《你不懂其實很有哏的節氣》：以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常
我們想讓你知道的是
以乾隆解釋七十二候自然現象的律詩為基礎。每一候都有萬物發出的先兆，動植物、昆蟲呈現細微變化，象徵時間演進、氣候改變。而生活在節氣的古人，還會因為各地的風土不同也有不同感受，進而影響節氣特有的花卉與節慶，讓我們能在生活感十足的詩詞中，體會三千年的歲時文化。
文：黃啟方
自序——「天、地、人」的互動
所謂「二十四節氣」，究竟是從什麼時候開始的，一直都有不同的說法。清朝萬斯大（一六三三癸酉—一六八三）認為：漢武帝（前一五七甲申—前八七）太初元年（前一○四）創「太初曆」，恢復使用「夏正」（夏朝是以正月為一年的開始）後，才訂定了「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」四立；「春分」、「秋分」二分；「夏至」、「冬至」二至等八節。又以立春、立夏為「啟」（生成），立秋、立冬為「閉」（止息）。八節確定了，節與節之間各又有兩個時令，合起來就是「二十四節氣」了，其間還有一些傳統民俗節慶，依時間順序分別是：
- 春季
正月 ✿元日—— 立春—— ✿上元—— 雨水
二月 驚蟄—— 春分
三月 ✿上巳—— ✿寒食—— 清明—— 穀雨
- 夏季
四月 立夏—— 小滿
五月 ✿端午—— 芒種—— 夏至
六月 小暑—— 大暑
- 秋季
七月 立秋—— ✿中元—— 處暑
八月 白露—— ✿中秋—— 秋分
九月 寒露—— ✿重陽—— 霜降
- 冬季
十月 立冬—— 小雪—— ✿下元
十一月 大雪—— 冬至
十二月 小寒—— 大寒
每個月兩個節氣，前一個稱為「○月節」，後一個則為「○月中」。每個節氣十五天，五天是一「候」，每候又各有應時的自然現象，在農業社會時代是最重要的作息指標。照理說，二十四節氣應從每年的立春為始，但實際上卻是從前一年的冬至後起算，也就是從「小寒」開始。這和陰陽曆法星象都有關，是專門之學，也可證明老祖宗的智慧，被列為聯合國的文化遺產，誰曰不宜。
宋朝詩人徐俯（一○七八戊午—一一四一）有「一百五日寒食雨，二十四番花信風」一聯，上句說冬至後一百五日是「寒食」，下句「二十四番花信風」的意思，根據明初王逵的說法，由前一年的冬至算起，第十五天就進入十二月的小寒。
古人經過長時間的觀察以後，才訂出了二十四節氣，從小寒起到來年的穀雨，一共八個節氣，每個節氣有三候，會有不同的自然現象出現，五天一候，每候有風，便有一種花卉應風而開，八個節氣和共二十四個「氣候」，合起來有二十四種花卉隨風而開，就是所謂「二十四番花信風」（《蠡海集》）。但早於王逵的南宋人程大昌（一一二三癸卯—一一九五）的《演繁露》引徐鍇（九二○庚辰—九七四）《歲時記．春日》的記載說：
三月花開時，風名花信風。初而泛觀，則似謂此風來報花枝消息耳。按《呂氏春秋》曰：「春之得風，風不信，則其花不成。」乃知「花信風」者，風應花期，其來有信也。（卷一）
所以，是風應花開而來，而不是花應風至而開。
是哪二十四種花呢？ 王逵以為自「梅花」始，至「楝花」終；楝花開盡，春季結束，便是立夏。二十四種花卉，就如下列：
明朝末年的楊慎（一四八八戊申—一五五九）引南朝宗懔（五○二壬午—五○五）《荊楚歲時記》所記大致一樣，但現在《文淵閣四庫全書．荊楚歲時記》，並沒有這一則記事。
又，每個節氣有三候，對這一共七十二候的自然現象，一向沒人做解釋，一直到清朝乾隆皇帝（一七一一辛卯—一七九九），才各以一首七言律詩加以概述，或加以質疑，也很有參考的價值，本書便以乾隆之節氣詩作為講解的基礎。
節氣之間，或有民俗節慶，如上元、端午、中秋、重陽等等，早已深入人心，成為共同的生活內涵，或有過於節氣者，自不能忽視。
歷代文人對二十四節氣、二十四番花信風和傳統節慶，都會因時因地而有不同的感受，因為這些天象、花卉、節慶已經和人的生命、生活融為一氣，詩人的感受或反映，豈不正是人對天地的回應。因此本書儘量把篇幅不太長的詩賦詞文引錄，正可以證明古賢所稱天、地、人「三才」的互動，可以創造更璀璨的文明和文化！
基於以上所述，本書便從小寒開展，小寒到穀雨共八個節氣，各有三番花信，因此先說節氣，其次花信，再述節慶，而各引歷代詩人讚頌詩文，使連成一氣。穀雨之後有十六個節氣，因已無花信，則直接講述民間習俗節慶，或古賢名句之闡揚，如桃淵明「孟夏草木長」、蘇東坡「明日黃花」、「最是橙黃橘綠時」等。所引歷代詩人詩作，以二十四番花信之八個節氣為主，小計共七百七十六人次、一萬四千九百首詩詞。另十六節氣所引，亦應不下於此。
本書初稿於戊戌年（二○一八）完成，因特殊因緣，提供由「唯心聖教．南天文化院」印行為善書，只在教內流傳，當時書名《時序紛紛滿眼花：二十四節氣、節慶、花信》，以節氣、節慶為上編；花信為下編。啟方則仍隨時做補正，並持續發布於個人臉書，朋友多以為頗有可觀，鼓勵應正式出版，而「南天文化院」執事亦表樂觀其成。更得臺灣商務印書館編輯團隊之積極回應，於是重新彙整，連成一氣，合為一編，自小寒起，至冬至結束，以符如天地人之互動！
原書稿完成時，曾作七言絕句二首，如今回顧，仍可代表個人感受，並錄於此以為紀念：
節氣流行大化中，花開花落暫時空。一生一世天關注，古往今來無不同。
時序紛紛滿眼花，三春春信朝晚霞。夏荷秋菊續姿韻，漫說人生本有涯。
二○二二壬寅年臘八十二月三十日 於心隱齋
書籍介紹
本文摘錄自《你不懂其實很有哏的節氣：從小寒到冬至，古典詩詞中的時間美學》，臺灣商務出版
作者：黃啟方
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位列非物質文化遺產的二十四節氣，是農業時代的作息指標，
每個節氣有三候十五天，每一候各有不同的自然現象。
本書以乾隆皇帝作詩詳解七十二候的奧祕為開展，透視古人的生活日常。
- 一年起始的節氣不是立春是小寒？
- 吃尾牙是臺灣特有的習俗？在何時出現？
- 「只許州官放火，不許百姓點燈」跟哪個節日有關？
- 「二月初二」很忙，皇帝和民間各有各忙，但忙什麼？
- 唐朝公務員福利很多，三伏天可早下班，臘八還送宮廷護唇膏。
每首膾炙人口的詩詞，都藏著一種節氣
作者精選近900位詩人、20000首詩
描繪出節氣與詩詞背後的文化寓意
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。