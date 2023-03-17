2023/03/17,
拉美

中國故技重施挖邦交打擊蔡英文，但把手伸進美國「後花園」恐落得自傷

中國故技重施挖邦交打擊蔡英文，但把手伸進美國「後花園」恐落得自傷
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡總統上任以來，中國已挖走台灣8個邦交國。這張「邦交牌」初期確實好用，每次斷交，社會總會出現輿論批評，怪罪民進黨搞不好兩岸關係；但隨著北京食髓知味，不停利用斷交作為打壓手段，加上部分友邦被爆曾向台灣索取巨額金援，台灣民眾對斷交漸漸麻木無感，甚至出現「慢走不送」的聲音。

文：徐薇婷（中央社駐華盛頓特派員）

沉寂一年多，中國再度重操舊業，玩起挖邦交打壓台灣的老哏。藉由宏都拉斯，北京顯然是想讓即將出訪中美洲的總統蔡英文難堪，但這招不但難傷到台灣，反會激起美國更多抗中作為，吃虧的反倒是中國。

宏都拉斯總統秀瑪菈・卡蕬楚（Xiomara Castro）日前在推特丟出已經指示外長處理與中國建交事宜的訊息，被外界視為「震撼彈」。但事實上，宏都拉斯想投靠中國早已不是新聞，卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與北京發展關係。

宏都拉斯與中國拖了一年多還沒建交，某種程度上雖與美國積極介入鞏固「後花園」有關，但北京先前還沒準備好要「接收」，可能是更主要因素。

類似例子曾發生在2013年，當時非洲甘比亞基於「國家戰略利益考量」，突然片面宣布與台灣斷交，成為馬英九政府時代唯一丟的邦交國。但中國一直等到2016年蔡總統當選後，才與甘比亞建交，顯然是想把這張「邦交牌」留到適當時機再用。

至於北京為何選擇現在對宏都拉斯張開雙臂？部分分析認為是試圖影響台灣大選，但距離選舉還有10個月，台灣選戰也尚未真正開打，蔡總統3月底的中美洲訪問或許才是中國主要目標。

此次訪問是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來蔡總統首度踏出國門，頗具意義，宏都拉斯又恰好與蔡總統即將造訪的貝里斯、瓜地馬拉同樣位於中美洲，中國明顯是要給重回國際外交舞台的蔡總統難堪。

另一層因素則是美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。美國時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，中方對「議長」與台灣間的互動極其敏感，可說成紅線中的紅線，竭盡所能避免麥卡錫踏上台灣土地。

麥卡錫雖據報被蔡總統說服，決定改在蔡總統出訪過境加州期間與她會面，避免因訪台刺激中國對台灣作出侵略性回應。但美國政壇地位第3高的政治人物親自飛去加州與蔡總統會晤，仍給足台灣面子，就算會面地點非台灣，中方勢必仍心有不滿。

在上述背景下，中國很可能會選在蔡總統出訪前夕，或她人正在中美洲訪問或過境美國期間，宣布與宏國建交，如此一來便能「一石二鳥」，一次給台灣、美國下馬威。

不過，中國以為自己算盤打得精，卻忘記考量台、美當前政治氛圍。

蔡總統上任以來，中國已挖走台灣8個邦交國。這張「邦交牌」初期確實好用，每次斷交，社會總會出現輿論批評，怪罪民進黨搞不好兩岸關係；但隨著北京食髓知味，不停利用斷交作為打壓手段，加上部分友邦被爆曾向台灣索取巨額金援，台灣民眾對斷交漸漸麻木無感，甚至出現「慢走不送」的聲音。

此外，台灣近幾年逐漸把外交發展重點從邦交國轉移到理念相近國家，繳出不錯成績單，尤其在東歐。中國現在挖走宏都拉斯，對台灣傷害有限。

在美國部分，中國近年在非洲、拉丁美洲積極從事「債務陷阱外交」，早就引起美方高度關切，這次再次把手伸進美國「後花園」，挖角宏都拉斯，只會加深華府與北京對抗的決心。

加上美中關係上個月才因中國偵察氣球入侵美國領空急速惡化，眾議院目前又是由高舉抗中旗幟的共和黨主導，此次事件讓美國國會更有理由全面圍堵中國，預期會加速相關立法，壓著行政部門拿出作為。

中國這次打宏都拉斯「邦交牌」，或許能逞一時之快，但換來的卻是更棘手的兩強對抗關係、來自美國更全面的圍堵，得不償失。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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