在全台第一個被改建忠烈祠的桃園神社祭拜日本天照大神，究竟有沒有問題？

文：施景耀

近日桃園神社因為桃園市政府移除了具有高人氣的新神社大神，引發了一連串的衝突與爭議，看在曾經協助神社培訓導覽志工的人的眼中，真的是百感交集，我是既感到難過之餘卻又有一些興奮：目前引起了價值觀對立打口水戰當然不是一件好事，但目前對於神社的論戰，會讓人有一種時空倒流回到了1985年的感覺。

想像一下，當時在戒嚴的背景下，台灣社會發起了電視辯論會討論桃園神社留與存，透過社會大眾的意見交火，最終才留下了完整的桃園神社園區，現在看到了這股時空錯置感，真的是很難不興奮啊。

從神社變忠烈祠的歷史

桃園忠烈祠暨神社文化園區會成為現在特殊的雙園區，有其複雜且特殊的背景，需要先從當初的成因開始認識與爬梳，再來討論現今的狀況，我想會更為精準。

1938年由桃園地方陳姓家族祭祀公業捐贈7甲、大檜溪陳姓保正家族捐贈13甲地後，桃園神社由春田直信建築師規劃設計，開始興建於此地，直到1945年國民政府接收台灣之後，將褒揚條例與忠烈祠祀辦法開始在台灣施行，而逐步將台灣各地的神社改建為忠烈祠，其中以桃園神社作為全台第一個被改建忠烈祠的神社，而獲得了另一個特殊的歷史地位。

初被改為忠烈祠的神社，大鳥居被刻上「民族正氣」，左右柱則提上「忠魂昭明月，義氣薄雲霄」對聯，但整體造型與笠木沒有被改變形式，反而是後來1972年台日斷交以後，內政部制定了一項新的法令「清除台灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」，國民政府準備再一次拆除鳥居時，維修工人覺得鳥居很美被拆除很可惜，偷偷的把鳥居上層拆除，弄成現在的雙十造型，轉譯為慶祝雙十國慶，因而意外的被保留下來。

而神社本體一直完整的保留至1985年，桃園縣政府編列預算，準備正式拆除桃園神社，組成「忠烈祠改建委員會」並公開競圖，錄取了李政隆、李重耀建築師的合作作品。

然而，李政隆建築師在現堪後發覺桃園神社本體之完整性與建築美感應予保留，選擇公開主張保留神社，另建新的忠烈祠，並放棄本次得標，此後開始在社會上發展出一系列的留存媒體論戰，包含台灣省文獻會主委林衡道、作家張曉風、前國史館與故宮館長吳密察老師、李乾朗教授、王鑫教授等都曾撰文討論，華視還因此舉辦了電視辯論會，供社會大眾探討神社留存的價值與意義。

最後，當時的桃園縣議會在群眾的支持下，以超過九成支持的投票，決議不同意拆除，爾後在委託回李重耀建築師修復這座自1938年興建之後，時隔50年才又重新翻修的這座長年疏於管理的忠烈祠神社園區。

有趣的是在當年的時空背景之下，神社得以保留，有幾個看似弔詭的反對拆除論述：

日本神社建築為仿唐式建築，是見證中華文明發展的重要建築 神社留存可以作為日本侵華的見證

雖然從現在的觀點來回頭審視會覺得有些荒謬，但想像在那個年代的政治氛圍，反而透過這樣的論述，才可以真正的留下桃園神社的現況啊。

Photo Credit: Kagami (CC BY-SA 4.0) 五之鳥居

自1985年李重耀建築師再修復桃園神社之後，其實非常遺憾的，神社作為忠烈祠使用並於1994年被指定為古蹟了，但是園區依舊是長年處於疏於管理的狀態。

我在2010年第一次參訪神社時，本帶著滿心期待去參觀這個號稱日本海外保存最完整神社，同時也是台灣國內的cosplasy聖地，但到了現地真的是失望無比——滿地灰塵、蜘蛛網，玻璃破損、屋頂漏水、雜草叢生——以上這些是1985年記者去看完翻修前的桃園神社報導的內容，結果在重新翻修放了25年之後，我依然可以重新複製貼上這些內容介紹我眼前所見。

現今我們所看到維護完善的桃園神社現況，是鄭文燦擔任桃園市長之後，園區的管理方開始自2017年跟日本的神社管理方交流經驗，並開啟了一系列的整修工程，除了基礎的整理修復之外，也邀請日本的匠師重新打造神社金具，邀請台灣有專業經驗的師傅重新修繕銅瓦屋頂。

2019年修復重新開放之後，桃園忠烈祠也更名為桃園忠烈祠暨神社文化園區，將園區區分為忠烈祠與神社兩個不同的園區管理，才有現今我們看到美好的桃園神社全區。

幾個面向的評論

在把大神請走的支持方有幾個論述，包含在忠烈祠拜日本大神絕對不妥、有棄祖背宗感覺、背離忠烈祠精神等。

其實從桃園神社歷年來的發展脈絡來看，拜日本神不妥或是背離忠烈祠精神等，就脈絡上我覺得有一點對但又沒有太多對，因為桃園神社原本供奉的是大國魂命、大己貴命、少彥名命等三位神祇合稱的開拓三神，開拓三神是日本神話中代表國土經營的守護神，大多選在日本的新領土上祭拜，像是北海道、庫頁島與台灣，日本政府離開台灣之後，位在台灣的神社理應不應該祭拜相關神祉，天皇跟親王也是如此。

但目前廠商奉請來的大神包括天照大神、開拓三神中的大己貴命（大國主）以及豐受大神，如果不算天照大神的話，單奉祀大國主以及豐受大神算是符合原始神社信仰（補充說明，開拓三神必需要一起合拜才有開拓新領土的含義，單獨拜則以原始神明的屬性為主），但又沒有領土經營涵義，我覺得是相對可以接受的。

反倒是忠烈祠後來佔用了人家原本神明的居所，那到底是誰不妥，其實滿值得商議的呢。

不過對於目前OT的廠商，目前活化園區的活動包含市集、展演、招商等都算是非常有成效，確實的活絡了園區的人潮，但是在奉請大神的議題上我個人其實感覺非常的弔詭。