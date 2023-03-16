中國流亡富商郭文貴紐約被捕，涉嫌詐騙「反共」社群追隨者10億美元

據《美國之聲》報導，與美國前總統川普（Donald Trump）顧問班農（Steve Bannon）過從甚密的中國流亡富商郭文貴，因被指控詐騙數千名社群媒體追隨者超過10億美元，在紐約被捕。

美國司法部昨（16）日宣布，郭文貴被控犯下電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等罪。而郭文貴的涉案同謀之一，擁有港英雙重國籍的財務顧問余建明（Je Kin Ming）仍然在逃。

利用社群影響力號召粉絲投資詐諞

郭文貴和余建明的起訴書上有高達12項罪名。

起訴書指稱：「郭文貴和余建明利用郭文貴的網路影響力，以高額的財務回報為承諾，招攬其數10萬名粉絲對各種企業進行投資。」而其中一個投資項目，就是郭文貴與班農合作的「GTV媒體集團」（GTV Media Group Inc.）。2020年，郭文貴和余建明就利用GTV媒體集團非法發行的股票騙取了4億多美元

除了GTV媒體集團，郭文貴和余建明還涉嫌通過其他3項風險投資來欺騙投資者，包括一個農場貸款計劃、一個名為「G/CLUBS」的俱樂部、和一個名為「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange）的加密貨幣「生態系統」（ecosystem）。

「G/CLUBS」在其網站上被描述成「提供全方位服務的獨家高端會員計劃」，並宣稱該計劃已募集了約2.5億美元的資金。

郭文貴將騙取的大部分資金都用於個人享受上。包括為自己和親友購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，甚至還有2張價值3萬6千美元的床墊，及一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。

美國檢察官達米安．威廉斯（Damian Williams）在一份聲明中表示，為了進行調查，司法部已從21個不同的銀行帳戶查封了約6.34億美元和一輛藍寶堅尼Aventador SVJ Roadster。

聯邦調查局助理局長麥克．J．德里斯爾（Michael J. Driscoll）也在一份聲明中說道：「欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對金融體系完整性的信心。」

美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）已在昨日對郭文貴和余建明提起了民事訴訟。

自命不凡的異議者

據《abc NEWS》、《美國之聲》綜合報導，郭文貴是中國政府的異議批評者，2014年逃離中國，並被中國政府視為逃犯。

郭文貴在2015年登上了富比士億萬富豪榜，估計身家約有11億美元，還在當年以約6千7百萬美元的價格向紐約市中心的雪麗荷蘭酒店（Sherry-Netherland Hotel）買下頂層公寓。但又在2022年2月宣布破產。

從2017年開始，自稱為億萬富翁的郭文貴在網上收穫了大量粉絲，且多次接受媒體採訪，並在社交媒體上發文聲稱要推動一場「反對中國共產黨」的運動。郭文貴還利用兩個非營利組織：法治基金會（the Rule of Law Foundation）和法治協會（the Rule of Law Society）來聚集與他所謂「反共立場」一致的追隨者。

【关注香港】香港大叔舌战废青，怒斥废青不要吃里扒外帮着外人迫害港人，勿作他国的走狗！废青几乎辩解乏力，无言以对，貌似自知理亏，只能厚着脸皮死撑！ — 郭文贵Guo Wengui ✊ ✊ ✊ (@KwokMilaes) September 11, 2019

一個專門探討中國事務的Podcast節目SINICA，曾訪問報導過郭文貴的《紐約時報》記者麥可．福賽斯（Mike Forsythe）。在節目中，福賽斯將郭文貴描繪成一個迷人但「類川普」的「說故事的人」，其動機和未來難以捉摸：「我們從未見過一個愛發推特又自戀的中國億萬富翁。」福賽斯說。

2017年9月，美國政府接受了郭文貴的政治庇護申請時，郭文貴還投書《華盛頓郵報》，一方面控訴中共的腐爛與殘暴，使他多次成為綁架和刺殺的目標；一方面讚賞美國政府是唯一敢於與中共對抗的國家，並聲稱他的政治避難申請「顯示出美國和中國政治制度的顯著對比」。文末還表示他將「永遠感激美國和偉大的美國人民，並終生回報這份債務」。

豪華頂層公寓突然失火

據《abc NEWS》報導，15日早上6點，郭文貴在他的豪華頂層公寓被捕。6小時後，他的公寓就突然失火，讓當時還在他公寓內調查的聯邦調查局探員只能緊急撤離。

紐約市消防局表示火災中沒有人受傷，但郭文貴的頂層公寓遭到嚴重破壞。紐約市消防局正在調查起火原因，如果認為起火可疑或蓄意，將把調查結果提交給有關當局。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航