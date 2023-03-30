《你不懂其實很有哏的節氣》：以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常

文：黃啟方

自序——「天、地、人」的互動

所謂「二十四節氣」，究竟是從什麼時候開始的，一直都有不同的說法。清朝萬斯大（一六三三癸酉—一六八三）認為：漢武帝（前一五七甲申—前八七）太初元年（前一○四）創「太初曆」，恢復使用「夏正」（夏朝是以正月為一年的開始）後，才訂定了「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」四立；「春分」、「秋分」二分；「夏至」、「冬至」二至等八節。又以立春、立夏為「啟」（生成），立秋、立冬為「閉」（止息）。八節確定了，節與節之間各又有兩個時令，合起來就是「二十四節氣」了，其間還有一些傳統民俗節慶，依時間順序分別是：

春季

正月 ✿元日—— 立春—— ✿上元—— 雨水

二月 驚蟄—— 春分

三月 ✿上巳—— ✿寒食—— 清明—— 穀雨

夏季

四月 立夏—— 小滿

五月 ✿端午—— 芒種—— 夏至

六月 小暑—— 大暑

秋季

七月 立秋—— ✿中元—— 處暑

八月 白露—— ✿中秋—— 秋分

九月 寒露—— ✿重陽—— 霜降

冬季

十月 立冬—— 小雪—— ✿下元

十一月 大雪—— 冬至

十二月 小寒—— 大寒

每個月兩個節氣，前一個稱為「○月節」，後一個則為「○月中」。每個節氣十五天，五天是一「候」，每候又各有應時的自然現象，在農業社會時代是最重要的作息指標。照理說，二十四節氣應從每年的立春為始，但實際上卻是從前一年的冬至後起算，也就是從「小寒」開始。這和陰陽曆法星象都有關，是專門之學，也可證明老祖宗的智慧，被列為聯合國的文化遺產，誰曰不宜。

宋朝詩人徐俯（一○七八戊午—一一四一）有「一百五日寒食雨，二十四番花信風」一聯，上句說冬至後一百五日是「寒食」，下句「二十四番花信風」的意思，根據明初王逵的說法，由前一年的冬至算起，第十五天就進入十二月的小寒。

古人經過長時間的觀察以後，才訂出了二十四節氣，從小寒起到來年的穀雨，一共八個節氣，每個節氣有三候，會有不同的自然現象出現，五天一候，每候有風，便有一種花卉應風而開，八個節氣和共二十四個「氣候」，合起來有二十四種花卉隨風而開，就是所謂「二十四番花信風」（《蠡海集》）。但早於王逵的南宋人程大昌（一一二三癸卯—一一九五）的《演繁露》引徐鍇（九二○庚辰—九七四）《歲時記．春日》的記載說：

三月花開時，風名花信風。初而泛觀，則似謂此風來報花枝消息耳。按《呂氏春秋》曰：「春之得風，風不信，則其花不成。」乃知「花信風」者，風應花期，其來有信也。（卷一）

所以，是風應花開而來，而不是花應風至而開。

是哪二十四種花呢？ 王逵以為自「梅花」始，至「楝花」終；楝花開盡，春季結束，便是立夏。二十四種花卉，就如下列：

Photo Credit: 臺灣商務出版

明朝末年的楊慎（一四八八戊申—一五五九）引南朝宗懔（五○二壬午—五○五）《荊楚歲時記》所記大致一樣，但現在《文淵閣四庫全書．荊楚歲時記》，並沒有這一則記事。

又，每個節氣有三候，對這一共七十二候的自然現象，一向沒人做解釋，一直到清朝乾隆皇帝（一七一一辛卯—一七九九），才各以一首七言律詩加以概述，或加以質疑，也很有參考的價值，本書便以乾隆之節氣詩作為講解的基礎。

節氣之間，或有民俗節慶，如上元、端午、中秋、重陽等等，早已深入人心，成為共同的生活內涵，或有過於節氣者，自不能忽視。

歷代文人對二十四節氣、二十四番花信風和傳統節慶，都會因時因地而有不同的感受，因為這些天象、花卉、節慶已經和人的生命、生活融為一氣，詩人的感受或反映，豈不正是人對天地的回應。因此本書儘量把篇幅不太長的詩賦詞文引錄，正可以證明古賢所稱天、地、人「三才」的互動，可以創造更璀璨的文明和文化！

基於以上所述，本書便從小寒開展，小寒到穀雨共八個節氣，各有三番花信，因此先說節氣，其次花信，再述節慶，而各引歷代詩人讚頌詩文，使連成一氣。穀雨之後有十六個節氣，因已無花信，則直接講述民間習俗節慶，或古賢名句之闡揚，如桃淵明「孟夏草木長」、蘇東坡「明日黃花」、「最是橙黃橘綠時」等。所引歷代詩人詩作，以二十四番花信之八個節氣為主，小計共七百七十六人次、一萬四千九百首詩詞。另十六節氣所引，亦應不下於此。

本書初稿於戊戌年（二○一八）完成，因特殊因緣，提供由「唯心聖教．南天文化院」印行為善書，只在教內流傳，當時書名《時序紛紛滿眼花：二十四節氣、節慶、花信》，以節氣、節慶為上編；花信為下編。啟方則仍隨時做補正，並持續發布於個人臉書，朋友多以為頗有可觀，鼓勵應正式出版，而「南天文化院」執事亦表樂觀其成。更得臺灣商務印書館編輯團隊之積極回應，於是重新彙整，連成一氣，合為一編，自小寒起，至冬至結束，以符如天地人之互動！

原書稿完成時，曾作七言絕句二首，如今回顧，仍可代表個人感受，並錄於此以為紀念：

節氣流行大化中，花開花落暫時空。一生一世天關注，古往今來無不同。

時序紛紛滿眼花，三春春信朝晚霞。夏荷秋菊續姿韻，漫說人生本有涯。

二○二二壬寅年臘八十二月三十日 於心隱齋

書籍介紹

本文摘錄自《你不懂其實很有哏的節氣：從小寒到冬至，古典詩詞中的時間美學》，臺灣商務出版

作者：黃啟方

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位列非物質文化遺產的二十四節氣，是農業時代的作息指標，

每個節氣有三候十五天，每一候各有不同的自然現象。

本書以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常。

一年起始的節氣不是立春是小寒？

吃尾牙是臺灣特有的習俗？在何時出現？

「只許州官放火，不許百姓點燈」跟哪個節日有關？

「二月初二」很忙，皇帝和民間各有各忙，但忙什麼？

唐朝公務員福利很多，三伏天可早下班，臘八還送宮廷護唇膏。

每首膾炙人口的詩詞，都藏著一種節氣

作者精選近900位詩人、20000首詩

描繪出節氣與詩詞背後的文化寓意