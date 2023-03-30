《阿拉伯人三千年》：「民族國家」在伊斯蘭的理論和實務上，都是個徹頭徹尾的異質觀念
我們想讓你知道的是
在本書中，作家暨知名學者提姆・麥金塔─史密斯以細節豐富、流暢優美的文字，搭配他別具一格的說故事方式，將阿拉伯民族與部落在廣袤世界開疆拓土、傳播文化的過程依年代串接起來，讓我們看到語言之線如何貫穿了阿拉伯的歷史與認同。
文：提姆・麥金塔―史密斯（Tim Mackintosh-Smith）
另一場大賽局
十九世紀末，所謂的「大賽局」已進入最後階段，由英國和俄國在印度次大陸北部兩虎相爭。不過，就在英國殖民大人捍衛他們的拉賈（Raj）向中亞進軍的同時，一個比較不重要的次等衝突也在更西邊的另一個地方上演。這是由拿破崙開啟的那場競賽的新一回合。這次，它看起來比較像一場「友誼」賽；但英國此次的目標重要性並不下於保全印度邊界——因為這場乙級遭遇戰就是為了保住通往印度的道路。當你的兩大首都，倫敦和加爾各答，被大海隔開一萬六千公里，即便有蘇伊士運河這條捷徑，你還是得確保你能自由在兩者之間旅行。
一八○一年，英國在近東這場競賽裡的拿破崙對手讓埃及失望了。但法國人的帝國野心並未減弱；經過一個世代，他們在一八三○年利用一起商業和外交爭端開始進入阿爾及利亞，那裡和埃及一樣，名義上也是鄂圖曼的附庸。那麼大的一塊地方需要時間消化，法國人終於在一八八三年接著進入突尼西亞，並於一九一二年新增了一個保護國來統治摩洛哥的大部分地區。法國在阿語世界的影響範圍，將在一次大戰之後藉由一九二○年敘利亞和黎巴嫩的託管而臻於圓滿。
在這同時，英國於一八三九年拿下亞丁，在阿拉伯半島南部取得一個小而重要的立足點。這是維多利亞女王給帝國添加的第一筆資產，也是該區第一次由蒸汽驅動的事件：英國正在替開往印度的新生代汽船尋找加油站，而亞丁因為擁有絕佳的天然港口，加上就位在紅海口的轉角處，是戰略上的完美地點；只要你不在乎缺乏淡水、炙人灼熱，以及背景處那座火山，在吉卜齡眼中它宛如一座多年來無人點燃的火烤爐。
對一代又一代的英國人而言，它在兩個意義上都是完美的掩埋場，是煤渣坑也是地獄坑。
不過，假以時日，亞丁將逐漸受到英國人喜愛，尤其在英國人占據該港三十年後，蘇伊士運河將紅海從一條死胡同變成一條活路和主要航道之後。過沒多久，他們還將得到另一個方便通往印度後門的新立足點。挖鑿運河的債務——更別提在開羅鋪設林蔭大道，接待奧匈帝國的歐珍妮皇后（Empress Eugenie）和皇帝，聘請史蒂芬生、威爾第和歌劇院巨星團，以及將馬木路克時代的軍事改造成現代軍隊——讓埃及陷入破產。該國的債權人都是歐洲人，從一八七六年開始，一群歐洲強權開始將自己的財政黑手施加在埃及身上。
也是到了這時，由穆罕默德．阿里耕耘種下的埃及獨立與阿拉伯意識，開始在他的繼承人身上結出苦果。國族主義者對歐洲人和土耳其掌權菁英的反抗情緒急遽上升，並在一八八一年達到高點，本土出身的埃及軍官將他們的意志強加在老帕夏的曾孫陶菲克（Tawfiq）頭上。當麻煩在隔年升高並轉為暴力之後，英國在高門的請求下進駐，勉為其難肩負起白種人的負擔——但其實心裡很樂，終於可以再次把法國蛙佬（Frogs）趕出去，親手接掌那條快捷的新運河。直布羅陀海峽、位於紅海口的曼德海峽，加上現在的蘇伊士運河：通往印度的漫長海路上的所有瓶頸，都落入英國人手中了。
在那位已經阿拉伯化、遠祖是阿爾巴尼亞人的伊斯坦堡土耳其哈里發蘇丹的附庸統治者（有著波斯的頭銜：赫迪夫〔Khedive，「親王」之意〕）眼中，於埃及承擔重責大任的埃弗林．巴林（Evelyn Baring），或許在名義上只是一位已經英國化、遠祖是日耳曼人的財政控制者；但巴林很快就在兩方面得到晉升：一是擔任英國總領事，暱稱「太上巴林」（Over Baring）；二是以實質上的新統治者身分加入外國法老─官員的行列，這個行列可回溯到卡富爾時代那位九百年前的黑人奴隸和埃及主子。
除了埃及之外，英國人也掌管了埃及遼闊的帝國後院：蘇丹。在形式上，他們採用了土耳其風格的時髦統治裝扮，像是加了流蘇的土耳其氈帽，以及諸如「貝伊」（Bey，對鄂圖曼高級軍官的尊稱）和「賓巴什」（Bimbashi，少校）之類的頭銜。至於阿拉伯多數人口日益增長的對於國族主義的渴望，這些實質上的新統治者藉由殺雞儆猴傳達了清楚訊息， 他們下令處死叛亂軍官的領袖阿赫美德． 烏拉比（AḥmadʿUrābī）——他們經常稱之為阿赫美德．阿拉比（AḥmadʿArābī），這是個微小但或許帶有佛洛伊德意涵的誤稱。
烏拉比的死刑最後緩減為流放。對於以較不具威脅性的方式展示阿拉伯認同，英國人倒是寬容以待。開羅繼續當它的阿拉伯文出版重鎮；報紙和期刊的數量不斷增加，其中一些是由外來者發行，這些人在鄂圖曼直接統治的地區找不到表達的自由。這些新興的阿拉伯語發聲機構帶有各種政治色彩，也包括明目張膽的國族主義。然而，更往西走，法國人揮舞語言武器的姿態則跟他們的鄂圖曼對手一樣粗魯。
在法國的北非屬地，他們不鼓勵設置新的《古蘭經》學校；特別是在阿爾及利亞，他們企圖禁止高級阿拉伯語的教學，轉而提倡使用方言。法國人想透過這類措施，盡可能切斷馬格里布和阿拉伯其他地區日益政治化的國族主義者的聯繫。除了攻擊高級阿拉伯語之外，法國人也推廣該區的柏柏語和柏柏文化。一八八一年，他們甚至讓阿爾及利亞北部脫離原本的行政區，加入法國本土的區劃。在語言、文化和政治上，他們都企圖讓非洲大陸厚實的這一端去阿拉伯化。
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。