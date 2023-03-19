【影評】《未來犯罪》：探究身體、器官、組織化的關係，尋找沒有任何思考的身體性
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《未來犯罪》視為一種對於現實的未來藝術宣言，以看似未來的科幻場景並非完全虛構，而是提供一個基於當下的願景或藍圖：假設藝術成為一種崇高的社交場所，相對於現在乏人問津的藝術行為，變成了像是政治人物或是商業明星的宣傳活動。
文：拉特飯
不像是藉由故事的再現或表演，置放以往導演大衛柯能堡（David Cronenberg）常見光滑濕軟的肉感道具，進而對於身體性的探索。
《未來犯罪》視為一種對於現實的未來藝術宣言（好比是布荷東（André Breton）的超現實主義宣言），以看似未來的科幻場景並非完全虛構，而是提供一個基於當下的願景或藍圖：假設藝術成為一種崇高的社交場所，相對於現在乏人問津的藝術行為，變成了像是政治人物或是商業明星的宣傳活動。
好比電影一開始，展示著柯能堡熟悉的肉感機器，讓身體增生成一種無意義器官並成為一種未來的藝術。（這邊其實已經讓人想到並接近德勒茲的「無器官身體」）。
電影無意探討失控的細胞增生腫瘤可能會是一種癌症，反而藉由未來的無神經的新感覺快感設定，讓手術成為一種新世代的性愛表演與機器，還能藉由紋身加以註冊那些無意義的器官形狀，並藉此產生電影劇本中諸多腳色：器官註冊商，身體異化機器廠商，表演藝術家者等等。
故且不論在柯能堡的諸多作品中，如《超速性追緝》藉由車禍產生身體快感，甚至達到高潮，這樣的論調在導演過往的風格確實十分容易聯想《未來犯罪》中關於身體的未來科技發展，甚至當今的生物藝術，藉由科技探討器官移植與感覺增生也略也所聞，例如：電影中把人類耳朵佈滿全身的聽感與身體的舞動，其實很久之前就有藝術家做過類似這樣的概念性作品。
《未來犯罪》更大的企圖是關於未來的犯罪：身體的入侵，於是雖只是在電影風格保持著某種懸疑，但實際上是藉由一個解剖機器裝置，本來是法醫專用工具，在電影中變成是一種「內在美」：器官的呈現（電影談到「外在美」整形醫院千篇一律、十分無趣讓人噗赤笑了一下）。
同時未來的性快感（以往男女性器交合已經落伍），利用解剖的增生器官切除移植來產生。這樣的想像並非只是一種不切實際的幻想，而是電影預想著「未來犯罪」有可能無關善惡對錯，而是把過往法律對於解剖屍體與案件的證據判斷，在此演化成解剖身體與器官移植的視覺性和快感之間，探討關於「美的詮釋」，政治（機構）反而是後面的，盡管這種想像具有高度的政治性。
《未來犯罪》的科幻世界，讓人想到古希臘哲學家的雅典城邦，以談論哲學為一種流行的活動，有別於當今資本主義世界是以功用、知識、金錢交換等各種有意義的事情被大部分人所認可。
於是《未來犯罪》談論著器官增生進而「打開」身體的割除快感與美感等無意義行為，以及後續藉由夢境的意義化，包含「創傷」或宗教受難意義上解讀，亦《或是精神分析的符號化、邏輯化等等「概念討論」，電影必然會是缺乏劇情，著重角色之間的對話論議的方式讓人想到《解體概要》這本書，《未來犯罪》就空間實體呈現上反而比較會更接近當代藝術的錄像、雕塑、裝置與文件並置 。
乃至於劇情結尾，藉由可以消化塑膠的新的消化循環系統，成為眾所期盼的解剖秀，並且好像是更貼近現實的「未來」環保議題？
就是像不斷以自己身體解剖作為藝術「殉道」般的主角索爾，與收納著無意義器官並將之註冊的廠商之間對話，《未來犯罪》的最終，會是在理性、美學化感受，或拒絕賦予意義的感官消亡之間，一如「無器官身體」（Body without organs）並非一種實質概念，而是從思考身體與organ與organization（組織化、機構化）關係，並試著用「行為」（或所謂表演）尋找一種沒有任何思考的身體性。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna