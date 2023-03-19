【影評】《未來犯罪》：探究身體、器官、組織化的關係，尋找沒有任何思考的身體性

文：拉特飯

不像是藉由故事的再現或表演，置放以往導演大衛柯能堡（David Cronenberg）常見光滑濕軟的肉感道具，進而對於身體性的探索。

《未來犯罪》視為一種對於現實的未來藝術宣言（好比是布荷東（André Breton）的超現實主義宣言），以看似未來的科幻場景並非完全虛構，而是提供一個基於當下的願景或藍圖：假設藝術成為一種崇高的社交場所，相對於現在乏人問津的藝術行為，變成了像是政治人物或是商業明星的宣傳活動。

好比電影一開始，展示著柯能堡熟悉的肉感機器，讓身體增生成一種無意義器官並成為一種未來的藝術。（這邊其實已經讓人想到並接近德勒茲的「無器官身體」）。

電影無意探討失控的細胞增生腫瘤可能會是一種癌症，反而藉由未來的無神經的新感覺快感設定，讓手術成為一種新世代的性愛表演與機器，還能藉由紋身加以註冊那些無意義的器官形狀，並藉此產生電影劇本中諸多腳色：器官註冊商，身體異化機器廠商，表演藝術家者等等。

故且不論在柯能堡的諸多作品中，如《超速性追緝》藉由車禍產生身體快感，甚至達到高潮，這樣的論調在導演過往的風格確實十分容易聯想《未來犯罪》中關於身體的未來科技發展，甚至當今的生物藝術，藉由科技探討器官移植與感覺增生也略也所聞，例如：電影中把人類耳朵佈滿全身的聽感與身體的舞動，其實很久之前就有藝術家做過類似這樣的概念性作品。

Photo Credit: 車庫娛樂 《未來犯罪》劇照

《未來犯罪》更大的企圖是關於未來的犯罪：身體的入侵，於是雖只是在電影風格保持著某種懸疑，但實際上是藉由一個解剖機器裝置，本來是法醫專用工具，在電影中變成是一種「內在美」：器官的呈現（電影談到「外在美」整形醫院千篇一律、十分無趣讓人噗赤笑了一下）。

同時未來的性快感（以往男女性器交合已經落伍），利用解剖的增生器官切除移植來產生。這樣的想像並非只是一種不切實際的幻想，而是電影預想著「未來犯罪」有可能無關善惡對錯，而是把過往法律對於解剖屍體與案件的證據判斷，在此演化成解剖身體與器官移植的視覺性和快感之間，探討關於「美的詮釋」，政治（機構）反而是後面的，盡管這種想像具有高度的政治性。

《未來犯罪》的科幻世界，讓人想到古希臘哲學家的雅典城邦，以談論哲學為一種流行的活動，有別於當今資本主義世界是以功用、知識、金錢交換等各種有意義的事情被大部分人所認可。

Photo Credit: 車庫娛樂 《未來犯罪》劇照

於是《未來犯罪》談論著器官增生進而「打開」身體的割除快感與美感等無意義行為，以及後續藉由夢境的意義化，包含「創傷」或宗教受難意義上解讀，亦《或是精神分析的符號化、邏輯化等等「概念討論」，電影必然會是缺乏劇情，著重角色之間的對話論議的方式讓人想到《解體概要》這本書，《未來犯罪》就空間實體呈現上反而比較會更接近當代藝術的錄像、雕塑、裝置與文件並置 。

乃至於劇情結尾，藉由可以消化塑膠的新的消化循環系統，成為眾所期盼的解剖秀，並且好像是更貼近現實的「未來」環保議題？

就是像不斷以自己身體解剖作為藝術「殉道」般的主角索爾，與收納著無意義器官並將之註冊的廠商之間對話，《未來犯罪》的最終，會是在理性、美學化感受，或拒絕賦予意義的感官消亡之間，一如「無器官身體」（Body without organs）並非一種實質概念，而是從思考身體與organ與organization（組織化、機構化）關係，並試著用「行為」（或所謂表演）尋找一種沒有任何思考的身體性。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九