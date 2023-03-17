【美劇】《最後生還者》：瘟疫後活屍末日災難，宛如金剛老狼的西部片公路之旅
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HBO爆紅的影集《最後生還者》，第一季至最終話累積，推至高峰的恐懼與焦慮倏地軋然而止。就如同美國恐怖科幻小說作家H.P. Lovecraft所言：「人類最古老而強烈的情緒，便是恐懼；而最古老最強烈的恐懼，便是對未知的恐懼」。
HBO於2023年1月首發末日災難影集《最後生還者》，由電玩遊戲製作人暨開發商「頑皮狗」創意總監Neil Druckmann，搭檔主創核災迷你影集《核爆家園》的Craig Mazin擔任編劇及監製，講述西元2003年，氣候變化促使分布在溫和濕潤雨林區的蟲草真菌發生突變，隨風紛飛的孢子寄宿人體，將受害者控制為毫無記憶與情感的的肉食殭屍。
在印尼首例發現後一周內，突變真菌隨著四通八達的交通體系殖民全球：人腦的萎縮、肢體的膿腫遂成為混亂暴力、社會崩潰以及人口滅絕的後末日恐怖想像。
《最後生還者》第二話〈感染者〉開場的橋段，疫情爆發前兩天，印尼雅加達大學的真菌學教授佩蒂維受當地警察傳喚，獲知當地麵粉穀物工廠爆發感染：政府實驗室內一名工人屍體，已成為蠕動活體嗜血真菌的宿主……教授手中的茶杯在茶托上嘎嘎作響。當印尼高階軍官懇求教授研發製造藥物或疫苗時，文雅的女學者輕輕地、絕望地搖搖頭：拯救人類僅有一途：全面轟炸地表大屠殺，別無他法。
真菌學教授的致命處方簽，為這起高度反烏托邦的末日寓言定下了苦難的基調，《最後生還者》劇中角色們以父女、兄弟、情侶、至交、拍檔的二元一體組合，對照、類比、反射彼此間互依互存的複雜人際關係，在宛如競技電玩中處決濺血的大快人心同時，編導也強制要求觀眾吸收大量的人間苦難。
劇情線時而壯闊時而悲慘，時而殘酷時而溫暖，全體人類不斷被迫在保護自己和親人之間，做出艱難無奈的抉擇，並為飽受瘟疫蹂躪的崩壞社會做出渴求生存的犧牲，如果這非人間地獄，孰何為是？
或許和老東家HBO合作愉快，2014年在《冰與火之歌：權力遊戲》飾演紅毒蛇的智利裔美籍佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），於《最後生還者》中飾演50歲出頭的德州建築工人兼黑市販子喬爾；而在2016年《冰與火之歌：權力遊戲》第六季才亮相的Mormont領主Lyanna，正是《最後生還者》中扮演14歲孤女艾莉的英國新星貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）。
雖說與電玩版本相較，拉姆齊臉型過於扁平、下顎較為突出，也無濃眉大眼的優勢將焦慮悲傷的神色頃刻流露，但是憑藉勢不可擋的聲線與氣魄，將那獨當一面的氣概與決心，不時風趣犀利、不時悶悶不樂，保留著略顯笨拙的少女氣質的真實可信，以至於幾乎超出「電視劇表演」的範疇。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna