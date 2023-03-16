中國流亡富商郭文貴紐約被捕，涉嫌詐騙「反共」社群追隨者10億美元
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因反共流亡美國的中國億萬富翁郭文貴因涉嫌投資詐騙超過10億美金，被美國司法部逮捕，並以12項罪名起訴。起訴書上指稱郭文貴將騙取的大部分資金都用於個人享受上，包括購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有2張價值3萬6千美元的床墊，及一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。
據《美國之聲》報導，與美國前總統川普（Donald Trump）顧問班農（Steve Bannon）過從甚密的中國流亡富商郭文貴，因被指控詐騙數千名社群媒體追隨者超過10億美元，在紐約被捕。
美國司法部昨（16）日宣布，郭文貴被控犯下電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等罪。而郭文貴的涉案同謀之一，擁有港英雙重國籍的財務顧問余建明（Je Kin Ming）仍然在逃。
利用社群影響力號召粉絲投資詐諞
郭文貴和余建明的起訴書上有高達12項罪名。
起訴書指稱：「郭文貴和余建明利用郭文貴的網路影響力，以高額的財務回報為承諾，招攬其數10萬名粉絲對各種企業進行投資。」而其中一個投資項目，就是郭文貴與班農合作的「GTV媒體集團」（GTV Media Group Inc.）。2020年，郭文貴和余建明就利用GTV媒體集團非法發行的股票騙取了4億多美元
除了GTV媒體集團，郭文貴和余建明還涉嫌通過其他3項風險投資來欺騙投資者，包括一個農場貸款計劃、一個名為「G/CLUBS」的俱樂部、和一個名為「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange）的加密貨幣「生態系統」（ecosystem）。
「G/CLUBS」在其網站上被描述成「提供全方位服務的獨家高端會員計劃」，並宣稱該計劃已募集了約2.5億美元的資金。
郭文貴將騙取的大部分資金都用於個人享受上。包括為自己和親友購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有2張價值3萬6千美元的床墊，及一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。
美國檢察官達米安．威廉斯（Damian Williams）在一份聲明中表示，為了進行調查，司法部已從21個不同的銀行帳戶查封了約6.34億美元和一輛藍寶堅尼Aventador SVJ Roadster。
聯邦調查局助理局長麥克．J．德里斯爾（Michael J. Driscoll）也在一份聲明中說道：「欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對金融體系完整性的信心。」
美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）已在昨日對郭文貴和余建明提起了民事訴訟。
自命不凡的異議者
據《abc NEWS》、《美國之聲》綜合報導，郭文貴是中國政府的異議批評者，2014年逃離中國，並被中國政府視為逃犯。
郭文貴在2015年登上了富比士億萬富豪榜，估計身家約有11億美元，還在當年以約6千7百萬美元的價格向紐約市中心的雪麗荷蘭酒店（Sherry-Netherland Hotel）買下頂層公寓。但又在2022年2月宣布破產。
從2017年開始，自稱為億萬富翁的郭文貴在網上收穫了大量粉絲，且多次接受媒體採訪，並在社交媒體上發文聲稱要推動一場「反對中國共產黨」的運動。郭文貴還利用兩個非營利組織：法治基金會（the Rule of Law Foundation）和法治協會（the Rule of Law Society）來聚集與他所謂「反共立場」一致的追隨者。
一個專門探討中國事務的Podcast節目SINICA，曾訪問報導過郭文貴的《紐約時報》記者麥可．福賽斯（Mike Forsythe）。在節目中，福賽斯將郭文貴描繪成一個迷人但「類川普」的「說故事的人」，其動機和未來難以捉摸：「我們從未見過一個愛發推特又自戀的中國億萬富翁。」福賽斯說。
2017年9月，美國政府接受了郭文貴的政治庇護申請時，郭文貴還投書《華盛頓郵報》，一方面控訴中共的腐爛與殘暴，使他多次成為綁架和刺殺的目標；一方面讚賞美國政府是唯一敢於與中共對抗的國家，並聲稱他的政治避難申請「顯示出美國和中國政治制度的顯著對比」。文末還表示他將「永遠感激美國和偉大的美國人民，並終生回報這份債務」。
豪華頂層公寓突然失火
據《abc NEWS》報導，15日早上6點，郭文貴在他的豪華頂層公寓被捕。6小時後，他的公寓就突然失火，讓當時還在他公寓內調查的聯邦調查局探員只能緊急撤離。
紐約市消防局表示火災中沒有人受傷，但郭文貴的頂層公寓遭到嚴重破壞。紐約市消防局正在調查起火原因，如果認為起火可疑或蓄意，將把調查結果提交給有關當局。
新聞來源
- US Arrests Chinese Billionaire in Alleged Massive Fraud Scheme（VOA）
- FBI investigates fire where Chinese billionaire, a Steve Bannon ally, was arrested（abc NEWS）
- Asylum-seekers still thank America（The Washington Times）
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。