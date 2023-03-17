在全台第一個被改建忠烈祠的桃園神社祭拜日本天照大神，究竟有沒有問題？
我們想讓你知道的是
從桃園神社歷年來的發展脈絡來看，要說拜日本神背離忠烈祠精神，就脈絡上我覺得有一點對但又沒有太多對，因為目前供奉的日本神明已沒有領土經營涵義，相對可以接受，某方面來看，反倒是忠烈祠後來佔用了人家原本神明的居所。不過，活化園區廠商的角色，在這裡反而有些弔詭。
文：施景耀
近日桃園神社因為桃園市政府移除了具有高人氣的新神社大神，引發了一連串的衝突與爭議，看在曾經協助神社培訓導覽志工的人的眼中，真的是百感交集，我是既感到難過之餘卻又有一些興奮：目前引起了價值觀對立打口水戰當然不是一件好事，但目前對於神社的論戰，會讓人有一種時空倒流回到了1985年的感覺。
想像一下，當時在戒嚴的背景下，台灣社會發起了電視辯論會討論桃園神社留與存，透過社會大眾的意見交火，最終才留下了完整的桃園神社園區，現在看到了這股時空錯置感，真的是很難不興奮啊。
從神社變忠烈祠的歷史
桃園忠烈祠暨神社文化園區會成為現在特殊的雙園區，有其複雜且特殊的背景，需要先從當初的成因開始認識與爬梳，再來討論現今的狀況，我想會更為精準。
1938年由桃園地方陳姓家族祭祀公業捐贈7甲、大檜溪陳姓保正家族捐贈13甲地後，桃園神社由春田直信建築師規劃設計，開始興建於此地，直到1945年國民政府接收台灣之後，將褒揚條例與忠烈祠祀辦法開始在台灣施行，而逐步將台灣各地的神社改建為忠烈祠，其中以桃園神社作為全台第一個被改建忠烈祠的神社，而獲得了另一個特殊的歷史地位。
初被改為忠烈祠的神社，大鳥居被刻上「民族正氣」，左右柱則提上「忠魂昭明月，義氣薄雲霄」對聯，但整體造型與笠木沒有被改變形式，反而是後來1972年台日斷交以後，內政部制定了一項新的法令「清除台灣日據時代表現日本帝國主義優越感之殖民統治紀念遺跡要點」，國民政府準備再一次拆除鳥居時，維修工人覺得鳥居很美被拆除很可惜，偷偷的把鳥居上層拆除，弄成現在的雙十造型，轉譯為慶祝雙十國慶，因而意外的被保留下來。
而神社本體一直完整的保留至1985年，桃園縣政府編列預算，準備正式拆除桃園神社，組成「忠烈祠改建委員會」並公開競圖，錄取了李政隆、李重耀建築師的合作作品。
然而，李政隆建築師在現堪後發覺桃園神社本體之完整性與建築美感應予保留，選擇公開主張保留神社，另建新的忠烈祠，並放棄本次得標，此後開始在社會上發展出一系列的留存媒體論戰，包含台灣省文獻會主委林衡道、作家張曉風、前國史館與故宮館長吳密察老師、李乾朗教授、王鑫教授等都曾撰文討論，華視還因此舉辦了電視辯論會，供社會大眾探討神社留存的價值與意義。
最後，當時的桃園縣議會在群眾的支持下，以超過九成支持的投票，決議不同意拆除，爾後在委託回李重耀建築師修復這座自1938年興建之後，時隔50年才又重新翻修的這座長年疏於管理的忠烈祠神社園區。
有趣的是在當年的時空背景之下，神社得以保留，有幾個看似弔詭的反對拆除論述：
- 日本神社建築為仿唐式建築，是見證中華文明發展的重要建築
- 神社留存可以作為日本侵華的見證
雖然從現在的觀點來回頭審視會覺得有些荒謬，但想像在那個年代的政治氛圍，反而透過這樣的論述，才可以真正的留下桃園神社的現況啊。
自1985年李重耀建築師再修復桃園神社之後，其實非常遺憾的，神社作為忠烈祠使用並於1994年被指定為古蹟了，但是園區依舊是長年處於疏於管理的狀態。
我在2010年第一次參訪神社時，本帶著滿心期待去參觀這個號稱日本海外保存最完整神社，同時也是台灣國內的cosplasy聖地，但到了現地真的是失望無比——滿地灰塵、蜘蛛網，玻璃破損、屋頂漏水、雜草叢生——以上這些是1985年記者去看完翻修前的桃園神社報導的內容，結果在重新翻修放了25年之後，我依然可以重新複製貼上這些內容介紹我眼前所見。
現今我們所看到維護完善的桃園神社現況，是鄭文燦擔任桃園市長之後，園區的管理方開始自2017年跟日本的神社管理方交流經驗，並開啟了一系列的整修工程，除了基礎的整理修復之外，也邀請日本的匠師重新打造神社金具，邀請台灣有專業經驗的師傅重新修繕銅瓦屋頂。
2019年修復重新開放之後，桃園忠烈祠也更名為桃園忠烈祠暨神社文化園區，將園區區分為忠烈祠與神社兩個不同的園區管理，才有現今我們看到美好的桃園神社全區。
幾個面向的評論
在把大神請走的支持方有幾個論述，包含在忠烈祠拜日本大神絕對不妥、有棄祖背宗感覺、背離忠烈祠精神等。
其實從桃園神社歷年來的發展脈絡來看，拜日本神不妥或是背離忠烈祠精神等，就脈絡上我覺得有一點對但又沒有太多對，因為桃園神社原本供奉的是大國魂命、大己貴命、少彥名命等三位神祇合稱的開拓三神，開拓三神是日本神話中代表國土經營的守護神，大多選在日本的新領土上祭拜，像是北海道、庫頁島與台灣，日本政府離開台灣之後，位在台灣的神社理應不應該祭拜相關神祉，天皇跟親王也是如此。
但目前廠商奉請來的大神包括天照大神、開拓三神中的大己貴命（大國主）以及豐受大神，如果不算天照大神的話，單奉祀大國主以及豐受大神算是符合原始神社信仰（補充說明，開拓三神必需要一起合拜才有開拓新領土的含義，單獨拜則以原始神明的屬性為主），但又沒有領土經營涵義，我覺得是相對可以接受的。
反倒是忠烈祠後來佔用了人家原本神明的居所，那到底是誰不妥，其實滿值得商議的呢。
不過對於目前OT的廠商，目前活化園區的活動包含市集、展演、招商等都算是非常有成效，確實的活絡了園區的人潮，但是在奉請大神的議題上我個人其實感覺非常的弔詭。
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。