國民黨選策會「黑金」名單引發黨內炸鍋，李全教已表達辭意，擬增補謝龍介、蘇清泉

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朱立倫上午出席國民黨智庫所召開的國政記者會後，受訪表示，黑金絕對不能復辟，國民黨一定堅定這個立場，未來提出來的每位候選人，一定都是清清白白實實在在；再次強調，這次選策會的任務與功能，與要初選的選區無關，主要是針對中南部的一些艱困選區，要幫忙找尋人才。
國民黨選策會擬增補謝龍介蘇清泉，李全教已表達辭意
（中央社）國民黨昨（15）日通過「中央選戰策略會報」名單，引發黨內質疑，黨內人士今（16）日說，選策會預計將再增補前台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉2人；前台南市議長李全教則已表達辭意，下週中常會將進行處理。
國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈與討論，包括台北市議員鍾沛君為此宣布辭去文傳會副主委，新北市長侯友宜透過臉書表示，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現。」
有意參選台北市立委的國民黨前台北市議員羅智強則在臉書發文指出，鄭重向黨主席朱立倫推薦國民黨智庫執行長柯志恩、謝龍介、蘇清泉。這3人分別在高雄、台南、屏東打下亮麗成績，加入選策會相信對朱立倫、國民黨，必然是一大加分。
黨內人士表示，黨中央預計將會再增補謝龍介、蘇清泉加入選策會，至於李全教方面，也已表達辭意，也因此，相關人事最快在下週的中常會上就會處理。
據了解，國民黨「中央選戰策略會報」名單出爐後，黨內便有人表達擔憂，建議黨中央可以增補形象較好的人員加入，最終黨中央接受建議，身兼選策會召集人的秘書長黃健庭，已邀請謝龍介、蘇清泉加入選策會。
李全教：一輩子清白，若造成黨困擾隨時可請辭
前台南市議長李全教列國民黨「中央選戰策略會報」成員，引發黨內反彈。李全教今天表示，他沒有所謂黑金問題，沒有一個民進黨敢講他是賄選，他一輩子清白，新北市長侯友宜應該非常清楚，呼籲黨內不要人云亦云，對同志有所攻擊。
國民黨也指出，對於被外界指為黑金，遭受無端攻擊而引發風波，李全教表示遺憾。李全教指出，自己單純是想盡一份力，協助黨在立委選舉取得最大席次，自己並未賄選，也絕非黑金，遭外界指控部分，將向社會大眾清楚說明；若仍造成黨的困擾，亦將知所進退，隨時可以請辭
國民黨因應明年立委選舉，昨天成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，負責研議最有利勝選與選情發展的提名策略，由黨秘書長黃健庭擔任召集人，成員包含前台南市議長李全教、國民黨立委傅崐萁等人，引發國民黨台北市議員鍾沛君、徐巧芯等黨內人士的反彈。
「中央選戰策略會報」今天上午約10時在國民黨中央黨部召開第一次會議，據與會人士表示，會議的氣氛良好，並未受到影響，會中主要討論第一階段區域立委提名的時程。
李全教會後在國民黨中央黨部接受媒體訪問，針對「中央選戰策略會報」名單引發的風波，李全教表示，他沒有所謂黑金問題，參與政治至今唯一有爭議的就是台南市議長選舉，但今天沒有一個民進黨敢講他是賄選。
李全教指出，賄選在民進黨執政，至少是5年、8年的徒刑，而他是幾個月的徒刑，不是涉及賄選。因為這是一個政治迫害，民進黨執政下，民進黨主席賴清德為了總統之路對他做政治迫害，栽贓他預備賄選。
李全教說，「我有賄選嗎？我有黑金嗎？」，他今天清清白白，媒體的誤導，希望黨內同志應該要查清楚，而不是人云亦云，對黨內同志有所攻擊。
對於新北市長侯友宜今天在臉書發文反對黑金，李全教表示，不覺得侯友宜是針對他，他跟侯友宜也是好朋友，他一輩子清白，侯友宜應該非常清楚。鍾沛君等人也是黨內優秀的從政同志，但比較後輩，可能對整個案情不是很清楚。
李全教指出，今天是因為黨中央需要他，尤其這次賴清德要選總統，他才站出來，否則他不會站出來。
「中央選戰策略會報」成員、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭則表示，成員應該不會影響到後續選舉。以他過去參與選策會運作的經驗來看，選策會基本功能就是當選區內有爭議、糾紛或不太確定的狀況，就去幫忙協調了解，讓黨中央深入了解，最後再做決策。
黃敏恭指出，選策會上還有提名小組、中常會。簡單來說，選策會就是靠著成員對地方的了解、地方關係人脈，去做一些事前的溝通、協調，看能否事先排除問題。
針對「中央選戰策略會報」成員引發黨內爭議，有意參選台北市立委的前國民黨台北市議員羅智強在臉書粉絲團發文指出，選策會被質疑的就是成員的公信力，要解決就是擴大選策會的參與，讓更多有社會公信力、也得到國民黨支持者信任的英雄加入選策會。
羅智強指出，他鄭重向國民黨主席朱立倫推薦國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前國民黨立委蘇清泉。他們分別在台南、高雄、屏東打下亮麗的成績，有他們加入選策會，相信對朱立倫、國民黨，必然是一大加分。
侯友宜稱拒絕黑金，朱立倫：我們立場一樣
國民黨昨天公布中央選戰策略會報成員名單，引發黨內反彈，新北市長侯友宜今天更表示拒絕黑金在任何政黨出現，黨主席朱立倫表示，會虛心接受各界意見，他也已致電侯友宜，立場都是一樣的，堅定反對黑金。
國民黨昨天成立「中央選舉策略會報」，名單包含曾有案底的現任立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內反彈。
台北市議員鍾沛君直接宣布辭文傳會副主委，侯友宜則透過臉書表示，臉書「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現」，讓外界認為這是不滿選策會的組成。
朱立倫上午出席國民黨智庫所召開的國政記者會後，受訪表示，黑金絕對不能復辟，國民黨一定堅定這個立場，未來提出來的每位候選人，一定都是清清白白實實在在；再次強調，這次選策會的任務與功能，與要初選的選區無關，主要是針對中南部的一些艱困選區，要幫忙找尋人才。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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