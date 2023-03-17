【專訪】悍創運動行銷創辦人張運智：不管中華隊戰績如何，我要留下超越輸贏的價值

文：洪綾襄

「不管中華隊戰績如何，這一次，我絕對會留下超越輸贏的價值，」相隔10年，再次爭取到世界棒球經典賽（WBC）預賽主辦權的悍創運動行銷公司創辦人張運智表示。

世界棒球經典賽，是由美國職棒大聯盟（MLB）和世界棒壘球聯盟（WBSC）共同策畫的國際棒球大賽，是目前棒球界最高規格的一級賽事。

2013年時，悍創曾與中華民國棒球協會合作，主辦第3屆分區預賽。第五屆賽事原訂於2021年舉辦，卻遇上疫情延賽，改於今年3月8日到21日舉辦，且整體賽事規模大躍進。根據張運智估計，權利金加上場館修繕、球員食宿、行銷宣傳等費用，總成本上看850萬美元、超過2.6億元台幣。

十年磨一劍，辜仲諒是貴人

悍創為張運智與好友胡瓏智於1999年創立，從承辦竹科企業運動會起家，轉而經營運動行銷，但規模畢竟不大，怎麼敢爭取這麼大的國際項目？張運智回憶，2013年那一屆悍創第一次辦經典賽，便與大聯盟建立起良好關係；也因為掌握林智勝等球星的經紀約，結識了不少對運動有興趣的企業家。

「不過爭取第四屆主辦權時，被韓國以剛落成的高尺天空巨蛋為賣點搶走，第五屆當然要搶回來，」他說。當時悍創已被製鞋大廠寶成旗下寶勝國際併購，但由於中職、棒協沒辦法一次拿出那麼多錢投標，張運智決定由他出面爭取，得標後再和棒協與中職合作。

擷取自悍創Facebook 兩萬球迷湧進洲際棒球場，為台灣球員熱情加油。

就在2020年，大聯盟宣布台灣取得第五屆經典賽A區預賽主辦權。回憶投標過程，張運智從275萬美元試水溫，但韓國緊追其後。「我的底線是400萬美元，要是韓國再高，就只能拱手讓他，沒想到400萬元一丟出去，就拍板了。」

但值此同時，張運智自己的職涯也面臨重大轉折。2020年中國正嚴守清零政策，寶勝通路業務完全停擺，張運智便決定與寶成和平分手，回台灣以「悍創」重起爐灶，成立職籃聯盟PLG第四隊新竹攻城獅。「我本來就要著手推動經典賽，因緣際會再遇到辜仲諒，當時他不僅想幫中信籌組一支籃球隊，也想經營聯盟，我就去幫台灣運彩成立T1聯盟，一年後就退出，專心投入經典賽。」

全台大場勘，選中洲際補強

2022年，辜仲諒當選亞洲棒球總會會長以及世界棒壘球總會執行副會長，張運智想，台灣是10年後重新主辦經典賽，若能加上辜仲諒的力量，對台灣棒壇和他都是很好的開始。「我把企畫包裝好，去找他幫忙，辜董果然一口答應。」張運智說，「很感謝Peggy（寶成執行長蔡佩君）給我很多的資源，而辜董絕對是我的大貴人。」

擷取自悍創Facebook 洋基傳奇球星李維拉（右）與副總統賴清德（中）共同開球，啦啦隊女孩（左）也躍上國際版面

金援上無後顧之憂後，就要全力執行，而比賽最重要的，就是場地。張運智說，去年大聯盟派專人來全台場勘，發現新竹球場雖新，卻無法短期改善，新莊、台中、斗六球場可以，但要重做。去年年底便從美國運了七個貨櫃，將球場專用的重型機具、土、沙，和草地種子直送台中，大規模開挖台中市洲際球場重做排水系統。

不僅如此，為配合3月開打，1月就要撒下種子，並用北美黑麥草取代在冬季生長偏慢的百慕達草，60天後修剪一次，草就會愈長愈密，進而形成一塊自然的地毯，球員撲接球時就不會受傷。過去台灣棒球場施工粗糙，一下雨就積水；但使用正確泥沙比率重鋪後，球場硬度就能穩定，也確保球在彈跳滾動時保持流暢。

賽事展開後，由於各隊球員都有大聯盟球星，業務、場務、安全都得是最高規格，而且不僅在台中正式比賽，也會在新莊、斗六比熱身賽，悍創就分三區、13組、上百人分頭進行。他細數，為了款待這群貴客，從2月底起到3月12日預賽結束，訂房總數超過5000晚；大聯盟對球員膳食有特殊規定的菜單，什麼要有、什麼不能吃，因此他和饗食天堂合作，還在洲際棒球場搭了中央廚房，從早上10點到晚上10點持續供餐，光吃就花掉超過800萬元台幣。

辦賽事活動特別需要經驗，遇到緊急狀況才能即時反應。這次經典賽賽前就曾發生宣傳海報獨漏中華隊風波事件。「我看到第一時間先發新聞稿，和所有台灣球迷一起向大聯盟抗議；但私底下，我也立刻打電話到紐約告知大聯盟，我們必須平息球迷怒火，也請他們盡快回應。那時紐約是半夜。還好對方下架錯誤版本，WBC主席Jim Small也發布道歉聲明，風波很快就平息。」

張運智坦言，他當然也擔心太強硬會不會和大聯盟撕破臉，但最後判斷還是要盡快處理，特別要避免「WBC宣傳有中國隊卻沒有中華隊」這種政治臆測擴大，否則信心就會跟著崩落。

製作紀錄片，要讓經驗傳承

「整個比完後，我會剪一套影集和一支紀錄片，影集是球場篇、球員篇、幕後工作人員篇，從球員落地接待、訓練熱身，到比賽⋯這需要傳承，能學什麼都要盡量學起來。」張運智說。

潮流運動服飾品牌DV創辦人許明翰觀察，悍創是台灣目前唯一敢爭取國際一級賽事主辦的運動行銷公司，因為資金壓力很重，連協會都不敢接，但悍創就敢。此外，過去賽事商機大多仰賴門票或轉播收入，悍創卻會仿效漫威（Marvel）模式經營運動IP，不同品項和不同的品牌授權，並且上架到超市、百貨，盡量增加運動與民眾的接觸點。「當然有人批評太商業化，但要不是這麼做，台灣也沒有機會接觸到經典賽。」

即使做好所有的準備，還是不免要回到戰績上檢視戰績。「不要怕，單場比賽輸贏很難說，而且輸贏從來不是我們愛不愛棒球的重點，」這是悍創張運智身體力行，拚搏到最後一刻的運動家精神。

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