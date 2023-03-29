《活用心智圖快速抓重點，精準拆解考題與文章》：戰勝108課綱最強學習法，KMST知識地圖＋RMMR

文：孫易新

KMST知識地圖學習法2.0

「KMST知識地圖學習法2.0」適用於高中以上的學生，或針對大量知識內容的書籍，例如行政學、管理學、教育學、心理學⋯⋯等專書或論文，進行深度、高層次的學習。這個學習方法將讀書學習分成三個階段，分別是探索階段、筆記階段與記憶階段。

KMST探索階段

Photo Credit: 商周出版

為了達到見林也見樹的系統化學習，掌握有價值的資訊，避免浪費時間閱讀、記憶不符合學習目標的內容。因此，在花大量時間細讀一本書或長篇文章之前，可先透過下列三個步驟，掌握書本內容的概要，並設定閱讀這本書的學習目標。

一、拿到一本書的時候，先從書名、目錄中的章節標題思考一下，針對這本書在還沒有閱讀文章內容之前，你已經瞭解的東西有多少？如果你是作者，你會寫出哪些重點？將你的想法以重點摘要的心智圖（手繪或電腦軟體繪製皆可）方式列出來。

二、快速瀏覽一下整本書的每一頁，特別留意內容的結構與標題、圖表等，如果看到有不懂的地方或重要的資訊，請先不要停頓下來思索，只要在這個頁面貼個小標籤，提醒自己這裡有需要細讀的內容即可。接著繼續快速把內容看完。

三、思考一下作者透過這本書想要表達的重點是什麼？你可以從這本書學到什麼？以心智圖（手繪或電腦軟體繪製皆可）列出你的學習目標與學習重點，一時之間不知要如何設定自己閱讀學習的目標，可以參考下列其中一項或多項：

① 作者所提示的學習綱要；②老師指定的學習主題或方向；③過往的考試題目；④自己關心的議題或想學習的內容。最後與第一階段所繪製的心智圖做個比較，看看哪些是你還未閱讀書本之前，就已經知道的知識。

KMST筆記階段

Photo Credit: 商周出版

經過探索階段之後，如果該書值得進一步深入學習，就可以透過心智圖筆記來萃取並組織資訊。此一階段不僅只是記錄知識點而已，事實上它是一個可以提升對內容理解與記憶的有效過程。

一、再次快速瀏覽一下整本書，這時把閱讀重心放在出現符合學習目標與學習重點的章節段落上。

二、仔細閱讀文章當中，符合學習目標、學習重點的內容，或探索階段第二步驟中貼上小標籤的艱澀難懂章節、段落，並以具有邏輯順序的方式，用螢光筆或彩色筆標示出關鍵詞。

三、以繪製心智圖的軟體，將上一步驟所標示出的關鍵詞，整理轉化成結構清晰、易懂易記的心智圖學習筆記，其步驟與RMMR的筆記階段是相同的。

（1）確認核心主題：以文字以及（或）能夠貼切表達書名或文章標題的圖像，作為中心主題。

（2）掌握主要架構：從學習（或教學）的目標，選擇所需之章節名稱、意義段的概念或文體的概念模組，作為展開第一階層大光芒線條上的各個主要主題（主幹線條上的關鍵詞）。

（3）融入情緒感受：依據章節、意義段或概念模組的內容意涵，將線條色彩修改成對自己具有意義、代表感受性的顏色。

（4）梳理細節內容：提取出必要的關鍵詞，並依其內容之邏輯結構，分別從各個主要主題，展開次主題或內容細節。

（5）探索關連性：檢視不同知識點（關鍵字）之間是否具有關連性，並以不同形式的箭頭線條指出其相關性，必要時可在線條上以文字作補充說明。

（6）凸顯關鍵重點：檢視心智圖當中的內容，並在作者提示的重點、老師上課時強調的重點、考試卷出現過的內容或自己容易遺忘的關鍵詞上，插入相關聯的圖像，以強化記憶的效果。

以上所述繪製心智圖讀書學習筆記的六個步驟只是基本的原則，在實務應用針對內容較多的場景上，第4到第6步驟經常是同時進行的。

四、以與作者虛擬對話的方式，檢視心智圖的內容是否滿足原先預期的學習目標與重點，如有必要的話，將你的心智圖學習筆記，做出局部的調整與增修。

KMST記憶階段

Photo Credit: 商周出版

以我自己報考碩士班、博士班的入學筆試，以及輔導無數的學員報考公務員、升學考試的成功經驗，在讀書準備考試的時候，在經歷了KMST知識地圖學習法的筆記階段，書中大部分的內容，因為透過深度的理解，已經可以牢牢記住。但是，有些內容不僅容易混淆也難以記憶，因此有必要透過知識地圖學習法的記憶階段來強化學習的效果，它的第一到第四步驟與RMMR的記憶階段是類似的。

一、手繪心智圖：針對在筆記階段，以心智圖軟體整理好的內容當中，有需要特別加強記憶的部分，再以手繪心智圖的方式，重新繪製一次以幫助記憶。請注意，不要只是看著電腦上的心智圖，一個關鍵字、一個關鍵字的抄寫過來，而是一次多看幾個關鍵字，組成一個有意義的概念之後，憑著印象把內容畫出來。再次提醒，手繪心智圖的時候不要只沉醉畫出漂亮的圖，而是在繪製的過程中，同時複習並記憶圖中的內容，其過程與電腦繪製類似，做法與規則如下：

（1）以圖文並茂的方式，在一張A4白紙上畫出一個5公分左右，能代表這張心智圖核心主題，且能留下強烈印象的中心圖（central image），它必須是彩色（三個以上的顏色）的圖，並在圖中留下適當的空白，來書寫核心主題的文字。

（2）選擇、確認需要記憶的範圍內容，並針對內容區分成幾個主要主題、意義段或類別。

（3）畫出所有第一層級的大光芒線條，與書寫主要主題的文字。透過使用與這個主要主題有關連的顏色，繪製各個樹狀結構的線條，書寫文字時，再次強化對該意義段或類別意涵的情緒感受。線條要與中心的圖像連接在一起，並且是由粗而細、從中心往外畫出去，線條上文字的顏色基本上與線條同色，除非是太淡的色系，可選擇較深一點的顏色來書寫。