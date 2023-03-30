2023/03/30,
文學

《你不懂其實很有哏的節氣》：以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常

《你不懂其實很有哏的節氣》：以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

以乾隆解釋七十二候自然現象的律詩為基礎。每一候都有萬物發出的先兆，動植物、昆蟲呈現細微變化，象徵時間演進、氣候改變。而生活在節氣的古人，還會因為各地的風土不同也有不同感受，進而影響節氣特有的花卉與節慶，讓我們能在生活感十足的詩詞中，體會三千年的歲時文化。

文：黃啟方

自序——「天、地、人」的互動

所謂「二十四節氣」，究竟是從什麼時候開始的，一直都有不同的說法。清朝萬斯大（一六三三癸酉—一六八三）認為：漢武帝（前一五七甲申—前八七）太初元年（前一○四）創「太初曆」，恢復使用「夏正」（夏朝是以正月為一年的開始）後，才訂定了「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」四立；「春分」、「秋分」二分；「夏至」、「冬至」二至等八節。又以立春、立夏為「啟」（生成），立秋、立冬為「閉」（止息）。八節確定了，節與節之間各又有兩個時令，合起來就是「二十四節氣」了，其間還有一些傳統民俗節慶，依時間順序分別是：

  • 春季

正月　✿元日—— 立春—— ✿上元—— 雨水
二月　 驚蟄—— 春分
三月　✿上巳—— ✿寒食—— 清明—— 穀雨

  • 夏季

四月　 立夏—— 小滿
五月　✿端午—— 芒種—— 夏至
六月　 小暑—— 大暑

  • 秋季

七月　 立秋—— ✿中元—— 處暑
八月　 白露—— ✿中秋—— 秋分
九月　 寒露—— ✿重陽—— 霜降

  • 冬季

十月　 立冬—— 小雪—— ✿下元
十一月　大雪—— 冬至
十二月　小寒—— 大寒

每個月兩個節氣，前一個稱為「○月節」，後一個則為「○月中」。每個節氣十五天，五天是一「候」，每候又各有應時的自然現象，在農業社會時代是最重要的作息指標。照理說，二十四節氣應從每年的立春為始，但實際上卻是從前一年的冬至後起算，也就是從「小寒」開始。這和陰陽曆法星象都有關，是專門之學，也可證明老祖宗的智慧，被列為聯合國的文化遺產，誰曰不宜。

宋朝詩人徐俯（一○七八戊午—一一四一）有「一百五日寒食雨，二十四番花信風」一聯，上句說冬至後一百五日是「寒食」，下句「二十四番花信風」的意思，根據明初王逵的說法，由前一年的冬至算起，第十五天就進入十二月的小寒。

古人經過長時間的觀察以後，才訂出了二十四節氣，從小寒起到來年的穀雨，一共八個節氣，每個節氣有三候，會有不同的自然現象出現，五天一候，每候有風，便有一種花卉應風而開，八個節氣和共二十四個「氣候」，合起來有二十四種花卉隨風而開，就是所謂「二十四番花信風」（《蠡海集》）。但早於王逵的南宋人程大昌（一一二三癸卯—一一九五）的《演繁露》引徐鍇（九二○庚辰—九七四）《歲時記．春日》的記載說：

三月花開時，風名花信風。初而泛觀，則似謂此風來報花枝消息耳。按《呂氏春秋》曰：「春之得風，風不信，則其花不成。」乃知「花信風」者，風應花期，其來有信也。（卷一）

所以，是風應花開而來，而不是花應風至而開。

是哪二十四種花呢？ 王逵以為自「梅花」始，至「楝花」終；楝花開盡，春季結束，便是立夏。二十四種花卉，就如下列：

圖P_23_你不懂其實很有哏的節氣_臺灣商務
Photo Credit: 臺灣商務出版

明朝末年的楊慎（一四八八戊申—一五五九）引南朝宗懔（五○二壬午—五○五）《荊楚歲時記》所記大致一樣，但現在《文淵閣四庫全書．荊楚歲時記》，並沒有這一則記事。

又，每個節氣有三候，對這一共七十二候的自然現象，一向沒人做解釋，一直到清朝乾隆皇帝（一七一一辛卯—一七九九），才各以一首七言律詩加以概述，或加以質疑，也很有參考的價值，本書便以乾隆之節氣詩作為講解的基礎。

節氣之間，或有民俗節慶，如上元、端午、中秋、重陽等等，早已深入人心，成為共同的生活內涵，或有過於節氣者，自不能忽視。

歷代文人對二十四節氣、二十四番花信風和傳統節慶，都會因時因地而有不同的感受，因為這些天象、花卉、節慶已經和人的生命、生活融為一氣，詩人的感受或反映，豈不正是人對天地的回應。因此本書儘量把篇幅不太長的詩賦詞文引錄，正可以證明古賢所稱天、地、人「三才」的互動，可以創造更璀璨的文明和文化！

基於以上所述，本書便從小寒開展，小寒到穀雨共八個節氣，各有三番花信，因此先說節氣，其次花信，再述節慶，而各引歷代詩人讚頌詩文，使連成一氣。穀雨之後有十六個節氣，因已無花信，則直接講述民間習俗節慶，或古賢名句之闡揚，如桃淵明「孟夏草木長」、蘇東坡「明日黃花」、「最是橙黃橘綠時」等。所引歷代詩人詩作，以二十四番花信之八個節氣為主，小計共七百七十六人次、一萬四千九百首詩詞。另十六節氣所引，亦應不下於此。

本書初稿於戊戌年（二○一八）完成，因特殊因緣，提供由「唯心聖教．南天文化院」印行為善書，只在教內流傳，當時書名《時序紛紛滿眼花：二十四節氣、節慶、花信》，以節氣、節慶為上編；花信為下編。啟方則仍隨時做補正，並持續發布於個人臉書，朋友多以為頗有可觀，鼓勵應正式出版，而「南天文化院」執事亦表樂觀其成。更得臺灣商務印書館編輯團隊之積極回應，於是重新彙整，連成一氣，合為一編，自小寒起，至冬至結束，以符如天地人之互動！

原書稿完成時，曾作七言絕句二首，如今回顧，仍可代表個人感受，並錄於此以為紀念：

節氣流行大化中，花開花落暫時空。一生一世天關注，古往今來無不同。
時序紛紛滿眼花，三春春信朝晚霞。夏荷秋菊續姿韻，漫說人生本有涯。

二○二二壬寅年臘八十二月三十日　於心隱齋

書籍介紹

本文摘錄自《你不懂其實很有哏的節氣：從小寒到冬至，古典詩詞中的時間美學》，臺灣商務出版

作者：黃啟方

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

位列非物質文化遺產的二十四節氣，是農業時代的作息指標，
每個節氣有三候十五天，每一候各有不同的自然現象。
本書以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常。

  • 一年起始的節氣不是立春是小寒？
  • 吃尾牙是臺灣特有的習俗？在何時出現？
  • 「只許州官放火，不許百姓點燈」跟哪個節日有關？
  • 「二月初二」很忙，皇帝和民間各有各忙，但忙什麼？
  • 唐朝公務員福利很多，三伏天可早下班，臘八還送宮廷護唇膏。

每首膾炙人口的詩詞，都藏著一種節氣
作者精選近900位詩人、20000首詩
描繪出節氣與詩詞背後的文化寓意


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。