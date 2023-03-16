佐科威呼籲大眾別再用Visa與萬事達卡，應支持印尼本地信用卡
我們想讓你知道的是
印尼總統佐科威呼籲各政府機關別再使用Visa和萬事達卡公司的信用卡及支付系統，其表示使用本地信用卡，才能在支付系統上獨立運作。過去幾年，佐科威一直在許多國內及外交政策上實行經濟民族主義。
印尼總統佐科威呼籲各政府機關別再使用Visa和萬事達卡公司的信用卡及支付系統，他以俄羅斯遭美國制裁而無法使用上述兩家信用卡為例，希望使用本地信用卡，才能在支付系統上獨立運作。
CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）今天報導，佐科威（Joko Widodo）昨天在一場印尼商品媒合活動的開幕式上，呼籲印尼各地區的行政部門，別再使用威士卡（Visa）和萬事達卡公司（Mastercard）等國外信用卡及支付系統，改成使用印尼國內銀行發行的信用卡，以避免交易受到地緣政治影響。
佐科威說：「俄烏戰爭以及美國實施的經濟制裁可能造成一些問題，因為包括支付系統在內，都可能被用來對付參與戰爭的國家。我們必須非常小心，記住美國對俄羅斯的制裁，Visa和萬事達卡的信用卡可能會是個問題。」
佐科威所指的是俄羅斯侵略烏克蘭後，Visa和萬事達卡公司暫停俄國業務。當時兩家公司宣布採取行動，以確保遵循美國和國際對俄羅斯祭出的制裁措施。
佐科威表示，使用印尼本地銀行發行的國產信用卡，可以增加國家在金融交易中的獨立性。他說：「若我們使用自己的支付平台，從地方政府機關到省政府每個人都使用，那我們就會更安全。」
在同個場合，佐科威也鼓勵印尼警方及軍隊購買印尼本地生產的商品和武器，他說：「若我們必須從國外買戰鬥機，這完全可以理解。但子彈、槍枝和軍人的口糧，都是本地可以生產的東西。」
雅加達郵報（Jakarta Post）報導，過去幾年，佐科威一直在許多國內及外交政策上實行經濟民族主義。他曾在2021年鼓勵印尼人憎恨外國產品引發爭議，當時他說，「我們必須繼續熱愛自己的產品，並仇恨外國產品」。
新聞來源：
- 佐科威籲政府機關別再用Visa和萬事達卡（中央社）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna