俠盜羅賓漢傳說的誕生背景，應該與維京人與諾曼人的勢力崛起有關

文：蓮子水共同體

亞瑟王和羅賓漢都是因為受到好萊塢青睞，而在20世紀成為自由世界裡家喻戶曉的人物。不過，亞瑟王畢竟是一個王，所以相關創作還是以國王、貴族、騎士的生活為重心，而羅賓漢則是濟弱的民眾英雄，領導人民反抗當權者不公不義的統治。

那麼，羅賓漢和亞瑟王有什麼關係嗎？ 羅賓漢和亞瑟王曾經交手過嗎？

從戲劇創作言，這兩位英雄有不同的任務。亞瑟王是國王級的英雄，要帶領圓桌騎士尋找聖杯，羅賓漢則是身分不明的俠盜，要拯救百姓於水火，所以這兩個人在設定上基本上就有不同的任務。按照好萊塢式的英雄旅程，要讓這兩人同框演出，勢必會很矛盾。

不過，對現今的英國人而言，亞瑟王主要還是英國王權的象徵，所以亞瑟王可以被描繪成帶領英國原住民族族抵擋盎格魯薩克遜的國王，也可以被描繪成帶領盎格魯薩克遜人抵擋維京民族的國王，或者是被自己手下貴族欺侮的國王。總之，他在現代英語世界中，是一個可以隨電影製作團隊的創作意圖而賦予不同詮釋的王權象徵。

另一方面，羅賓漢則是擔任反抗當權者的角色。

就歷史而言，羅賓漢應該不至於反對亞瑟王 （如果我們假設亞瑟王最初是英格蘭七國時期的一個王），而且從時間上言，這個虛構人物最初的誕生應該與維京人與諾曼人的勢力崛起有關。

因此，讓我們先了解一下維京人與諾曼人的背景資料，再往下探索。

維京人是戰士、水手也是農民，原本住在今天的挪威、瑞典和丹麥，西元8世紀初開始向外擴張，並且試圖在外定居下來，只是有些成功，有些失敗，有些則是打打和和，在歐洲各地創造出許多說不清的歷史糾葛。

Photo Credit: Briangotts @ CC BY-SA 3.0 來自維基的維京擴張圖，深紅色代表維京人8世紀居住的地區，紅色為九世紀，橘色為10世紀。黃色代表為11世紀維京人征服的地區，綠色則代表維京人曾襲擊的地區

諾曼人算是維京人後代的一支，字面上是「來自北方的人」，本身是維京人的後代，最初常在不列顛沿海和法國沿海劫掠。大約公元10世紀左右，在多次洗劫巴黎後，其首領與法王達成協議，得到了法國北部的一塊封地，被稱作諾曼第（Normandy）。之後，這些「蠻族」接受了基督教和法語，從此告別流浪和掠奪生涯，成為法國的一個公國。

讓我們再從英格蘭王國的視角看這段維京人侵襲的歷史。

西元六世紀末期末期，大不列顛島雖然不是統一的狀態，但是基本上是由盎格魯薩克遜還有朱特人治理，他們之間的關係密切，又一起有了共同的基督教信仰，所以在面對維京人的侵擾時，很自然地會想法聚在一起抵禦外侮，加上他們確實很幸運地遇上一位有辦法的領袖阿爾弗雷德大王（King Alfred），扭轉了戰局，抵抗了丹麥維京人的進攻。

不過，從九世紀到10世紀時，英格蘭王國又成為北海共同體的一部份。在這時期，英格蘭支付「丹麥金」給斯堪地那維亞人以維持和平，而這些斯堪地那維亞人也陸陸續續到大不列顛島生活。不過，丹麥王國的王子克努特還是在西元1015年趁著英格蘭內亂，取得了英格蘭國王的寶座，加上他後來繼承了丹麥、挪威的王位，英格蘭因此被納入其北海帝國。

因此，到了11世紀初期時，英格蘭王國應該算是「北海生活圈」的一部分。但是，西元1066年，英格蘭王國的王位落到了諾曼第公國的威廉公爵手上，把英格蘭又拉出了北海生活圈。這次的「諾曼征服」讓英格蘭人民脫離了北海帝國式的鬆散統治，開始面對新的統治方式。

不過，威廉公爵雖然成功地用武力征服了英格蘭，卻沒有想要和英格蘭的鄉村人民博感情。不僅如此，他還習慣把土地分封給自己的手下，而且指派諾曼第的教士取代英格蘭原來的教士 ——這使得他在英格蘭人眼中始終是個不折不扣的外來暴君。

因為如此，所以當威廉一世下令對全國土地、人口和財產進行普查， 匯集成一本史學家稱之為「土地賦役調查書」的檔案時，民眾無法如史學家一般認為這是英格蘭行政管理上的一大進步，反而用基督教「末日審判」的概念將其稱為「末日審判書」。

羅賓漢最早的角色原型應該就是源自這一段時期「盎格魯薩克遜人」對 「諾曼征服」和「諾曼王朝」的反抗。不過，英格蘭的諾曼王朝後期，就因為王室繼承問題，導致內戰，最終由有法國安茹伯爵的亨利二世取得王位，開啟了英國王室的金雀花王朝。

金雀花王朝延續300多年，在這段期間，王室成員極為活躍，統治疆域橫跨英倫海峽兩岸，包括今日法國西北部與西南部、英格蘭、威爾斯幾乎全境、蘇格蘭南部和愛爾蘭部分地區，是英格蘭人廣泛涉入歐洲事務的時期。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 羅賓漢的銅像

在這段期間，羅賓漢的故事也繼續流傳，但是情節也開始發生變化。不過，基本上有兩件事情是這些金雀花時期的羅賓漢共同的特色，一是他對貪腐僧侶與官員的深惡痛絕，一則是他那一身林肯綠的服裝。

在中世紀，「林肯郡」是羊毛交易的中心，而「林肯綠」是「高貴衣料」的顏色。這想必讓羅賓漢的形象在中世紀時顯得十分矛盾 —— 他穿著顯貴才能穿的服裝，卻處處與貪腐或霸道的顯貴作對。

如果試著歸結諾曼人對中世紀英國英雄文學的影響，我們可以看出：

第一，征服者威廉一世雖不是英格蘭的第一個國王，但從威廉一世開始，英格蘭才算進入穩定統一的狀態，而且其後所有的英國君主都與其有血緣關係。這讓亞瑟王的民族英雄形象不得不隨著時代而調整。

第二，早期的羅賓漢或許是領導盎格魯薩克遜農民對抗諾曼入侵的民族英雄，但到了金雀花王朝時代，商人因羊毛交易而興起，創作者和民眾似乎都開始考慮接受可以帶領民眾追求市場正義的英雄。羅賓漢也許沒有和人民一起受苦，但只要他能停止政府和教會對人民的不當壓迫和管制，人民也可以接受他的領導，一起向國王和教會抗爭。