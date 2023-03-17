TNL+ 2023/03/17,
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【美劇】《最後生還者》：瘟疫後活屍末日災難，宛如金剛老狼的西部片公路之旅

【美劇】《最後生還者》：瘟疫後活屍末日災難，宛如金剛老狼的西部片公路之旅
Photo Credit: HBO

我們想讓你知道的是

HBO爆紅的影集《最後生還者》，第一季至最終話累積，推至高峰的恐懼與焦慮倏地軋然而止。就如同美國恐怖科幻小說作家H.P. Lovecraft所言：「人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼」。

HBO於2023年1月首發末日災難影集《最後生還者》，由電玩遊戲製作人暨開發商「頑皮狗」創意總監Neil Druckmann，搭檔主創核災迷你影集《核爆家園》的Craig Mazin擔任編劇及監製，講述西元2003年，氣候變化促使分布在溫和濕潤雨林區的蟲草真菌發生突變，隨風紛飛的孢子寄宿人體，將受害者控制為毫無記憶與情感的的肉食殭屍。

在印尼首例發現後一周內，突變真菌隨著四通八達的交通體系殖民全球：人腦的萎縮、肢體的膿腫遂成為混亂暴力、社會崩潰以及人口滅絕的後末日恐怖想像。

《最後生還者》第二話〈感染者〉開場的橋段，疫情爆發前兩天，印尼雅加達大學的真菌學教授佩蒂維受當地警察傳喚，獲知當地麵粉穀物工廠爆發感染：政府實驗室內一名工人屍體，已成為蠕動活體嗜血真菌的宿主……教授手中的茶杯在茶托上嘎嘎作響。當印尼高階軍官懇求教授研發製造藥物或疫苗時，文雅的女學者輕輕地、絕望地搖搖頭：拯救人類僅有一途：全面轟炸地表大屠殺，別無他法。

真菌學教授的致命處方簽，為這起高度反烏托邦的末日寓言定下了苦難的基調，《最後生還者》劇中角色們以父女、兄弟、情侶、至交、拍檔的二元一體組合，對照、類比、反射彼此間互依互存的複雜人際關係，在宛如競技電玩中處決濺血的大快人心同時，編導也強制要求觀眾吸收大量的人間苦難。

劇情線時而壯闊時而悲慘，時而殘酷時而溫暖，全體人類不斷被迫在保護自己和親人之間，做出艱難無奈的抉擇，並為飽受瘟疫蹂躪的崩壞社會做出渴求生存的犧牲，如果這非人間地獄，孰何為是？

或許和老東家HBO合作愉快，2014年在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演紅毒蛇的智利裔美籍佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），於《最後生還者》中飾演50歲出頭的德州建築工人兼黑市販子喬爾；而在2016年《冰與火之歌：權力遊戲》第六季才亮相的Mormont領主Lyanna，正是《最後生還者》中扮演14歲孤女艾莉的英國新星貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）。

雖說與電玩版本相較，拉姆齊臉型過於扁平、下顎較為突出，也無濃眉大眼的優勢將焦慮悲傷的神色頃刻流露，但是憑藉勢不可擋的聲線與氣魄，將那獨當一面的氣概與決心，不時風趣犀利、不時悶悶不樂，保留著略顯笨拙的少女氣質的真實可信，以至於幾乎超出「電視劇表演」的範疇。

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