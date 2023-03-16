屏東實驗小學校長未依法通報性騷擾事件、另設調查機制，王婉諭批縣府「包庇、硬拗」

屏東縣一所公辦民營的實驗小學，在2021年10月發生疑似性騷擾案件，王婉諭認為，校方對此處置不當，沒有在24小時內通報事件，還另設調查機制，痛批屏東縣政府對林姓校長所作所為「包庇、硬拗」。縣府今（16）日也回應，表示相關案件都是由校方依法成立調查小組、啟動調查，絕不包庇。

事件當事人W老師今日出席記者會，並透過聲明稿表示，性平案件遭林姓校長延遲通報將近3個多月，且校長未依照《性別平等教育法》交由性平會處置，甚至要求其與行為人當面對質。王婉諭指出，他在去（2022）年7月接獲陳情，在檢視相關證據，以及W老師為了保護自己而錄製的對話音檔後，確認林姓校長有未依法通報、另設調查機制等違法行為。

王婉諭在記者會上公布一段錄音，是發生在事件發生後2個多月，老師看到林姓校長沒有處置性平事件後再次反映，校長反過來質問老師。王婉諭認為，從內容聽來，林姓校長認為是否送性平會或是校安通報是由老師決定，但事實上《性平法》有規定需24小時內通報，可見其不作為。

另一段發生在2022年1月10日、事件3個月後的錄音，林姓校長所說的內容節錄如下：

「如果現在通報的時候有2個，第一個，我們時間點就是寫那時候，但是學校就要受大概10幾萬的罰款，學校就是校長這邊要付10幾萬的罰則，因為那是《性平法》。時間點是可以壓現在，那等於是我現在才知道這件事，但是我覺得這不對，因為我不是現在才知道這件事。」 「當然啦，如果說你一定要我走這樣的路線，十幾萬我自己來罰，那就是我應該罰的，我尊重你的選擇啦。」 「那這樣好不好，我們校安通報日期就是押今天，那就等於是說，你今天告訴我們，在之前疑似他曾經有這樣的動作，這樣好嗎，學校這邊罰則的部分，我們就可以不用那個罰則，不然那十幾萬對我們來說也確實是一件很……那個。」

王婉諭批校長偽稱時間，W老師收到校方律師函

王婉諭指出，校長明知需24小時內通報、也知道罰則，但又再度把壓力放到老師身上，王婉諭批評，校長甚至教唆老師應配合學校偽稱知悉時間，讓校方可以規避延遲通報的罰則。

第3段錄音則是林姓校長讓行為人與W老師到校長室當面對質，王婉諭表示，性平事件應該透過性平調查，而不是當面對質，相關法規也有「不得設另外調查機制」的規定。他批評屏東縣政府消極處理，依照其訂定的裁罰基準，若通報時間超過96小時且情節重大，最高裁罰15萬，卻只罰了12萬。

W老師在播放錄音期間數度低頭哭泣，他在聲明中表示，他自始至終只是希望校方重視行為人對性別意識的矯正與輔導，但校方為了規避責任，從未同理受害者心理，甚至出現隱匿、偽造通報紀錄、威脅認輔老師刪除認輔紀錄、行政施壓基層等狀況，又檢討被行為人言行、穿著，對外主張他是因為服務成績被評定不優良，才對外檢舉。

另外，W老師在1月收到學校寄來律師函，主張他收到蓋有印信和校長章戳的服務證明書是偽造，要求他說明。他呼籲讓一切回到正軌，依法行事。

工會接獲該校多起投訴、盼公允處理

全國教育產業總工會秘書長劉亞平指出，該實驗小學被屏東縣政府當成實驗教育的指標，但其實工會接到很多投訴，包含學校裡霸凌、性平事件頻傳，有2個主任對學生不當對待逼到學生轉學。劉亞平也說明，工會接獲該校多名離職教師反映，因林姓校長治校手段強硬，致使師資流動率極高，學校每年不斷重新招考教師，教學現場極其不穩定。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則提及，2021年嘉義市發生校長疑裝設監視器、霸凌教師的事件，造成代理教師輕生，他認為這2起案件有相似之處，其中一件是校長違法在先，嘉義市的校長違法裝設監視器，屏東林姓校長違法延遲通報。他痛批地方政府包庇林姓校長，「睜眼說瞎話」，明明證據顯示事件處理有瑕疵，申訴也沒有受到公允的處理。

黃湘仙嘆道，代理教師的地位並不對等，敢於指出錯誤更是一件難事，因為申訴會嚴重威脅自己的職位，但地方政府卻沒有好好處理，甚至再次檢討受害者，因此呼籲地方教育局處應秉公處理申訴事件。

縣府：相關案件由校方依法成立調查小組

針對王婉諭召開記者會，指控屏東縣政府包庇一事，教育處發布聲明說明，相關案件都是由校方依法成立調查小組、啟動調查，延遲通報的部分，也已依法裁處罰鍰。而該性平事件經調查為不成立，教師提出申復後，審議小組仍認定無理由。

屏東縣政府強調，對於校園事件均依法處理、絕不包庇，以維護兒少的最佳利益及教師最大權益。

對此，王婉諭辦公室以文字回應，認為縣府答非所問、避重就輕，不願對林姓校長偽造知悉時間、知法犯法的行為具體回應，也質疑為何違反「不得另設調查機制」一事至今免罰。

另外，縣府曾函復教育部國教署，指出當事人錄音檔顯示，校長和W老師是進行教學相關事務討論，並非就性平事件對質，王婉諭辦公室批評是「公然說謊、欺上瞞下」，讓人難以苟同縣府的法治觀念。

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核稿編輯：翁世航