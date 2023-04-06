俠盜羅賓漢傳說的誕生背景，應該與維京人與諾曼人的勢力崛起有關
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文：蓮子水共同體
亞瑟王和羅賓漢都是因為受到好萊塢青睞，而在20世紀成為自由世界裡家喻戶曉的人物。不過，亞瑟王畢竟是一個王，所以相關創作還是以國王、貴族、騎士的生活為重心，而羅賓漢則是濟弱的民眾英雄，領導人民反抗當權者不公不義的統治。
那麼，羅賓漢和亞瑟王有什麼關係嗎？ 羅賓漢和亞瑟王曾經交手過嗎？
從戲劇創作言，這兩位英雄有不同的任務。亞瑟王是國王級的英雄，要帶領圓桌騎士尋找聖杯，羅賓漢則是身分不明的俠盜，要拯救百姓於水火，所以這兩個人在設定上基本上就有不同的任務。按照好萊塢式的英雄旅程，要讓這兩人同框演出，勢必會很矛盾。
不過，對現今的英國人而言，亞瑟王主要還是英國王權的象徵，所以亞瑟王可以被描繪成帶領英國原住民族族抵擋盎格魯薩克遜的國王，也可以被描繪成帶領盎格魯薩克遜人抵擋維京民族的國王，或者是被自己手下貴族欺侮的國王。總之，他在現代英語世界中，是一個可以隨電影製作團隊的創作意圖而賦予不同詮釋的王權象徵。
另一方面，羅賓漢則是擔任反抗當權者的角色。
就歷史而言，羅賓漢應該不至於反對亞瑟王 （如果我們假設亞瑟王最初是英格蘭七國時期的一個王），而且從時間上言，這個虛構人物最初的誕生應該與維京人與諾曼人的勢力崛起有關。
因此，讓我們先了解一下維京人與諾曼人的背景資料，再往下探索。
維京人是戰士、水手也是農民，原本住在今天的挪威、瑞典和丹麥，西元8世紀初開始向外擴張，並且試圖在外定居下來，只是有些成功，有些失敗，有些則是打打和和，在歐洲各地創造出許多說不清的歷史糾葛。
諾曼人算是維京人後代的一支，字面上是「來自北方的人」，本身是維京人的後代，最初常在不列顛沿海和法國沿海劫掠。大約公元10世紀左右，在多次洗劫巴黎後，其首領與法王達成協議，得到了法國北部的一塊封地，被稱作諾曼第（Normandy）。之後，這些「蠻族」接受了基督教和法語，從此告別流浪和掠奪生涯，成為法國的一個公國。
讓我們再從英格蘭王國的視角看這段維京人侵襲的歷史。
西元六世紀末期末期，大不列顛島雖然不是統一的狀態，但是基本上是由盎格魯薩克遜還有朱特人治理，他們之間的關係密切，又一起有了共同的基督教信仰，所以在面對維京人的侵擾時，很自然地會想法聚在一起抵禦外侮，加上他們確實很幸運地遇上一位有辦法的領袖阿爾弗雷德大王（King Alfred），扭轉了戰局，抵抗了丹麥維京人的進攻。
不過，從九世紀到10世紀時，英格蘭王國又成為北海共同體的一部份。在這時期，英格蘭支付「丹麥金」給斯堪地那維亞人以維持和平，而這些斯堪地那維亞人也陸陸續續到大不列顛島生活。不過，丹麥王國的王子克努特還是在西元1015年趁著英格蘭內亂，取得了英格蘭國王的寶座，加上他後來繼承了丹麥、挪威的王位，英格蘭因此被納入其北海帝國。
因此，到了11世紀初期時，英格蘭王國應該算是「北海生活圈」的一部分。但是，西元1066年，英格蘭王國的王位落到了諾曼第公國的威廉公爵手上，把英格蘭又拉出了北海生活圈。這次的「諾曼征服」讓英格蘭人民脫離了北海帝國式的鬆散統治，開始面對新的統治方式。
不過，威廉公爵雖然成功地用武力征服了英格蘭，卻沒有想要和英格蘭的鄉村人民博感情。不僅如此，他還習慣把土地分封給自己的手下，而且指派諾曼第的教士取代英格蘭原來的教士 ——這使得他在英格蘭人眼中始終是個不折不扣的外來暴君。
因為如此，所以當威廉一世下令對全國土地、人口和財產進行普查， 匯集成一本史學家稱之為「土地賦役調查書」的檔案時，民眾無法如史學家一般認為這是英格蘭行政管理上的一大進步，反而用基督教「末日審判」的概念將其稱為「末日審判書」。
羅賓漢最早的角色原型應該就是源自這一段時期「盎格魯薩克遜人」對 「諾曼征服」和「諾曼王朝」的反抗。不過，英格蘭的諾曼王朝後期，就因為王室繼承問題，導致內戰，最終由有法國安茹伯爵的亨利二世取得王位，開啟了英國王室的金雀花王朝。
金雀花王朝延續300多年，在這段期間，王室成員極為活躍，統治疆域橫跨英倫海峽兩岸，包括今日法國西北部與西南部、英格蘭、威爾斯幾乎全境、蘇格蘭南部和愛爾蘭部分地區，是英格蘭人廣泛涉入歐洲事務的時期。
在這段期間，羅賓漢的故事也繼續流傳，但是情節也開始發生變化。不過，基本上有兩件事情是這些金雀花時期的羅賓漢共同的特色，一是他對貪腐僧侶與官員的深惡痛絕，一則是他那一身林肯綠的服裝。
在中世紀，「林肯郡」是羊毛交易的中心，而「林肯綠」是「高貴衣料」的顏色。這想必讓羅賓漢的形象在中世紀時顯得十分矛盾 —— 他穿著顯貴才能穿的服裝，卻處處與貪腐或霸道的顯貴作對。
如果試著歸結諾曼人對中世紀英國英雄文學的影響，我們可以看出：
第一，征服者威廉一世雖不是英格蘭的第一個國王，但從威廉一世開始，英格蘭才算進入穩定統一的狀態，而且其後所有的英國君主都與其有血緣關係。這讓亞瑟王的民族英雄形象不得不隨著時代而調整。
第二，早期的羅賓漢或許是領導盎格魯薩克遜農民對抗諾曼入侵的民族英雄，但到了金雀花王朝時代，商人因羊毛交易而興起，創作者和民眾似乎都開始考慮接受可以帶領民眾追求市場正義的英雄。羅賓漢也許沒有和人民一起受苦，但只要他能停止政府和教會對人民的不當壓迫和管制，人民也可以接受他的領導，一起向國王和教會抗爭。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。