年，美國軍事法庭判處下令開火的C連1排排長William Calley終生監禁，但他後來只在家服刑軟禁三年半；另有25位士兵因牽涉此案而面臨起訴，但最終皆無罪釋放。
55年後，數百位民眾來到山美紀念館前，為被屠殺的村民上香，而香火儀式結束後，排隊的人們默哀一分鐘，緬懷那些無辜死去的靈魂。過去2年受到Covid-19疫情的阻擾，今年不少美國退伍軍人抱著贖罪與治癒戰爭創的祈願回到廣義省參與這場追悼會。
廣義省文化體育旅遊廳（the provincial Department of Culture, Sports and Tourism）廳長阮天勇（Nguyen Tien Dung）在追悼會上的演講中提及，美萊慘案不是好戰份子在戰爭時期對越南人民犯下的殘酷罪行的唯一案例，而是越南人民遭受的極端痛苦的典型案例。
「恢復和平後，山美居民忍著傷痛並克服痛苦，張開雙臂以寬容的心真誠歡迎前來參觀的美國退伍軍人，並從而幫助他們面對真相、面對自己，在復興的土地上找到平靜。讓我們結束過去，展望未來。」
阮天勇補充，在黨和國家的關心、全國人民和國際友人的幫助以及當地居民辛勤的付出下，山美已逐步恢復。而大屠殺55週年是一個紀念遇難者、祈求和平的時刻，當下更重要的是用實際行動治癒過去的創傷並發展新生活，確保所有人的幸福。
與此同時，廣義省與Ronald Haeberle也同意授權使用美萊村慘案的系列照片，山美紀念館的管理委員會將能夠無限期地展示Ronald Haeberle所拍攝的照片。
除了美萊慘案， 1968年2月韓國軍隊進入越南廣南省豐一村（Phong Nhi）屠殺村民，其中一位倖存者阮氏青（Nguyen Thi Anh）於2020年以韓國政府為對象提起訴訟，指控豐一村屠殺事件導致當時年僅8歲的阮氏青痛失5位親人並身受重傷，南韓公民組織也因此成立「越南戰爭時期韓國軍虐殺平民真相查明市民和平法庭」公民法庭聲援阮氏青，是首爾法院首次承認韓軍參與越戰屠殺平民，該議題在韓國國內向來極具爭議性。
據《韓聯社》報導，韓國首爾中央地方法院於今年2月7日判決阮氏青部分勝訴，韓國政府應賠償她3000萬韓元（新台幣73萬）。韓國政府不符此判決結果，隨後提起上訴。
新聞來源
- Quang Ngai province commemorates victims of Son My massacre（VietnamPlus）
- Commemorating 55 years of Son My massacre（Vietnam POSTS）
- 1st S. Korean state compensation ordered for victim of Vietnam War mass killings（韓聯社）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！