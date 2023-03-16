2023/03/16,
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美萊村屠殺事件55周年紀念活動，越南官員：「以寬容的心真誠歡迎前來參觀的美國退伍軍人」

美萊村屠殺事件55周年紀念活動，越南官員：「以寬容的心真誠歡迎前來參觀的美國退伍軍人」
美萊慘案中被燒毀的房屋。Photo Credit:GettyImages

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今年3月16日為美萊村大屠殺55周年，越南政府於廣義市山美紀念館舉行儀式，紀念55年前在美萊村被屠殺的504名平民，數百名民眾前往參加，其中包含退伍的美國軍人。

據越南媒體《VietnamPlus》《Vietnam POSTS》報導，今日（16）上午，中部廣義省人民委員會於3月16日在廣義市靜溪鄉的山美紀念館（Son My memorial）舉行儀式，紀念55年前在美萊（Mỹ Lai）村被屠殺的504名平民。

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Photo Credit:GettyImages
山美紀念館內的紀念碑。

1968年3月16日，美國陸軍第23步兵師第11旅第20團第1營C連的官兵，奉命挺進美萊村（後稱山美）剷除越南民族解放陣線第48營，然而此次軍事行動，最後卻以美軍在美萊村開槍打死了504名平民告終，其中包括182名婦女、173名兒童、60名老人、89名中年人，以及247間房屋被大火吞沒。

美萊村屠殺事件掩埋了一年多才曝光，目睹屠殺的美軍攝影官Ronald Haeberle隨後也將當時所拍攝的照片公諸於世，外界才得以窺探美軍屠殺美萊村民的慘況，全美也因此掀起強烈的反戰情緒。

1971年，美國軍事法庭判處下令開火的C連1排排長William Calley終生監禁，但他後來只在家服刑軟禁三年半；另有25位士兵因牽涉此案而面臨起訴，但最終皆無罪釋放。

55年後，數百位民眾來到山美紀念館前，為被屠殺的村民上香，而香火儀式結束後，排隊的人們默哀一分鐘，緬懷那些無辜死去的靈魂。過去2年受到Covid-19疫情的阻擾，今年不少美國退伍軍人抱著贖罪與治癒戰爭創的祈願回到廣義省參與這場追悼會。

廣義省文化體育旅遊廳（the provincial Department of Culture, Sports and Tourism）廳長阮天勇（Nguyen Tien Dung）在追悼會上的演講中提及，美萊慘案不是好戰份子在戰爭時期對越南人民犯下的殘酷罪行的唯一案例，而是越南人民遭受的極端痛苦的典型案例。

「恢復和平後，山美居民忍著傷痛並克服痛苦，張開雙臂以寬容的心真誠歡迎前來參觀的美國退伍軍人，並從而幫助他們面對真相、面對自己，在復興的土地上找到平靜。讓我們結束過去，展望未來。」

阮天勇補充，在黨和國家的關心、全國人民和國際友人的幫助以及當地居民辛勤的付出下，山美已逐步恢復。而大屠殺55週年是一個紀念遇難者、祈求和平的時刻，當下更重要的是用實際行動治癒過去的創傷並發展新生活，確保所有人的幸福。

與此同時，廣義省與Ronald Haeberle也同意授權使用美萊村慘案的系列照片，山美紀念館的管理委員會將能夠無限期地展示Ronald Haeberle所拍攝的照片。

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Photo Credit:GettyImages
美萊村慘案

除了美萊慘案， 1968年2月韓國軍隊進入越南廣南省豐一村（Phong Nhi）屠殺村民，其中一位倖存者阮氏青（Nguyen Thi Anh）於2020年以韓國政府為對象提起訴訟，指控豐一村屠殺事件導致當時年僅8歲的阮氏青痛失5位親人並身受重傷，南韓公民組織也因此成立「越南戰爭時期韓國軍虐殺平民真相查明市民和平法庭」公民法庭聲援阮氏青，是首爾法院首次承認韓軍參與越戰屠殺平民，該議題在韓國國內向來極具爭議性。

《韓聯社》報導，韓國首爾中央地方法院於今年2月7日判決阮氏青部分勝訴，韓國政府應賠償她3000萬韓元（新台幣73萬）。韓國政府不符此判決結果，隨後提起上訴。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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