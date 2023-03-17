台糖賣的宏都拉斯小農咖啡，見證一段邁向土崩瓦解的邦交情誼
我們想讓你知道的是
2017年時，台糖透過外交部協助下，展開了與台宏之間的產地小農咖啡銷售計畫。截至目前為止，台糖已協助宏都拉斯蓋了三所偏鄉學校，希望能藉由學校教育，讓小農的孩子取得出人頭地的機會，並翻轉當地的經濟發展。
文：吳祈攸（國立台灣大學國家發展研究所碩士生）
自2023年3月初開始，筆者每天皆與宏都拉斯有所連結，主因是筆者所飲用的濾掛式咖啡包，是台糖高地小農濾掛式咖啡，這款產品的咖啡豆皆來自宏都拉斯小農咖啡合作社。
然而，台糖會有這樣的選擇，其中隱含了體貼遠邦的善意。在2017年時，台糖透過外交部協助下，展開了與台宏之間的產地小農咖啡銷售計畫，在這個計畫中，台糖除了以合理價格收購咖啡外，更將此款咖啡的部分營收，用於回饋當地教育建設。
截至目前為止，台糖已協助宏都拉斯蓋了三所偏鄉學校，希望能藉由學校教育，讓小農的孩子取得出人頭地的機會，並翻轉當地的經濟發展。台糖此舉不僅實踐企業社會政策的價值，也讓台宏邦誼更為緊密。
但民間交流的溫暖，似乎仍敵不過國際政治的現實。就在這兩天，宏都拉斯總統秀瑪菈・卡蕬楚（Xiomara Castro），已在Twitter宣布商請外交部長雷依納（Eduardo Reina），展開與中國大陸建交的相關程序。
這樣的消息並不讓人意外，其原因在於卡蕬楚早在2021年競選總統時，就已經拋出於中國大陸建交的政見，在今年1月時宏國外交部長，就已和中國外交部展開接觸。雖然在2022年1月的就職典禮上，卡蕬楚表示與中國大陸建交「並不在她的施政議程之中」。此外，她與賴清德副總統會面時，還淚水盈眶的表示：「台灣對於宏都拉斯的協助甚多，她非常珍惜、感謝台灣。」
但就筆者的側面瞭解，在過去這一年中，台宏在外交上的相關合作案，不少皆出現無故終止的情形，同時我們的外交人員，似乎也越來越難見到宏國政府高層；因此部分媒體對於台宏關係的近況，下了「亮紅燈」的聳動標題，某種程度上是言之成理。
不過，在瞭解宏都拉斯斷交危機之後，筆者認為我們應探討的是，宏都拉斯是個什麼樣的國家？該國跟我們長年的互動情況為何？倘若不幸斷交了，對我們又有什麼影響呢？有鑒於此，筆者在文中將以這三個面向來討論台宏關係。
宏都拉斯是個什麼樣的國家？
宏都拉斯位於中美地峽中段地帶，北方接瓜地馬拉，南方與尼加拉瓜接壤，其官方語言為西班牙語，而人口數約為1028萬人。宏都拉斯在1921年獨立後，曾與中美地峽上的其他四個國家（瓜地馬拉、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加）共組中美洲聯邦共和國，後因政治理念的分歧，因而再度成為獨立國家。
然而，再次獨立後的宏國，卻反覆出現軍人獨裁與政變的局面，這使宏國情勢長年處於動盪狀態，直到1982年新憲法通過後，才步上民主國家的道路。但幸運之神並未因此而眷顧宏國，2009年宏都拉斯爆發軍事政變，時任總統曼努埃爾・賽拉亞（Manuel Zelaya）被驅逐出境，最後經重新選舉總統，才使政局穩定下來；值得一提的是，宏國的現任總統卡蕬楚，即為賽拉亞的妻子。
由於長年的政治動盪，導致宏都拉斯的經濟表現向來不佳，大多以熱帶栽培業為主，工業能力、基礎建設均為不佳。根據世界銀行統計數據，宏國的人均GDP為2771美元，屬於中低收入的國家，這些因素都使宏國政府認為，他們需要大量金援與資源挹注，以謀求新的國家發展方向。
但宏國人民卻仍覺得若持續在宏國生活，不僅沒有政府的幫助，更找不到希望，於是在2018－2021年，每年均有7000至8000名宏都拉斯非法移民，想北上到美國尋找機會，這些人被稱為「篷車團」（caravan），引發美、墨兩國的高度緊張。從上述內容，我們可以認知宏國具有嚴重的經濟困境，也已造成諸多社會問題，迫使人民必須離鄉背井謀生。
宏都拉斯跟台灣的互動情況為何？
針對宏都拉斯所面臨的困境，我國政府皆透過國合會給予專業協助，如醫療資訊管理效能、農業種植技術、豬隻養殖、水產養殖等，因此主流媒體與宏國民間人士，大都支持政府維繫對台邦交。
而在2014－2022年葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）總統任內，台宏兩國關係穩定發展，不僅他的3名子女都在台灣求學，在2021年正逢台宏兩國建交80週年之時，葉南德茲總統更直接表示：「誠摯地希望雙邊關係能更加深化，朋友之間，就是患難見真情，尤其在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。」但這春江水暖的氛圍，在改朝換代後已不復在，更逐漸走向土崩瓦解的殘局，似乎難以再有力挽狂瀾之舉。
台宏若斷交，會有什麼影響？
倘若我們真的與宏國斷交的話，對我們影響會是如何呢？由於雙邊的貿易額約在1.5億美元左右，從經濟面上來說影響有限，筆者會側重從地緣政治的角度分析。
在2007年以前，我國在中美洲外交版圖具有絕對優勢，因為中美洲7國皆為我國邦交國，時光飛逝，在2021年尼加瓜拉與中國大陸建交後，兩岸政府在中美洲已呈現均勢狀態，如果今年再失去宏都拉斯的話，我國在中美洲的邦交優勢盡失，並出現嚴重失衡的情況。
在情勢嚴峻的現況下，筆者認為我國在中美洲仍有可發揮的空間，由於我國在2021年已成為中美洲銀行（CABEI）第一大持股會員國，雖然在中美洲銀行15個會員國中，我們只受到4個國家承認，但未來若能藉由該平台，並透過融資及技術協助的方式，持續經營我們在中美洲的外交場域的話，這將會是台灣是否能鞏固中美洲影響力的關鍵，亦是我們面臨當前外交困境下的最佳方案。
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。