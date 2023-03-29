《活用心智圖快速抓重點，精準拆解考題與文章》：戰勝108課綱最強學習法，KMST知識地圖＋RMMR
我們想讓你知道的是
華人心智圖法大師孫易新專為國高中生寫的考題拆解與閱讀法，書中以課本內容為範例，以大量且詳細的步驟圖解，說明如何整合點、線、面知識，跨學科學習，強效提升思考力與記憶力。
文：孫易新
KMST知識地圖學習法2.0
「KMST知識地圖學習法2.0」適用於高中以上的學生，或針對大量知識內容的書籍，例如行政學、管理學、教育學、心理學⋯⋯等專書或論文，進行深度、高層次的學習。這個學習方法將讀書學習分成三個階段，分別是探索階段、筆記階段與記憶階段。
KMST探索階段
為了達到見林也見樹的系統化學習，掌握有價值的資訊，避免浪費時間閱讀、記憶不符合學習目標的內容。因此，在花大量時間細讀一本書或長篇文章之前，可先透過下列三個步驟，掌握書本內容的概要，並設定閱讀這本書的學習目標。
一、拿到一本書的時候，先從書名、目錄中的章節標題思考一下，針對這本書在還沒有閱讀文章內容之前，你已經瞭解的東西有多少？如果你是作者，你會寫出哪些重點？將你的想法以重點摘要的心智圖（手繪或電腦軟體繪製皆可）方式列出來。
二、快速瀏覽一下整本書的每一頁，特別留意內容的結構與標題、圖表等，如果看到有不懂的地方或重要的資訊，請先不要停頓下來思索，只要在這個頁面貼個小標籤，提醒自己這裡有需要細讀的內容即可。接著繼續快速把內容看完。
三、思考一下作者透過這本書想要表達的重點是什麼？你可以從這本書學到什麼？以心智圖（手繪或電腦軟體繪製皆可）列出你的學習目標與學習重點，一時之間不知要如何設定自己閱讀學習的目標，可以參考下列其中一項或多項：
① 作者所提示的學習綱要；②老師指定的學習主題或方向；③過往的考試題目；④自己關心的議題或想學習的內容。最後與第一階段所繪製的心智圖做個比較，看看哪些是你還未閱讀書本之前，就已經知道的知識。
KMST筆記階段
經過探索階段之後，如果該書值得進一步深入學習，就可以透過心智圖筆記來萃取並組織資訊。此一階段不僅只是記錄知識點而已，事實上它是一個可以提升對內容理解與記憶的有效過程。
一、再次快速瀏覽一下整本書，這時把閱讀重心放在出現符合學習目標與學習重點的章節段落上。
二、仔細閱讀文章當中，符合學習目標、學習重點的內容，或探索階段第二步驟中貼上小標籤的艱澀難懂章節、段落，並以具有邏輯順序的方式，用螢光筆或彩色筆標示出關鍵詞。
三、以繪製心智圖的軟體，將上一步驟所標示出的關鍵詞，整理轉化成結構清晰、易懂易記的心智圖學習筆記，其步驟與RMMR的筆記階段是相同的。
（1）確認核心主題：以文字以及（或）能夠貼切表達書名或文章標題的圖像，作為中心主題。
（2）掌握主要架構：從學習（或教學）的目標，選擇所需之章節名稱、意義段的概念或文體的概念模組，作為展開第一階層大光芒線條上的各個主要主題（主幹線條上的關鍵詞）。
（3）融入情緒感受：依據章節、意義段或概念模組的內容意涵，將線條色彩修改成對自己具有意義、代表感受性的顏色。
（4）梳理細節內容：提取出必要的關鍵詞，並依其內容之邏輯結構，分別從各個主要主題，展開次主題或內容細節。
（5）探索關連性：檢視不同知識點（關鍵字）之間是否具有關連性，並以不同形式的箭頭線條指出其相關性，必要時可在線條上以文字作補充說明。
（6）凸顯關鍵重點：檢視心智圖當中的內容，並在作者提示的重點、老師上課時強調的重點、考試卷出現過的內容或自己容易遺忘的關鍵詞上，插入相關聯的圖像，以強化記憶的效果。
以上所述繪製心智圖讀書學習筆記的六個步驟只是基本的原則，在實務應用針對內容較多的場景上，第4到第6步驟經常是同時進行的。
四、以與作者虛擬對話的方式，檢視心智圖的內容是否滿足原先預期的學習目標與重點，如有必要的話，將你的心智圖學習筆記，做出局部的調整與增修。
KMST記憶階段
以我自己報考碩士班、博士班的入學筆試，以及輔導無數的學員報考公務員、升學考試的成功經驗，在讀書準備考試的時候，在經歷了KMST知識地圖學習法的筆記階段，書中大部分的內容，因為透過深度的理解，已經可以牢牢記住。但是，有些內容不僅容易混淆也難以記憶，因此有必要透過知識地圖學習法的記憶階段來強化學習的效果，它的第一到第四步驟與RMMR的記憶階段是類似的。
一、手繪心智圖：針對在筆記階段，以心智圖軟體整理好的內容當中，有需要特別加強記憶的部分，再以手繪心智圖的方式，重新繪製一次以幫助記憶。請注意，不要只是看著電腦上的心智圖，一個關鍵字、一個關鍵字的抄寫過來，而是一次多看幾個關鍵字，組成一個有意義的概念之後，憑著印象把內容畫出來。再次提醒，手繪心智圖的時候不要只沉醉畫出漂亮的圖，而是在繪製的過程中，同時複習並記憶圖中的內容，其過程與電腦繪製類似，做法與規則如下：
（1）以圖文並茂的方式，在一張A4白紙上畫出一個5公分左右，能代表這張心智圖核心主題，且能留下強烈印象的中心圖（central image），它必須是彩色（三個以上的顏色）的圖，並在圖中留下適當的空白，來書寫核心主題的文字。
（2）選擇、確認需要記憶的範圍內容，並針對內容區分成幾個主要主題、意義段或類別。
（3）畫出所有第一層級的大光芒線條，與書寫主要主題的文字。透過使用與這個主要主題有關連的顏色，繪製各個樹狀結構的線條，書寫文字時，再次強化對該意義段或類別意涵的情緒感受。線條要與中心的圖像連接在一起，並且是由粗而細、從中心往外畫出去，線條上文字的顏色基本上與線條同色，除非是太淡的色系，可選擇較深一點的顏色來書寫。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。